 Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.03.2021

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Беларусь

Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест?

Зачем Александр Лукашенко поменял руководство всех силовых ведомств Беларуси, и как эти кадровые перестановки повлияют на развитие политической ситуации в стране, выясняла DW.

Александр Лукашенко на параде с главами силовых ведомств

Александр Лукашенко не первый раз кардинально поменял руководство силовых структур

Александр Лукашенко провел в середине марта многочисленные кадровые перестановки в силовом блоке. Теперь среди руководителей относящихся к нему ведомств (Минобороны, МВД, КГБ, Комитет Госконтроля, Генпрокуратура, Следственный комитет и МЧС) не осталось ни одного, кто занимал бы этот пост до октября 2020 года. Чем вызваны назначения и отставки и как способны повлиять на ситуацию в стране накануне анонсированных оппозицией весенних акций протеста, разбиралась DW.

Для чего Лукашенко нужны новые люди во главе силовых структур?

Решение по обновлению руководства силового блока, вероятно, связано с теми задачами, которые стоят перед ним сейчас, полагает Александр Шпаковский, директор аналитического центра Актуальная концепция, член научно-экспертной группы при госсекретаре Совета безопасности Беларуси.

Новый глава МВД Беларуси Иван Кубраков получает напутствие от Александра Лукашенко

Новый глава МВД Беларуси Иван Кубраков получает напутствие от Александра Лукашенко

"Неверно, что глава государства недоволен работой прежних руководителей, ведь почти все они получили высокие посты в органах госвласти. Тем не менее новое время требует новых подходов. Прежние руководители возглавляли ведомства в, скажем так, спокойный период для Беларуси и не сталкивались с теми внешними и внутренними вызовами, которые характерны для настоящего момента. Для реагирования на эти вызовы и угрозы и назначены новые люди, возможно, с другими методами и пониманием ситуации", - уточняет Шпаковский.

Лукашенко не уверен в силовой верхушке, назначенной до президентских выборов и протестов, выдвигает противоположную версию Светлана Хилько, занимающаяся в Национальном антикризисном управлении (НАУ) подготовкой реформы правоохранительных органов. "Он надеется, что с приходом других людей система подавления начнет работать эффективнее", - так Хилько в интервью DW объяснила смысл кадровых перестановок. И привела пример главы МВД Ивана Кубракова, который, по ее словам, после назначения демонстрирует энтузиазм и желание выслужиться, принимая жесткие меры.

Лукашенко собрал преданную команду 

Прежний начальник Следственного комитета (СК) Иван Носкевич, видимо, не справился с работой, продолжает Хилько, и сейчас во главе ведомства поставлен выходец из КГБ. "Ему в следствии никто не доверяет, это не лидер априори. И едва он сможет убедить следователей в том, что им нужно вернуться под крыло МВД", - указывает Хилько, в прошлом - сотрудник СК, капитан юстиции. То же самое, по ее оценке, происходит и в Вооруженных силах - им фактически, невзирая на абсурдность такого утверждения, самим Лукашенко заявлено, что главная угроза находится внутри страны.

Александр Шпаковский

Александр Шпаковский

"В Беларуси идет мобилизация госаппарата во всех его сегментах - от таможни до следствия, государство рассматривает ситуацию как чрезвычайную, и в этих условиях силовые ведомства имеют первостепенное значение", - косвенно соглашается Александр Шпаковский в беседе с DW. По его мнению, перед силовиками из различных структур стоят разные задачи, но все это "в совокупности образует систему нацбезопасности, которая адаптируется к работе в новых условиях".

Лукашенко завершил формирование вокруг себя команды из наиболее преданных людей, готовых выполнить любой приказ, предупреждает Игорь Лобан, бывший следователь по особо важным делам СК по Гродненской области. Сейчас майор юстиции Лобан, отказавшийся в начале августа возбуждать уголовные дела против протестующих, и раскритиковавший действия силовиков по подавлению протестов в видеообращении, переехал в Польшу и присоединился к инициативе BYPOL.

Ее участники, бывшие белорусские силовики, расследуют преступления своих коллег против протестующих и убеждают перейти на сторону протеста. По словам Лобана, экс-глава СК Иван Носкевич по сравнению с его преемником Дмитрием Горой - почти либерал, "если такое слово можно использовать в данном контексте". По информации Лобана, Носкевич хотел возбудить уголовные дела против силовиков, нарушавших закон в ходе подавления протестов, за что и попал в немилость.

Везде - люди из КГБ

Меняя глав силовых ведомств, Лукашенко, добавляет Светлана Хилько, преследует еще одну важную цель - запугать белорусов, чтобы они больше не вышли на улицы: "У власти есть ресурсы на пропаганду и на точечные репрессии, на большее - нет".  Андрей Суздальцев, эксперт по Беларуси из Высшей школы экономики (ВШЭ), говоря о том, почему Александр Лукашенко смог на пике протестов сохранить власть, первым стал утверждать, что Лукашенко спасла не политическая поддержка России, а именно белорусские силовики, и что сейчас он больше от них зависит, а не наоборот. Светлана Хилько с этим тезисом согласна.

Светлана Хилько

Светлана Хилько

При этом она обращает внимание, что везде на первых ролях после кадровой чехарды оказываются представители КГБ. Скоро Минздравом и Минобразования будут руководить выходцы из этого ведомства, иронизирует Хилько. В этой связи Игорь Лобан в интервью DW констатирует, что привычной конкуренции силовых структур, которая обычно способствует некому балансу сил, в Беларуси давно нет - на первых ролях одни чекисты. Лукашенко их везде продвигает, видит везде заговоры, и именно поэтому тасует кадры, делится Лобан.

Со своей стороны Александр Шпаковский не видит в силовых структурах лиц с мышлением политиков и амбициями заговорщиков: "Это преданные присяге офицеры, которые готовы выполнять поставленные перед ними задачи, и для которых Лукашенко - верховный главнокомандующий". Доминирование кадров из КГБ эксперт обосновывает так: "Вызовы, с которыми сталкивается Беларусь, - в первую очередь, политические. Естественно, что выходцы из КГБ в наибольшей степени и востребованы".

"Лукашенко не выглядит страшным"

В Беларуси, по выражению Шпаковского, сегодня идет процесс политической стабилизации, власти пока обладают инициативой, а их оппоненты постепенно теряют социальную базу.

"Эти меры не работают. Можно менять начальников силовых ведомств, переставлять их местами, но белорусы как выходили, так и будут выходить на улицы, протест никуда не испарился. А внутри системы абсолютно нет никакого желания продолжать сражаться за вот этот умирающий режим. Там понимают, что вторую волну протестов, которая начнется весной, они не выдержат", - прогнозирует Хилько. Из опыта работы, например, с белорусскими военнослужащими у нее сложилась уверенность, что те не будут выполнять преступные приказы: "У них есть понятие офицерской чести. Никто не хочет воевать со своим народом".

Лукашенко входит в зал, его встречает шеренга глав силовых ведомств

Ряд экспертов считают, что сейчас Лукашенко сильнее зависит от силовиков, чем они от него

Ничего не выйдет и с попыткой запугать народ, убеждена Светлана Хилько: "Лукашенко не выглядит страшным, над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане. Многие до сих пор считают, что сотрудники силовых ведомств - это какие-то глупые люди, не умеющие анализировать. Это вовсе не так, они прекрасно все видят и понимают. У них нет никакого повода себя подставлять, выполняя сомнительные распоряжения. Они не считают, что находятся в одной лодке с Лукашенко". Средний состав силовых структур, считает Игорь Лобан, не разделяет ценностей режима и не является его искренним сторонником. А лидеров, которые могли бы выйти, сказать красивую речь и увлечь за собой подчиненных, среди глав силовых ведомств нет, подчеркивает Хилько.

"В числе активистов инициативы BYPOL нет ни одного старшего офицера, не говоря уже о полковниках и генералах. Никто из них на сторону оппонентов властей не перешел. Как не было и массового перехода сотрудников среднего звена", - возражает Александр Шпаковский.

Госаппарат и силовики "готовятся защищать государство"

Весной 2021 года, по его словам, будет "предпринята попытка дестабилизировать положение, встряхнуть белорусское общество и вызвать волну насилия, чтобы вдохнуть в угасающий протест новую жизнь". Между тем протестные настроения и предпосылки для них, признает эксперт, реально существуют в стране, поэтому "расслабляться и почивать на лаврах никто не намерен", госаппарат и силовики "готовятся защищать государство".

Глядя на действия правоохранительного блока, можно сказать, что эта машина, подводит итог Шпаковский, разогнана и движется на достаточно большой скорости, при том управляется очень уверенно: "И я не думаю, что у организаторов так называемой второй волны белорусской "цветной революции" есть хоть какие то шансы повторить те минимальные успехи, которые были достигнуты в августе-октябре 2020 года".

Как и в любой диктатуре, в Беларуси роль силовиков будет только усиливаться, и только на них Лукашенко и будет делать ставку, заключает Игорь Лобан из BYPOL: "Просто больше на на кого. Экономика приходит в упадок, люди недовольны, пряников больше нет, остался только кнут".

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    Автор: Виктория Зарянка


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