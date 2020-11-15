В протестном районе Минска отключили воду. Месть властей?

В одном из районов белорусской столицы несколько суток нет воды. Местные жители уверены, что проблемы с водоснабжением возникли из-за их политической активности.
"Недавно читала книгу "Комната", о том, как маньяк запер на 7 лет в квартире женщину с ребенком. В какой-то момент он разозлился на них и на 3 дня отключил электричество. Мне это напоминает нашу ситуацию. Хотя сложно поверить, что можно специально так сделать, но это, к сожалению, очень похоже на месть за нашу политическую активность", - говорит жительница минского района Новая Боровая Екатерина.
В этом районе третьи сутки без воды почти 15 тысяч человек. 17 ноября отменили занятия в школе, попросили не приводить детей в сад. На какое-то время здесь отключали отопление, были перебои с электричеством. Технические неполадки, или месть властей за активную гражданскую позицию?
"Я приехала домой в воскресенье, воды уже не было. Недалеко стоял водовоз, я сходила набрала, прихожу - вода появилась, была всю ночь, утром в понедельник, после обеда пропала полностью: и холодная, и горячая", - рассказывает Елена (имя изменено).
Перебои с водой в минском районе Новая Боровая начались еще 15 ноября. Третьи сутки водоснабжение не восстановлено. Власти организовали подвоз воды, а на въезде в район поставили биотуалеты, которые уже стали мемом из-за бело-красно-белой расцветки.
Застройщик сообщил, что "выявлено повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали". Через какое-то время вентиль починили, но вода так и не пошла. "Минскводоканал" заявляет, что продолжает искать причину сбоя, но как долго продлится поиск, ни он, ни мэр Минска сказать не берутся.
17 ноября сам Александр Лукашенко поручил помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой взять на контроль снабжение водой.
Тем временем Белорусский Хельсинкский комитет направил послание спецдокладчику ООН по вопросам о правах человека, обратив его внимание на проблему обеспечения Новой Боровой питьевой водой и санитарными услугами. Правозащитники уверены, что отключение воды связано с гражданской позицией местных жителей.
Дело в том, что микрорайон Новая Боровая прославился протестным голосованием. Светлана Тихановская, согласно обнародованным результатам, победила здесь с большим отрывом. После выборов местные жители стали вывешивать бело-красно-белые флаги, проводили собрания во дворах. Власти отреагировали стандартно.
"Мы привыкли, что у нас постоянно срезают ленточки и снимают флаги, вчера срывали плакаты, посвященные погибшему Роману Бондаренко. Силовики дежурили во дворе до полуночи, сегодня рядом с подъездом стоит милицейская машина. Они часто здесь бывают, особенно в последние дни", - рассказывает Елена.
"Мы проснулись от звонка соседки, которая сказала, что в наш подъезд ломиться ОМОН. Вскочили, стали быстро одеваться, смотреть, что происходит. Хорошо, что они не штурмовали, стояли, ждали, пока пришел кто-то с ключами. Потом ходили, звонили соседям, в домофоны, фотографировали, что-то бросали в почтовые ящики", - так утро вторника 17 ноября началось для жительницы Новой Боровой Екатерины.
Она также убеждена, что воду в районе отключили неслучайно: "В чатах пишут, что воду дадут, когда в районе снимут всю бело-красно-белую символику. Вода пропала в воскресенье, написали, что сломан вентиль, его вроде починили, вода появилась на пару часов, потом ее снова не стало. Писали, что приехал ЖЭС, сам выключил воду, взял пробы. Кроме того, сегодня были проблемы с отоплением, пропадал свет. Такого раньше не случалось".
Тысячи людей из Минска и пригородов предложили жителям "Новой Боровой" свою помощь. Они привозят воду, обогреватели, приглашают в гости. "Минчане просто невероятны. Много знакомых и незнакомых людей, которые знают, что мы живем в Новой Боровой, зовут в чатах пожить на даче, квартиры предлагают", - говорит Екатерина.
Во вторник об активности в минских дворах высказался Александр Лукашенко: "И эти дворы становятся уже местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как результат - то, что произошло на одной из площадок спортивных, - они ее превратили в кладбище!". Лукашенко добавил, что цель неких сил - сделать такие дворы аренами гражданской войны.
17 ноября появились сообщения, что в еще одном протестном районе Минска, на так называемой "Площади Перемен", где в прошлое воскресенье прошли массовые задержания и был ликвидирован народный мемориал Роману Бондаренко, в нескольких домах отключили проводной интернет государственного "Белтелекома". В компании сказали, что повреждено оборудование, и сколько продлится ремонт, они не знают.
Смотрите также: