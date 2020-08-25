 Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.04.2021

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Беларусь

Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него

1700 белорусских чиновников хотят, чтобы Лукашенко ушел. Они подписали открытое письмо с соответствующим требованием. DW - о том, какие настроения царят среди госслужащих в Беларуси.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Почти 1700 белорусских чиновников подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие, освободить политических заключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и ЦИК, а также провести новые выборы президента. Большинство подписавшихся (около 1300 человек) - действующие сотрудники исполкомов различных уровней, министерств, в том числе Минфина, МВД, МИД, а также Нацбанка, Государственного таможенного и Следственного комитетов и других. По оценкам подписантов, от 60 до 80 процентов их коллективов не согласны с происходящим в стране и ждут перемен. Так ли это на самом деле, и готовы ли чиновники действительно выступить против Александра Лукашенко? 

Хотят ли белорусские чиновники диалога с народом

Инициаторами проекта "Диалог с народом", в рамках которого появилось открытое письмо, выступили Народное антикризисное управление (НАУ) и сообщество "Честные люди". Они считают, что многие чиновникине решились поставить свои подписи из-за давления руководства, силовиков и государственной пропаганды. Также организаторы "Диалога с народом" предложили новый формат взаимодействия сотрудников системы госуправления - через общение в анонимных отраслевых чатах проекта.

Руководитель НАУ Павел Латушко в интервью tut.by заявил, что у Лукашенко нет опоры в госаппарате. Также, по его словам, сейчас в Беларуси происходит пассивный отток чиновников - по завершении контрактов: "И это тоже зачистка госчиновников, тем более те, кто рядом с ними работает, видят и понимают, что происходит, понимают, что они также под угрозой". Кроме того, примерно четверть госслужащих в ближайшее время будет уволена не только из-за своей гражданской позиции, но из-за экономической несостоятельности государства, неспособности финансировать как госчиновников, так и госучреждения, считает Латушко.

"Чиновники будут саботировать выполнение приказов"  

"О количестве нелояльных власти чиновников сложно судить, но, думаю, оно не сильно отличается от того, что мы наблюдаем среди населения в целом - большинство не поддерживают существующую систему. С одной стороны, 1700 подписавшихся под открытым письмом - это небольшой процент от общего количества чиновников (в Беларуси около 200 тысяч госслужащих). И это показывает, что даже на условиях анонимности люди не готовы поставить свою подпись под требованием к властям. С другой - около полутора тысяч человек в аппарате белорусского государства передали свои данные и готовы взаимодействовать с НАУ", - комментирует аналитик белорусского Центра европейской трансформации, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров.

Андрей Егоров

Андрей Егоров

В то же время, отмечает Егоров, чиновники не видят конкретных действий, которые они могут предпринять по присоединению к общему демократическому движению: "Пока госслужащий не поймет, куда ему нести заявление и где вставать на довольствие, ни на чью сторону он переходить не будет. Что, вероятнее всего, может сделать чиновник в какой-то критической ситуации, это саботировать выполнение приказов, которые спускаются по вертикали".

По словам руководителя Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрея Вардомацкого, судить о настроениях номенклатуры  довольно сложно, потому что в Беларуси не проводятся социологические исследования чиновничества. "В то же время это само по себе является важным социальным фактором, свидетельствующем о турбулентности в системе. Если система закрывается, значит есть причины, по которым она не может быть транспарентной, по которым такие данные нельзя предъявить", - говорит эксперт и добавляет, что в 1990-е годы, исследования элит в Беларуси проводились регулярно.

Лукашенко усиливает контроль над чиновниками

То, что в государственной вертикали власти нет единства, признавал и сам Лукашенко. На совещании по вопросу перераспределения властных полномочий он заявил, что "часть чиновников из-под плинтуса наблюдала, возобновятся ли 25 марта уличные протесты", и что о таких людях ему все известно. Об этом может свидетельствовать и то, что в последнее время Лукашенко усилил контроль за чиновниками.

Андрей Вардомацкий

Андрей Вардомацкий

"Укрепляется вертикальный контроль над чиновничьим аппаратом , силовиков отправляют курировать гражданские ведомства, назначают помощниками президента по нескольким областям", - говорит Андрей Егоров. (В конце октября госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика Лукашенко назначил своим помощником - инспектором по Брестской области, экс-министр внутренних дел Юрий Караев стал помощником по Гродненской области, а его заместитель Александр Барсуков - по Минску. - Ред.)

Профессор Вардомацкий считает, что сегодня белорусские чиновники оказались в сложной ситуации: с одной стороны, они должны взаимодействовать с народом, который требует от них прозрачности и подотчетности, и ощущают негатив со стороны населения. А с другой - испытывают давление со стороны верхних эшелонов власти. "Чиновничество находится в ситуации двух видов страха: перед настоящим и перед будущим. Если пересиливает страх в форме ответственности перед будущим, то человек выпадает из системы", - говорит Андрей Вардомацкий.

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    Автор: Янина Мороз


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