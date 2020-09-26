В двух городах Беларуси задержаны журналисты

В Гомеле в субботу, 3 октября, силовики провели обыск в доме главного редактора местного издания "Сильные новости" Анны Якштас. Она и ее муж Денис, также работающий в редакции, задержаны. Об этом в своем Facebook сообщил основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.

Позднее официальный представитель гомельского УВД заявил агентству "Интерфакс", что журналисты задержаны в рамках административного процесса.

Кроме того, стало известно о задержании в Солигорске фотожурналиста Ирины Ореховской, работающей в том числе и на телеканал "Белсат".

В Беларуси аннулированы аккредитации журналистов иностранных СМИ

Накануне, 2 октября, в Беларуси отменили аккредитацию всех иностранных СМИ. Подать заявку на новую аккредитацию сотрудники иностранных изданий смогут с 5 октября, когда свою работу в новом составе начнет комиссия по вопросам аккредитации при МИД Беларуси. Рассмотрение занимает от 5 до 20 дней для временной аккредитации и от 30 дней до 2 месяцев - для постоянной. Все это время легально осуществлять свою профессиональную деятельность журналисты иностранных СМИ не смогут.

Главный редактор DW: Власти Беларуси прибегают ко всем "мыслимым уловкам"

Власти Беларуси прибегают ко всем "мыслимым уловкам", чтобы попытаться помешать "освещению происходящего в стране". Уверенность в этом 2 октября выразила главный редактор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge).

"Это абсурдное предложение, что аккредитация у каждого журналиста, работающего в иностранной медиаорганизации, сначала должна быть отозвана, а затем переиздана в соответствии с новым положением", - уверена Каспер-Клэридж. "Любой, кто уважает свободу прессы, сделал бы возможным продление действующей аккредитации", - добавила она.

Главред DW убеждена, что подобная практика белорусских властей является "абсолютно постыдной и должна быть немедленно прекращена". "Система (выдачи. - Ред.) аккредитаций должна быть справедливой и прозрачной", - подчеркнула она.

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