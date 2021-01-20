Почему в Беларуси все еще нет уголовных дел о пытках участников протестов

Спустя полгода после начала массовых протестов в Беларуси против фальсификаций итогов президентских выборов в Следственный комитет, по официальным данным, поступило около 1800 заявлений о пытках и избиениях демонстрантов правоохранительными органами. Но ни одно уголовное дело до сих пор не возбуждено, а из-за новых изменений в процессуальном законодательстве эта процедура может затянуться на неопределенное время. Что происходит с заявлениями о пытках, и каковы перспективы того, что уголовные дела против силовиков будут открыты, DW спросила у белорусского адвоката Сергея Зикрацкого.

DW: Вы представляете людей, пострадавших от силовиков во время акций 9-11 августа. Расскажите подробнее об этих делах.

Сергей Зикрацкий

Сергей Зикрацкий: Двое моих клиентов подавали заявление в Следственный комитет Беларуси по поводу пыток и избиений. Одного очень сильно избили в еще РУВД, покрасили ему волосы, а потом сбрили часть волос на голове. Его избили так сильно, что с Окрестина (Изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. - Ред.), куда его доставили, его забрала скорая.

Второй мой клиент был ранен резиновой пулей, и очевидно, что это была умышленная стрельба. Силовики остановили его автомобиль и начали стрелять, когда мой клиент еще был внутри, причем выстрелов было несколько. Но ни по одному из этих заявлений нам пока не дали ответа - ни о возбуждении уголовного дела, ни об отказе его открыть.

- С момента тех событий прошло уже почти полгода. Почему дела до сих пор не возбуждены?

- Мои клиенты никогда не питали особых иллюзий по поводу того, что дела по их искам будут возбуждены. Нашей задачей было подать заявление, чтобы зафиксировать все эти факты в надежде, что мы вернемся к этим случаям, когда ситуация изменится. В ближайшее время мы планируем подать формальные запросы в Следственный комитет, чтобы выяснить, как обстоят дела и на каком этапе наши заявления, но пока что мы этого еще не сделали.

В целом же процесс открытия уголовных дел выглядит следующим образом. После подачи заявления по факту пыток и истязаний Следственный комитет начинает доследственную проверку. Сначала он опрашивает клиента о сути поданного заявления о возбуждении уголовного дела, назначает судмедэкспертизу и организует первый осмотр судмедэкспертом. Результатов этой судмедэкспертизы у заявителей в большинстве случаев нет, и даже если заявитель просит ее предоставить, ему отказывают, поскольку проверка еще не завершена.

После этого можно подавать ходатайства, чтобы приобщать или истребовать доказательства, просить вызвать и допросить свидетелей, если они есть. Однако следователь сам решает, удовлетворять ли ходатайства, и у нас нет никаких рычагов воздействия на следствие. До завершения проверки мы даже не знаем, удовлетворены ли наши ходатайства, и не можем ознакомиться с материалами дела.

- На своей странице в Facebook вы написали об изменениях этого процесса. В чем конкретно они заключаются?

- Были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в той его части, где речь идет о приостановлении доследственной проверки. Ее срок составляет три месяца, но в некоторых случаях она может быть приостановлена - например, для проведения экспертизы. До изменений в кодексе проверку можно было приостановить максимум на три месяца. За это время экспертизу нужно было завершить, но даже если этого не происходило, следователь должен был возобновить проверку и принять некое процессуальное решение.

Поэтому мы всегда понимали: три месяца на доследственную проверку, плюс, возможно, еще три месяца на ее приостановление, значит, максимум, через шесть месяцев у нас должен быть документ, с которым мы можем работать, - либо уголовное дело возбуждается, либо мы получаем отказ в его возбуждении. А новые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют в некоторых случаях приостанавливать доследственную проверку на неограниченный срок. В такой ситуации нас могут лишь уведомить о приостановке проверки, не предоставив нам никаких документов. И тогда мы вообще ничего не можем сделать.

- Когда были приняты эти изменения?

- Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс 6 января 2021 года. Он был опубликован 13 января, и в нем указывается, что большинство изменений в УПК вступают в силу через три месяца после официального опубликования, то есть 14 апреля.

Но есть интересный нюанс - закон предусматривает, что изменения по срокам приостановки доследственной проверки вступают в силу сразу после официального опубликования, то есть, 14 января. Шестимесячный срок с момента проверок событий 9-11 августа 2020 года истекает 9-11 февраля. Но так как многие из них еще не завершены, у следственных органов появилась возможность использовать эту норму и приостанавливать доследственную проверку неограниченное количество раз на неограниченный срок.

- Как вы считаете, уголовные дела о пытках и избиениях все же удастся возбудить?

- Я надеюсь, что мы добьемся того, что проверки будут завершены, уголовные дела возбуждены и расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности. Это обязательно произойдет - если не сейчас, то позже.

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