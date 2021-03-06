 Хорошо ли жить в белорусской глубинке? Три женские истории | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Хорошо ли жить в белорусской глубинке? Три женские истории

Как живут, где работают, с какими трудностями сталкиваются женщины в белорусской глубинке? Участвуют ли они в политике и хотят ли уехать в большой город? DW собрала несколько историй.

Памятник Ленину в центре Крупок

Памятник Ленину в центре Крупок

Крупки - небольшой районный центр в 110 километрах от Минска. Население Крупок - около 8000 человек. В городе нет крупных предприятий, но есть три школы, гостиница, кинотеатр. Здесь издают и местную газету. Среди достопримечательностей - усадебный дом рода Святских в стиле модерн; бюст уроженца этих мест - советского космонавта Владимира Коваленка, а также выкрашенный в серебро памятник Ленину. Несмотря на выходной, людей на главной, Советской, улице почти нет, зато по ней постоянно проезжают милицейские машины. Корреспондент DW побывала в Крупках и окрестностях и побеседовала с местными жительницами об их жизни здесь.

Наталья, 47 лет: "Единственная проблема - найти работу"

"Я бы не жила в большом городе. Может, в молодости хочется уехать, а теперь мне комфортно здесь, спокойно, суеты нет. Единственная проблема, сложно найти работу, нет крупных предприятий, поэтому и мои дети возвращаться на родину не хотят", -  рассказывает 47-летняя жительница Крупок Наталья.

Жительница Крупок Наталья

Жительница Крупок Наталья

Сама женщина работает в местном строительном магазине, который открыл ее бывший одноклассник: "Мне повезло, я работаю с друзьями, коллектив небольшой. Честно скажу, мне всего хватает. Я за Лукашенко голосовала: у меня дети отучились бесплатно, мы в свое время квартиру построили как молодая семья. Как я могла проголосовать по-другому?".
Спрашиваем о досуге в Крупках. Наталья, говорит, что только вернулась со стадиона. Она активно занимается спортом: зимой - ходьба, летом - бег и езда на велосипеде.

Анна Кондратенко, 74 года: "В магазине все есть, только лекарства дорогие"

74 -летняя Анна Кондратенко живет в деревне Игрушка Крупского района. Более 40 лет она проработала бухгалтером в местном колхозе, сейчас на пенсии. Глядя на эту статную женщину в ярком свитере, с короткой стрижкой, сложно поверить, что она дважды прабабушка.

"У меня тут весело - центр деревни, все мимо на работу или с работы идут, спрашивают: "Петровна, как дела?". Постоят, поговорят со мной. Не на отшибе, не в глуши живу, - показывает в окно Анна Петровна. - Раньше рядом с домом была контора, в которой я работала, но сейчас наш колхоз расформировали". 

Продуктовый магазин в деревне Игрушка

Продуктовый магазин в деревне Игрушка

По словам женщины, стариков в Игрушке сейчас мало, но молодежь есть. Деревня, по белорусским меркам, не маленькая: школа, сельский совет, почта.

На свою жизнь собеседница не жалуется: "Мне всего хватает, пенсию получила - в магазине все есть. Не то, что раньше, когда выдавали товары по карточкам, но и тогда люди жили. У меня было хозяйство: коровы, свиньи, огород большой. Теперь на это нет здоровья".

Пенсия у Анны Петровны - 507 белорусских рублей (около 160 евро), но, говорит, должны еще добавить, когда ей исполнится 75 лет: "Можно прожить, у меня основные траты - на лекарства. Они дорогие - по 100-200 рублей (30-60 евро) отдаю. Я, конечно, смотрю новости, но мы молодым в политике уже не помощники. Нам главное, чтобы здоровье было, а так меня все устраивает. Хотелось бы дольше пожить, чтобы детям было куда приехать - они у меня хорошие".

Ирина Гузанова, 28 лет: "Лучшую жизнь нужно создавать здесь"

В деревне Игрушка успела поработать 28-летняя Ирина Гузанова. Ирина похожа скорее на посетительницу модной минской кофейни, чем на сельскую жительницу. Но вот уже несколько месяцев девушка живет в родительском доме в поселке Крупский. Здесь она завела кур и очаровательного щенка хаски, который то и дело прибегает поиграть с хозяйкой, пока мы разговариваем.

"После окончания педагогического университета я приехала в Крупский район по распределению. (В Беларуси есть "целевой прием" - поступление в вуз на бюджетное обучение по направлению от государственного ведомства или предприятия. После окончания вуза выпускник обязан отработать пять лет по специальности в том месте, которое определит университет или ведомство, которое оплачивало учебу. - Ред.). Полгода я проработала в деревенской школе, потом пригласили работать в исполком, но я все равно очень хотела уехать в Минск", - рассказывает девушка.

Ирина Гузанова

Ирина Гузанова

И ей это удалось. В столице Ирина занималась организацией мероприятий и PR, но в какой-то момент поняла, что хочет что-то поменять в жизни: "Я стала увлекаться йогой, медитацией. С одной стороны, были тусовки, Минск,а  с другой - потребность духовного роста". И жизнь дала мне шанс все изменить, говорит Ирина и ставит пластинку в ретро-проигрователь: "Муж должен был уехать на Камчатку, я все бросила и поехала с ним. Мы полгода прожили на краю света и встали перед вопросом, что делать дальше. Решили приехать на мою родину. Я могу сказать, что сейчас я живу той жизнью, которой я всегда хотела жить".

Ирина говорит, что трудности в сельской местности связаны, в первую очередь, с поиском работы. "В районе не так много школ, все места уже заняты. Но, поскольку почти весь мир перешел на дистанционное обучение, я тоже попробовала работать онлайн. Сейчас у меня 25 учеников в Беларуси, России, Казахстане, Литве", - рассказывает она.  

Ирина хочет развиваться не только как педагог, но делать что-то для района: "Идеально - начать свое дело и участвовать в местной жизни. Я знаю одно - я из Беларуси не уеду. Здесь мои корни, мой дом, для меня это не пустые слова". Надо создавать здесь лучшую жизнь, рассуждает девушка. "Я не голосовала на выборах президента, мы были на Камчатке, а там не было избирательного участка. Но, безусловно, я следила за тем, что происходило в стране, мне было больно от того, что люди не могут прийти к единому мнению. Я совершенно точно за мир. Может быть, кто-то знает, что надо, чтобы у нас разрешился политический конфликт. Я не знаю, но, думаю, если бы каждый человек жил по совести и по правде, занимался тем, что он умеет, жизнь была бы лучше", - говорит Ирина.

Смотрите также:

  • Женщины на мирных протестах в Беларуси. Фотография Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Мейкап и цветы против ОМОНа

    Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.

  • Женские протесты в Беларуси. Снимок Надежды Бужан

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Подчеркнутая женсвенность

    Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.

  • Задержания на Блестящем марше. Фото Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Задержания на "Блестящем марше"

    19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.

  • Снимок Виолетты Савчиц

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    И студентки, и пенсионерки

    Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.

  • Фото Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Солидарность с теми, кого заставляют молчать

    Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

  • Снимок Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Личная борьба за свободу

    По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.

  • Музей МО в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Широкая огласка

    Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.

  • ВыставкаThe Future of Belarus, Fueled by Women в музее MO Museum в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Поцелуй за демократию

    Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt

  • Выставка о Беларуси в музее MO в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Опасная работа

    Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.

    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


 

Смотреть видео 03:53

Мирные акции протеста в белом: как женщины спасают мир и Беларусь (13.08.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Лукашенко разозлил женщин в Беларуси. Европа в фокусе (01.10.2020)  

Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова (22.10.2020)  

Также по теме

Belarus Minsk Untersuchungshaft

Тихановская пообещала сделать изолятор на Окрестина музеем 06.03.2021

Во время визита в Португалию Светлана Тихановская вспомнила о страданиях белорусов, подвергшихся пыткам со стороны силовиков.

Weißrussland | Frauenproteste in Minsk

У белорусских протестов женское лицо? Почему социолог с этим не согласна 04.12.2020

Основательница проекта "Гендерный маршрут" Ирина Соломатина рассказала DW о том, что на самом деле стоит за женскими протестами в Беларуси и как они влияют на режим Лукашенко.

Minsk Belarus Protests

Почему белорусские женщины разлюбили "батьку" 23.12.2020

В Германии вышел сборник о белорусских протестах и женской роли в них. Авторы вошедших в него эссе рассуждают о "слабой женщине" Беларуси, моральной чуткости и прокрустовом ложе Лукашенко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма  

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно