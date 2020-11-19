В Минске прощаются с погибшим активистом Романом Бондаренко

В Минске в пятницу, 20 ноября, прощаются с погибшим 31-летним активистом Романом Бондаренко. Люди колонной тянутся к храму Воскресения Христова, где проходит церемония, а у расположенного поблизости цветочного магазина выстроилась очередь, сообщают местные СМИ.

Между тем находящийся у власти в республике Александр Лукашенко уехал из столицы на завод по выпуску сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш". Ранее в интервью СМИ ближнего зарубежья Лукашенко заявил, что поручил Следственному комитету "честно и объективно" расследовать трагедию и взял дело Бондаренко под личный контроль. Кроме того, белорусский лидер утверждал, что погибший был нетрезв, однако портал Tut.by опубликовал медицинские документы, опровергающие эту информацию.

Гибель Романа Бондаренко

Роман Бондаренко был избит 11 ноября во дворе своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки. На следующий день он скончался в больнице, куда был доставлен из Центрального РУВД белорусской столицы с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало привлечь к ответственности виновных в смерти Бондаренко. А Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более трех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД страны и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Министры иностранных дел 27 стран ЕС 19 ноября договорились подготовить экономические санкции в ответ на жестокость белорусских властей.

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