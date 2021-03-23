Приговор по "пинской бойне": протестующим - сроки, силовикам - компенсации

30 апреля судья Евгений Бреган приговорил 14 жителей Пинска к лишению свободы на срок от 5,5 до 6,5 лет. Именно такую меру наказания запросил для них прокурор. Кроме того, подсудимые должны будут компенсировать пострадавшим милиционерам и чиновникам (в материалах дела потерпевшими значатся 109 человек) ущерб в размере 530 тысяч белорусских рублей, что составляет почти 171 тысячу евро.

Таков итог судебного процесса по делу о "пинской бойне" - столкновениях в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, где противостояние белорусов с милицией после президентских выборов достигло максимального накала.

Почему стала возможна "пинская бойня"

По версии обвинения, после закрытия избирательных участков агрессивно настроенные люди собрались в Пинске на несанкционированное массовое мероприятие возле здания местного горисполкома, где учинили погромы, бросали в сотрудников милиции разные предметы, умышленно повредили служебный транспорт.

Родные и друзья обвиняемых по делу о "пинской бойне" перед СИЗО

В свою очередь, обвиняемые заявляли, что выйти на площадь в Пинске их вынудила несправедливость при проведении избирательной кампании, а удары милиционерам если и наносились, то в целях самозащиты, поскольку силовые структуры попытались провести "зачистку" территории возле горисполкома.

"Как 14 человек, из которых одна женщина, могли избить и запугать сотню милиционеров?" - задавался вопросом в своем последнем слове перед оглашением приговора один из обвиняемых Вячеслав Рогащук. Он также призвал провести психологическую экспертизу силовиков, которые свои иски о компенсации морального ущерба обосновали тем, что "испытали страх, унижение, боль и стыд из-за пережитых событий".

Милиционерам предлагали проверить здоровье

Кстати, заявленные пинскими милиционерами иски стали поводом для создания жителями города онлайн-петиции, в которой было высказано сомнение в способности этих сотрудников "выполнять свои задачи по защите граждан от убийц, грабителей и насильников". Инициаторы обращения призвали милицейское руководство провести внеочередную аттестацию всех потерпевших, чтобы определить их возможности в продолжении службы.

Ответ авторам петиции пришел из управления внутренних дел Брестского облисполкома как раз накануне вынесения судебного приговора. Заместитель начальника УВД Максим Суббота утверждает, что психологическое здоровье сотрудников пинской милиции "полностью позволяет им выполнять возложенные на них задачи", а описанная в обращении ситуация "не является основанием для внеочередного освидетельствования".

Представитель УВД также утверждает, что правоохранительные органы "способны защитить интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств". Ответ из милиции завершается словами: "Вы в безопасности с нами".

Семейная драма семьи Мовшук

Среди обвиняемых по делу о "пинской бойне" оказалась и супружеская пара. Елена Мовшук (мать троих детей) более восьми месяцев содержалась под стражей, а ее муж Сергей до оглашения приговора был единственным, кому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ожидании оглашения приговора по "пинской бойне"

Еще в сентябре прошлого года - через месяц после событий на площади - органы опеки приняли решили забрать в приют десятилетнюю дочь Елены, поскольку Сергей Мовшук не является родным отцом ребенка. Узнав во время суда, что ее дочь могут определить в приемную семью, Елена Мовшук заявила, что покончит с собой, если это действительно случится.

По признанию очевидцев, до лета 2020 года супруги не особо интересовались политикой, но события во время президентских выборов не смогли их оставить равнодушными. В последнем слове Елена Мовшук признала свою вину только в том, что нанесла ответные удары по милицейскому щиту, когда ее несколько раз ударили дубинкой.

Попросив прощения у пострадавших милиционеров, супруги просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы мать могла вернуться к своим детям. Однако приговор оказался суров: Елена Мовшук осуждена на 6 лет колонии, а ее муж Сергей получил на полгода больше.

Приговор за брошенную горсть земли

Еще одним обвиняемым по этому делу проходил Олег Рубец, его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. "У меня были причины, из-за которых я бросил в сотрудника милиции горсть земли: сделал это под воздействием эмоционального потрясения, когда увидел упавшего рядом окровавленного мужчину", - сообщил в суде 19-летний парень.

Елена Шимолина

По словам руководительницы благотворительной организации "Полесская доброта" Елены Шимолиной, родители Олега - в разводе, но за время, пока молодой пинчанин находился в изоляторе, они помирились и объединились для защиты своего сына в суде. "Я увидела, какой стойкой и сплоченной стала их семья, как они поддерживали друг друга в ходе процесса", - отмечает Шимолина.

Близкие обвиняемых получали поддержку со стороны обычных граждан. Когда стало известно, что громкий судебный процесс пройдет не в Пинске, а в областном центре - Бресте, многие жители этого города вызвались разместить у себя на ночлег родственников подсудимых. Правда, на сам процесс смогли попасть далеко не все желающие: под разными предлогами доступ в зал заседаний был ограничен.

Самой Елене Шимолиной пришлось и вовсе покинуть Беларусь. Вскоре после пинских событий у нее прошел обыск, и теперь директор благотворительной организации является фигурантом уголовного дела по факту "финансирования массовых беспорядков". По словам Шимолиной, так власти расценили деятельность волонтеров, которые помогали людям после выхода из изоляторов и записывали истории их задержаний.

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