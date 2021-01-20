Почему в Беларуси все еще нет уголовных дел о пытках участников протестов
В Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела о насилии в отношении участников массовых протестов. А изменения в законодательстве еще больше затягивают эту процедуру, рассказывает DW адвокат Сергей Зикрацкий.
С августа в СК Беларуси было подано 1800 заявлений о насилии в отношении демонстрантов
Спустя полгода после начала массовых протестов в Беларуси против фальсификаций итогов президентских выборов в Следственный комитет, по официальным данным, поступило около 1800 заявлений о пытках и избиениях демонстрантов правоохранительными органами. Но ни одно уголовное дело до сих пор не возбуждено, а из-за новых изменений в процессуальном законодательстве эта процедура может затянуться на неопределенное время. Что происходит с заявлениями о пытках, и каковы перспективы того, что уголовные дела против силовиков будут открыты, DW спросила у белорусского адвоката Сергея Зикрацкого.
DW: Вы представляете людей, пострадавших от силовиков во время акций 9-11 августа. Расскажите подробнее об этих делах.
Сергей Зикрацкий
Сергей Зикрацкий: Двое моих клиентов подавали заявление в Следственный комитет Беларуси по поводу пыток и избиений. Одного очень сильно избили в еще РУВД, покрасили ему волосы, а потом сбрили часть волос на голове. Его избили так сильно, что с Окрестина (Изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. - Ред.), куда его доставили, его забрала скорая.
Второй мой клиент был ранен резиновой пулей, и очевидно, что это была умышленная стрельба. Силовики остановили его автомобиль и начали стрелять, когда мой клиент еще был внутри, причем выстрелов было несколько. Но ни по одному из этих заявлений нам пока не дали ответа - ни о возбуждении уголовного дела, ни об отказе его открыть.
- С момента тех событий прошло уже почти полгода. Почему дела до сих пор не возбуждены?
- Мои клиенты никогда не питали особых иллюзий по поводу того, что дела по их искам будут возбуждены. Нашей задачей было подать заявление, чтобы зафиксировать все эти факты в надежде, что мы вернемся к этим случаям, когда ситуация изменится. В ближайшее время мы планируем подать формальные запросы в Следственный комитет, чтобы выяснить, как обстоят дела и на каком этапе наши заявления, но пока что мы этого еще не сделали.
В целом же процесс открытия уголовных дел выглядит следующим образом. После подачи заявления по факту пыток и истязаний Следственный комитет начинает доследственную проверку. Сначала он опрашивает клиента о сути поданного заявления о возбуждении уголовного дела, назначает судмедэкспертизу и организует первый осмотр судмедэкспертом. Результатов этой судмедэкспертизы у заявителей в большинстве случаев нет, и даже если заявитель просит ее предоставить, ему отказывают, поскольку проверка еще не завершена.
После этого можно подавать ходатайства, чтобы приобщать или истребовать доказательства, просить вызвать и допросить свидетелей, если они есть. Однако следователь сам решает, удовлетворять ли ходатайства, и у нас нет никаких рычагов воздействия на следствие. До завершения проверки мы даже не знаем, удовлетворены ли наши ходатайства, и не можем ознакомиться с материалами дела.
- Были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в той его части, где речь идет о приостановлении доследственной проверки. Ее срок составляет три месяца, но в некоторых случаях она может быть приостановлена - например, для проведения экспертизы. До изменений в кодексе проверку можно было приостановить максимум на три месяца. За это время экспертизу нужно было завершить, но даже если этого не происходило, следователь должен был возобновить проверку и принять некое процессуальное решение.
Поэтому мы всегда понимали: три месяца на доследственную проверку, плюс, возможно, еще три месяца на ее приостановление, значит, максимум, через шесть месяцев у нас должен быть документ, с которым мы можем работать, - либо уголовное дело возбуждается, либо мы получаем отказ в его возбуждении. А новые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют в некоторых случаях приостанавливать доследственную проверку на неограниченный срок. В такой ситуации нас могут лишь уведомить о приостановке проверки, не предоставив нам никаких документов. И тогда мы вообще ничего не можем сделать.
- Когда были приняты эти изменения?
- Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс 6 января 2021 года. Он был опубликован 13 января, и в нем указывается, что большинство изменений в УПК вступают в силу через три месяца после официального опубликования, то есть 14 апреля.
Но есть интересный нюанс - закон предусматривает, что изменения по срокам приостановки доследственной проверки вступают в силу сразу после официального опубликования, то есть, 14 января. Шестимесячный срок с момента проверок событий 9-11 августа 2020 года истекает 9-11 февраля. Но так как многие из них еще не завершены, у следственных органов появилась возможность использовать эту норму и приостанавливать доследственную проверку неограниченное количество раз на неограниченный срок.
- Как вы считаете, уголовные дела о пытках и избиениях все же удастся возбудить?
- Я надеюсь, что мы добьемся того, что проверки будут завершены, уголовные дела возбуждены и расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности. Это обязательно произойдет - если не сейчас, то позже.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.