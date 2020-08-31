 ″Репортеры без границ″ критикуют политику Лукашенко в отношении СМИ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.10.2020

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Беларусь

"Репортеры без границ" критикуют политику Лукашенко в отношении СМИ

По словам главы "Репортеров без границ" в Германии Кристиана Мира, Лукашенко использует все возможные средства для подавления сообщений о событиях в Беларуси, особенно о насилии силовиков в отношении демонстрантов.

Силовики обыскивают журналистов в Минске, август 2020 г.

Силовики обыскивают журналистов в Минске, август 2020 г.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" подвергла критике попытки белорусского режима воспрепятствовать работе независимых СМИ в стране и за рубежом и сделать невозможным освещение протестов против режима Александра Лукашенко. "Лукашенко использует все возможные средства для подавления сообщений о происходящем в Беларуси, особенно о насилии, применяемом силовыми структурами в отношении мирных демонстрантов. Но работа ряда мужественных коллег на местах демонстрирует, что информация не может быть подавлена", - приводятся слова главы "Репортеров без границ" в Германии Кристиана Мира (Christian Mihr) в сообщении организации, обнародованном во вторник, 6 октября.

В качестве примеров направленных против журналистов действий белорусских властей "Репортеры без границ" приводят аннулирование аккредитации всех иностранных корреспондентов в начале октября, лишение статуса СМИ популярного новостного портала Tut.by, давление на интернет-издание "Наша нива", аресты журналистов. Так, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), только в сентябре было арестовано не менее 60 работников СМИ.

Правозащитная организация отмечает, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 153-е место из 180.

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    Автор: Илья Коваль


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Kritik an Lukaschenkos Medienpolitik

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