Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о десятках задержанных

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и провозглашения Александра Лукашенко их победителем. DW следит за событиями воскресенья, 22 ноября (время московское).

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Силовики применили спецсредства в отношении протестующих в Минске, подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По ее версии, спецсредства использовались, когда при задержании некоторые демонстранты оказывали "сопротивление сотрудникам милиции". Подробнее о том, что происходило в районе Каменной Горки (на северо-западе Фрунзенского района столицы) - в видео DW.

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По данным правозащитного центра "Весна", на акциях 22 ноября в Беларуси задержаны 120 человек, около 100 из них - в Минске. Остальные - в Боровлянах, Бресте, Ляховичах, Новополоцке, Пинске и в других городах. По данным портала Tut.by, в Советском РУВД в столице задержанных вновь ставят у стены, во внутреннем дворике.

Все станции метро открыли для пассажиров

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На 16.10 по местному времени (совпадает с мск) все станции метро в Минске открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме. Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения акции протеста, полностью восстановлена, сообщил оператор мобильной связи А1.

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Протестующие в Минске продолжают стягиваться в центр города. Они двигаются большими и малыми группами, скандируют лозунги. Один из самых популярных - "Смотри в окно, а не в телевизор!". Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах, митингующие не всегда разбегаются при виде бойцов в амуниции. На проспекте Любимова людей не напугали даже громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат, передало издание Onliner.

Число задержанных превысило 80

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В Минске продолжаются точечные задержания, сообщает Tut.by. По всей стране задержаны уже свыше 80 человек, отмечает центр "Весна".

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В Бресте около двух десятков человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности на одной из улиц, пишет Telegram-канал "Бинокль".

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В Могилеве несколько человек около собора Успения Девы Марии собрались на акцию памяти минского активиста Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками, сообщает Telegram-канал "Могилев онлайн".

Белорусы поддержали протестующих хабаровчан

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Участники акций в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала не раз выражали солидарность с митингующими в Беларуси. Теперь протестующие в Минске поддержали хабаровчан.

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Демонстранты образовали колонны разной численности в районах Минска, в нескольких местах силовики следуют за ними и периодически пытаются разогнать. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участках некоторых улиц. Правозащитникам центра "Весна" известно о 35 задержаниях в трех городах Беларуси.

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Еще одна колонна протестующих сформировалась в минском микрорайоне Сокол, указывает сайт "Хартия-97".

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Силовики начали разгонять собравшихся у Национальной библиотеки Беларуси в Минске. К зданию подъехал водомет, отмечает Tut.by.

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Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки.

Правозащитники ведут список задержанных

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Правозащитный центр "Весна" начал вести список задержанных на акциях протеста в городах Беларуси 22 ноября. На момент публикации в перечне было 15 человек. Известно о задержаниях в Минске, Заславле и Новополоцке.

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Уже двенадцатая станция метро белорусской столицы - "Петровщина" - временно закрыта на вход и выход. Поезда проезжают ее без остановки.

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Около 20 человек в Волковыске (Гродненская область) с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности, пишет Tut.by.

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Колонна протестующих в микрорайоне Малиновка на юго-западе Минска вышла на проезжую часть. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!", водители автомобилей сигналят, сообщает телеканал "Белсат".

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Минский метрополитен закрыл станцию "Каменная горка" с целью "обеспечения безопасности пассажиров". Это уже 11-я временно закрытая станция в очередной день протестов.

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В Могилеве активисты обыграли темы протестов и сельского хозяйства - отрасли, вносящей существенный вклад в экономику Беларуси, показывает Tut.by.

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Небольшие группы людей постепенно собираются в разных районах Минска, отмечают Onliner.by, Tut.by и телеканал "Белсат". В районе станции метро "Пушкинская" люди несут цветы к стихийному мемориалу активисту Александру Тарайковскому, погибшему в ходе протестов в августе.

Проблемы с мобильным интернетом

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Провайдер A1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

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Станция "Вокзальная" Зеленолужской линии

В белорусской столице временно отменены остановки общественного транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до остановки "Институт Культуры" в обоих направлениях, сообщает государственное предприятие "Минсктранс".

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Несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию в минском микрорайоне Сухарево, пишет Tut.by.

В Минске закрыты 10 станций метро

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Станции минского метро "Купаловская", "Немига", "Октябрьская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", а также все станции Зеленолужской линии закрыты на вход и выход, говорится в Telegram-канале метрополитена.

Поезда проезжают их без остановки.

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Обозреватель российского интернет-издания "МБХ медиа" Роман Попков отпущен на свободу после 15 суток ареста, проведенных в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. Попков рассказал, что персонал в изоляторе "вменяемый". "Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД", - приводит издание его слова.

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Люди в оливковой форме устанавливают металлические ограждения на площади Независимости в Минске, к ней стянуты автозаки и спецтехника, сообщает Tut.by.

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Сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье акции протеста "Марш против фашизма". Силовики стягивают в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин.

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Задержание участника акции протеста в Минске, 8 ноября

Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна". Ему известно о 523 белорусах, которые проходят по уголовным статьям. Среди них не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан выйти на улицы 22 ноября. "Я поддерживаю каждого, кто завтра выйдет в свой двор и прогуляется по родному району. Каждый шаг ведет к свободной и справедливой Беларуси", - написала она в своем Telegram-канале.

При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУПОПиК) "террористическими организациями" и подчеркнула, что у них "не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси". Ранее ряд белорусских Telegram-каналов анонсировал проведение 22 ноября "Марша против фашизма".

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Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится в изоляторе в Жодино, заявила, что не жалеет о порванном на границе загранпаспорте. "Не изменила бы ни одного решения. И не жалею ни на йоту ни о кампании, ни о паспорте, ни об отказе покидать Беларусь", - написала Мария Колесникова в письме своей сестре Татьяне Хомич, которое та опубликовала в соцсети Facebook. Арест Колесниковой был продлен до 8 января. Суд отклонил жалобу ее защиты на продление срока заключения оппозиционерки под стражу.

Хроника протестов в Беларуси 21 ноября

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