Политзеки-тинейджеры: репрессии в Беларуси затронули и подростков
Насилие, угрозы и тюремные сроки - так белорусские власти борются с подростками и их родителями, проявляющими инакомыслие и участвующими в акциях протестах. Подробности - у DW.
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) считает, что белорусские власти прибегают к угрозам, преследованию и запугиванию детей. Некоторым детям даже грозят годы тюремного заключения, отмечается в исследовании AI.
Еще в сентябре региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан заявила, что "Детский фонд ООН обеспокоен многочисленными сообщениями о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов во время протестов и в местах содержания под стражей, в том числе в отношении детей". DW собрала несколько историй о преследовании несовершеннолетних в Беларуси по политическим мотивам.
Подростку пришлось бежать из Беларуси
"Тимур жив, на свободе и в безопасности", - написал в середине января на своей странице в Facebook руководитель фондов помощи BY_help и BYSOL Андрей Стрижак. Речь о несовершеннолетнем Тимуре Мицкевиче. После избиений и пыток силовиками 12 августа подросток оказался в реанимации, врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому.
3 сентября Мицкевича вызвали на допрос в Управление Следственного комитета (СК) по Минску. По мнению следователей, подросток участвовал в массовых беспорядках 10 августа на улице Притыцкого и был причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. Во время одного из допросов Мицкевичу стало плохо, и он снова попал в реанимацию. Через несколько дней Тимур исчез из больницы. О нем ничего не было известно более четырех месяцев. В середине января на странице Мицкевича в Instagram появилось его фото с подписью "Живой. Жыве Беларусь!"
Протесты в Минске, 10 августа 2020 года
Позже пост о Мицкевиче опубликовал Андрей Стрижак: "Парня пытали силовики, потом он попал в больницу, откуда ему удалось бежать и залечь на дно. Потом была большая детективная операция, в которой приняли участие десятки человек, и я рад, что причастен к этому большому делу. За время, пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9000 евро, которые теперь будут распределены между детьми". Как стало известно DW, сам Тимур Мицкевич и его семья отказываются общаться журналистами.
"Сын боялся, что его могут убить"
В одной школе с Мицкевичем учился 17-летний Петр Кирик. В августе он тоже пострадал от действий силовиков, а сейчас подростка вместе с матерью регулярно вызывают на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Первый раз Кирика задержали 12 августа. Его вначале избили омоновцы, а потом несколько часов допрашивали в РУВД. "Сын боялся, что его могут убить. Как такое возможно: задержать подростка якобы за административное правонарушение и избивать его? Петр говорил, что он несовершеннолетний, у него постоянно звонил телефон. Никто не отвечал, позвонить тоже не разрешали", - возмущается мать юноши Вероника.
Петр Кирик
В сентябре комиссия по делам несовершеннолетних вынесла Кирику предупреждение за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Адвокат обжаловал решение, оно было отменено. Но на днях, после очередной доработки материалов, предупреждение подростку вынесли снова. 6 декабря Кирика задержали во второй раз.
"В тот день в районе станции метро "Пушкинская" силовики хватали всех подряд. Сына с другом военные остановили в подземном переходе, - рассказывает Вероника. - В протоколе, поскольку Петр был задержан повторно в течение года, написали "неповиновение сотрудникам правоохранительных органов".
Два года воспитательной колонии дали 17-летнему жителю города Жлобин (Гомельская область) Виталию Прохорову. По версии следствия, во время протестов 10 августа он "швырнул не менее одного камня в автозак, чем причинил материальный ущерб автомобилю". Сам подросток говорил, что камней не бросал, а только хотел похвастаться в интернете, что разбил стекло автозака.
Виталий Прохоров
В тот же вечер Прохорова задержали и избили силовики. "Его задержал ОМОН, избивали, привязывали к стулу. Сына забрали около 8 вечера, но только около 12 позвонили отчиму. Все это время они над ним издевались. Виталий вышел из милиции хромая, неделю после этого он заикался", - вспоминает мать подростка Алеся. Видеоролик, в котором Прохоров говорит, что бросал камни в автозак, выложили в сеть 26 августа, а уже на следующее утром домой к подростку пришли с обыском.
По словам Алеси, она с самого начала решила, что на контакт со следствием семья не пойдет: "Сын несовершеннолетний, я его одного никуда не пускала. Я была против того, чтобы он давал показания. Конечно, это их злило. В итоге решили посадить меня: пришли с обыском, конфисковали всю технику, задержали на 72 часа - якобы за оскорбление начальника милиции".
Женщина делится, что до суда сын был дома, продолжал учебу в колледже, приговор для семьи стал шоком: "Нет никаких улик и доказательств: ни ДНК, ни отпечатки пальцев не совпали, никто из свидетелей не видел, что мой сын бросал камни и разбил стекло в автозаке. Кроме того, никто из силовиков не пострадал, не было даже царапин, но на суде они сказали, что боялись за свою жизнь". Правозащитники признали Виталия Прохорова политзаключенным.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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