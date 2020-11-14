Тихановская обсудила с президентом Латвии санкции против Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в субботу, 14 ноября, совершила визит в Ригу, где встретилась с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Латвии, а также латвийскими негосударственными организациями (НГО).

Кроме прочего, она обсуждала с латвийскими политиками возможность расширения экономических санкций против правителя Беларуси Александра Лукашенко, близких ему олигархов и связанных с ними предприятий, говорится в Telegram-канале Тихановской.

При этом лидер белорусской оппозиции призвала руководство Латвии пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов, металлопродукции, продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси, а Национальный банк Латвии - остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк и ввести экономические санкции против белорусских госпредприятий, которые увольняют бастующих работников.

Возможность расширения санкций ЕС против Лукашенко

Судя по информации, размещенной в Telegram-канале Тихановской, в ближайшее время Латвия и другие балтийские страны собираются ввести расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".

Со своей стороны, президент Латвии Латвии Эгилс Левитс в ходе беседы с Тихановской поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС, говорится в Telegram-канале последней.

Возложение цветов в Риге в память о Романе Бондаренко

В тот же день Тихановская возложила цветы у памятника Свободы в Риге и вместе с представителями белорусской диаспоры зажгла свечи в память о погибшем от избиений участнике протестов Романе Бондаренко.

Ранее, на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Тихановская обратилась к нему с просьбой поддержать международное расследование гибели Романа Бондаренко и объявить белорусские организацииГлавное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией(ГУБОПиК) и ОМОН экстремистскими.

Кроме того, Тихановская предложила латвийскому руководству подумать над возможностью отмены или переноса чемпионата мира по хоккею с шайбой, который должен пройти в 2021 году в Риге и Минске.

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