Приговор по "пинской бойне": протестующим - сроки, силовикам - компенсации
В суде Московского района Бреста оглашен приговор по делу о самой жесткой схватке с милицией в Беларуси в ночь после президентских выборов в августе 2020 года.
Дом правосудия в Бресте, где проходил процесс по делу о так называемой "пинской бойне"
30 апреля судья Евгений Бреган приговорил 14 жителей Пинска к лишению свободы на срок от 5,5 до 6,5 лет. Именно такую меру наказания запросил для них прокурор. Кроме того, подсудимые должны будут компенсировать пострадавшим милиционерам и чиновникам (в материалах дела потерпевшими значатся 109 человек) ущерб в размере 530 тысяч белорусских рублей, что составляет почти 171 тысячу евро.
По версии обвинения, после закрытия избирательных участков агрессивно настроенные люди собрались в Пинске на несанкционированное массовое мероприятие возле здания местного горисполкома, где учинили погромы, бросали в сотрудников милиции разные предметы, умышленно повредили служебный транспорт.
Родные и друзья обвиняемых по делу о "пинской бойне" перед СИЗО
В свою очередь, обвиняемые заявляли, что выйти на площадь в Пинске их вынудила несправедливость при проведении избирательной кампании, а удары милиционерам если и наносились, то в целях самозащиты, поскольку силовые структуры попытались провести "зачистку" территории возле горисполкома.
"Как 14 человек, из которых одна женщина, могли избить и запугать сотню милиционеров?" - задавался вопросом в своем последнем слове перед оглашением приговора один из обвиняемых Вячеслав Рогащук. Он также призвал провести психологическую экспертизу силовиков, которые свои иски о компенсации морального ущерба обосновали тем, что "испытали страх, унижение, боль и стыд из-за пережитых событий".
Милиционерам предлагали проверить здоровье
Кстати, заявленные пинскими милиционерами иски стали поводом для создания жителями города онлайн-петиции, в которой было высказано сомнение в способности этих сотрудников "выполнять свои задачи по защите граждан от убийц, грабителей и насильников". Инициаторы обращения призвали милицейское руководство провести внеочередную аттестацию всех потерпевших, чтобы определить их возможности в продолжении службы.
Ответ авторам петиции пришел из управления внутренних дел Брестского облисполкома как раз накануне вынесения судебного приговора. Заместитель начальника УВД Максим Суббота утверждает, что психологическое здоровье сотрудников пинской милиции "полностью позволяет им выполнять возложенные на них задачи", а описанная в обращении ситуация "не является основанием для внеочередного освидетельствования".
Представитель УВД также утверждает, что правоохранительные органы "способны защитить интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств". Ответ из милиции завершается словами: "Вы в безопасности с нами".
Семейная драма семьи Мовшук
Среди обвиняемых по делу о "пинской бойне" оказалась и супружеская пара. Елена Мовшук (мать троих детей) более восьми месяцев содержалась под стражей, а ее муж Сергей до оглашения приговора был единственным, кому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В ожидании оглашения приговора по "пинской бойне"
Еще в сентябре прошлого года - через месяц после событий на площади - органы опеки приняли решили забрать в приют десятилетнюю дочь Елены, поскольку Сергей Мовшук не является родным отцом ребенка. Узнав во время суда, что ее дочь могут определить в приемную семью, Елена Мовшук заявила, что покончит с собой, если это действительно случится.
По признанию очевидцев, до лета 2020 года супруги не особо интересовались политикой, но события во время президентских выборов не смогли их оставить равнодушными. В последнем слове Елена Мовшук признала свою вину только в том, что нанесла ответные удары по милицейскому щиту, когда ее несколько раз ударили дубинкой.
Попросив прощения у пострадавших милиционеров, супруги просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы мать могла вернуться к своим детям. Однако приговор оказался суров: Елена Мовшук осуждена на 6 лет колонии, а ее муж Сергей получил на полгода больше.
Приговор за брошенную горсть земли
Еще одним обвиняемым по этому делу проходил Олег Рубец, его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. "У меня были причины, из-за которых я бросил в сотрудника милиции горсть земли: сделал это под воздействием эмоционального потрясения, когда увидел упавшего рядом окровавленного мужчину", - сообщил в суде 19-летний парень.
Елена Шимолина
По словам руководительницы благотворительной организации "Полесская доброта" Елены Шимолиной, родители Олега - в разводе, но за время, пока молодой пинчанин находился в изоляторе, они помирились и объединились для защиты своего сына в суде. "Я увидела, какой стойкой и сплоченной стала их семья, как они поддерживали друг друга в ходе процесса", - отмечает Шимолина.
Близкие обвиняемых получали поддержку со стороны обычных граждан. Когда стало известно, что громкий судебный процесс пройдет не в Пинске, а в областном центре - Бресте, многие жители этого города вызвались разместить у себя на ночлег родственников подсудимых. Правда, на сам процесс смогли попасть далеко не все желающие: под разными предлогами доступ в зал заседаний был ограничен.
Самой Елене Шимолиной пришлось и вовсе покинуть Беларусь. Вскоре после пинских событий у нее прошел обыск, и теперь директор благотворительной организации является фигурантом уголовного дела по факту "финансирования массовых беспорядков". По словам Шимолиной, так власти расценили деятельность волонтеров, которые помогали людям после выхода из изоляторов и записывали истории их задержаний.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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