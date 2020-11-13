В Беларуси завели дело на врача, рассказавшего о смерти Романа Бондаренко

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками. Как говорится в сообщении отдела информации генпрокуратуры, опубликованном в четверг, 19 ноября, в Telegram-канале ведомства, речь идет о нарушении статьи уголовного кодекса о "разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия".

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - указывается в пресс-релизе. Надзорное ведомство утверждает, что врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи разгласил врачебную тайну и при этом представил недостоверную информацию.

Тяжкие последствия, которые повлекли за собой эти действия, выразились, по мнению сотрудников прокуратуры, "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Кроме врача больницы скорой помощи уголовное дело возбуждено в отношении еще одного неназванного лица. В генпрокуратуре заявили, что подозреваемые задержаны.

Задержана журналистка, писавшая о Бондаренко

В то же время Tut.by сообщает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Катерины Борисевич, готовившей материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем увезли ее в СИЗО КГБ.

31-летний Роман Бондаренко был избит 11 ноября во дворе своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки. На следующий день он скончался в больнице, куда был доставлен накануне из Центрального РУВД белорусской столицы с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало привлечь к ответственности виновных в смерти Бондаренко. Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) назвала его гибель "возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия".

Известие о гибели Бондаренко вызвало в Беларуси новую волну протестов против режима Александра Лукашенко и неоправданных насилия и жестокости, к которым прибегают сотрудники силовых структур, стремясь подавить массовые выступления сторонников оппозиции против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.

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