 В протестном районе Минска отключили воду. Месть властей? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 17.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В протестном районе Минска отключили воду. Месть властей?

В одном из районов белорусской столицы несколько суток нет воды. Местные жители уверены, что проблемы с водоснабжением возникли из-за их политической активности.

Капля воды из крана

"Недавно читала книгу "Комната", о том, как маньяк запер на 7 лет в квартире женщину с ребенком. В какой-то момент он разозлился на них и на 3 дня отключил электричество. Мне это напоминает нашу ситуацию. Хотя сложно поверить, что можно специально так сделать, но это, к сожалению, очень похоже на месть за нашу политическую активность", - говорит жительница минского района Новая Боровая Екатерина.

В этом районе третьи сутки без воды почти 15 тысяч человек. 17 ноября отменили занятия в школе, попросили не приводить детей в сад. На какое-то время здесь отключали отопление, были перебои с электричеством. Технические неполадки, или месть властей за активную гражданскую позицию?

Что произошло в Новой Боровой?

"Я приехала домой в воскресенье, воды уже не было. Недалеко стоял водовоз, я сходила набрала, прихожу - вода появилась, была всю ночь, утром в понедельник, после обеда пропала полностью: и холодная, и горячая", - рассказывает Елена (имя изменено).

В Минске

В Минске

Перебои с водой в минском районе Новая Боровая начались еще 15 ноября. Третьи сутки водоснабжение не восстановлено. Власти организовали подвоз воды, а на въезде в район поставили биотуалеты, которые уже стали мемом из-за бело-красно-белой расцветки.

Застройщик сообщил, что "выявлено повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали". Через какое-то время вентиль починили, но вода так и не пошла. "Минскводоканал" заявляет, что продолжает искать причину сбоя, но как долго продлится поиск, ни он, ни мэр Минска сказать не берутся.

17 ноября сам Александр Лукашенко поручил помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой взять на контроль снабжение водой.

Правозащитники сообщили о ситуации в ООН 

Тем временем Белорусский Хельсинкский комитет направил послание спецдокладчику ООН по вопросам о правах человека, обратив его внимание на проблему обеспечения Новой Боровой питьевой водой и санитарными услугами. Правозащитники уверены, что отключение воды связано с гражданской позицией местных жителей.

Собрание жильцов в одном из минских дворов

Во многих минских дворах проходят собрания жильцов, выступающих против режима Лукашенко

Дело в том, что микрорайон Новая Боровая прославился протестным голосованием. Светлана Тихановская, согласно обнародованным результатам, победила здесь с большим отрывом. После выборов местные жители стали вывешивать бело-красно-белые флаги, проводили собрания во дворах. Власти отреагировали стандартно.

"Мы привыкли, что у нас постоянно срезают ленточки и снимают флаги, вчера срывали плакаты, посвященные погибшему Роману Бондаренко. Силовики дежурили во дворе до полуночи, сегодня рядом с подъездом стоит милицейская машина. Они часто здесь бывают, особенно в последние дни", - рассказывает Елена.

ОМОН ходит по подъездам

"Мы проснулись от звонка соседки, которая сказала, что в наш подъезд ломиться ОМОН. Вскочили, стали быстро одеваться, смотреть, что происходит. Хорошо, что они не штурмовали, стояли, ждали, пока пришел кто-то с ключами.  Потом ходили, звонили соседям, в домофоны, фотографировали, что-то бросали в почтовые ящики", - так утро вторника 17 ноября началось для жительницы Новой Боровой Екатерины.

Бело-красно-белая расцветка - символ протестов в Беларуси

Бело-красно-белая расцветка - символ протестов в Беларуси

Она также убеждена, что воду в районе отключили неслучайно: "В чатах пишут, что воду дадут, когда в районе снимут всю бело-красно-белую символику. Вода пропала в воскресенье, написали, что сломан вентиль, его вроде починили, вода появилась на пару часов, потом ее снова не стало. Писали, что приехал ЖЭС, сам выключил воду, взял пробы. Кроме того, сегодня были проблемы с отоплением, пропадал свет. Такого раньше не случалось".

Тысячи людей из Минска и пригородов предложили жителям "Новой Боровой" свою помощь. Они привозят воду, обогреватели, приглашают в гости. "Минчане просто невероятны. Много знакомых и незнакомых людей, которые знают, что мы живем в Новой Боровой, зовут в чатах пожить на даче, квартиры предлагают", - говорит Екатерина.

Для Лукашенко дворы - лишь "места разборок"

Во вторник об активности в минских дворах высказался Александр Лукашенко: "И эти дворы становятся уже местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как результат - то, что произошло на одной из площадок спортивных, - они ее превратили в кладбище!". Лукашенко добавил, что цель неких сил - сделать такие дворы аренами гражданской войны.

У народного мемориала Роману Бондаренко

У народного мемориала Роману Бондаренко

17 ноября появились сообщения, что в еще одном протестном районе Минска, на так называемой "Площади Перемен", где в прошлое воскресенье прошли массовые задержания и был ликвидирован народный мемориал Роману Бондаренко, в нескольких домах отключили проводной интернет государственного "Белтелекома". В компании сказали, что повреждено оборудование, и сколько продлится ремонт, они не знают.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:08

О жестокости Лукашенко, двух обращениях Тихановской и решимости демонстрантов. DW Новости (11.08.20)

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко угрожает физическими расправами протестующим  

Беларусь сегодня: очередной протест со смертельным исходом (13.11.2020)  

Также по теме

Belarus I Proteste in Minsk

В Беларуси на акции "Я выхожу!" задержано более 1000 человек 15.11.2020

Несмотря на сравнительно небольшое число участников акции "Я выхожу!", на ней было проведено свыше 1100 задержаний. В Минске разрушен народный мемориал погибшему Роману Бондаренко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко  

Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)  

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно