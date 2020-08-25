Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него
1700 белорусских чиновников хотят, чтобы Лукашенко ушел. Они подписали открытое письмо с соответствующим требованием. DW - о том, какие настроения царят среди госслужащих в Беларуси.
Александр Лукашенко
Почти 1700 белорусских чиновников подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие, освободить политических заключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и ЦИК, а также провести новые выборы президента. Большинство подписавшихся (около 1300 человек) - действующие сотрудники исполкомов различных уровней, министерств, в том числе Минфина, МВД, МИД, а также Нацбанка, Государственного таможенного и Следственного комитетов и других. По оценкам подписантов, от 60 до 80 процентов их коллективов не согласны с происходящим в стране и ждут перемен. Так ли это на самом деле, и готовы ли чиновники действительно выступить против Александра Лукашенко?
Хотят ли белорусские чиновники диалога с народом
Инициаторами проекта "Диалог с народом", в рамках которого появилось открытое письмо, выступили Народное антикризисное управление (НАУ) и сообщество "Честные люди". Они считают, что многие чиновникине решились поставить свои подписи из-за давления руководства, силовиков и государственной пропаганды. Также организаторы "Диалога с народом" предложили новый формат взаимодействия сотрудников системы госуправления - через общение в анонимных отраслевых чатах проекта.
Руководитель НАУ Павел Латушко в интервью tut.by заявил, что у Лукашенко нет опоры в госаппарате. Также, по его словам, сейчас в Беларуси происходит пассивный отток чиновников - по завершении контрактов: "И это тоже зачистка госчиновников, тем более те, кто рядом с ними работает, видят и понимают, что происходит, понимают, что они также под угрозой". Кроме того, примерно четверть госслужащих в ближайшее время будет уволена не только из-за своей гражданской позиции, но из-за экономической несостоятельности государства, неспособности финансировать как госчиновников, так и госучреждения, считает Латушко.
"Чиновники будут саботировать выполнение приказов"
"О количестве нелояльных власти чиновников сложно судить, но, думаю, оно не сильно отличается от того, что мы наблюдаем среди населения в целом - большинство не поддерживают существующую систему. С одной стороны, 1700 подписавшихся под открытым письмом - это небольшой процент от общего количества чиновников (в Беларуси около 200 тысяч госслужащих). И это показывает, что даже на условиях анонимности люди не готовы поставить свою подпись под требованием к властям. С другой - около полутора тысяч человек в аппарате белорусского государства передали свои данные и готовы взаимодействовать с НАУ", - комментирует аналитик белорусского Центра европейской трансформации, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров.
Андрей Егоров
В то же время, отмечает Егоров, чиновники не видят конкретных действий, которые они могут предпринять по присоединению к общему демократическому движению: "Пока госслужащий не поймет, куда ему нести заявление и где вставать на довольствие, ни на чью сторону он переходить не будет. Что, вероятнее всего, может сделать чиновник в какой-то критической ситуации, это саботировать выполнение приказов, которые спускаются по вертикали".
По словам руководителя Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрея Вардомацкого, судить о настроениях номенклатуры довольно сложно, потому что в Беларуси не проводятся социологические исследования чиновничества. "В то же время это само по себе является важным социальным фактором, свидетельствующем о турбулентности в системе. Если система закрывается, значит есть причины, по которым она не может быть транспарентной, по которым такие данные нельзя предъявить", - говорит эксперт и добавляет, что в 1990-е годы, исследования элит в Беларуси проводились регулярно.
Лукашенко усиливает контроль над чиновниками
То, что в государственной вертикали власти нет единства, признавал и сам Лукашенко. На совещании по вопросу перераспределения властных полномочий он заявил, что "часть чиновников из-под плинтуса наблюдала, возобновятся ли 25 марта уличные протесты", и что о таких людях ему все известно. Об этом может свидетельствовать и то, что в последнее время Лукашенко усилил контроль за чиновниками.
Андрей Вардомацкий
"Укрепляется вертикальный контроль над чиновничьим аппаратом , силовиков отправляют курировать гражданские ведомства, назначают помощниками президента по нескольким областям", - говорит Андрей Егоров. (В конце октября госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика Лукашенко назначил своим помощником - инспектором по Брестской области, экс-министр внутренних дел Юрий Караев стал помощником по Гродненской области, а его заместитель Александр Барсуков - по Минску. - Ред.)
Профессор Вардомацкий считает, что сегодня белорусские чиновники оказались в сложной ситуации: с одной стороны, они должны взаимодействовать с народом, который требует от них прозрачности и подотчетности, и ощущают негатив со стороны населения. А с другой - испытывают давление со стороны верхних эшелонов власти. "Чиновничество находится в ситуации двух видов страха: перед настоящим и перед будущим. Если пересиливает страх в форме ответственности перед будущим, то человек выпадает из системы", - говорит Андрей Вардомацкий.
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Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
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Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
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Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
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Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
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ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
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Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
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Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
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Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
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Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
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Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
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Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
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Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.