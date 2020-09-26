 В двух городах Беларуси задержаны журналисты | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В двух городах Беларуси задержаны журналисты

В Гомеле после обыска задержали редактора местного портала "Сильные новости" Анну Якштас и ее мужа Дениса, также работающего в редакции. В Солигорске задержана фотожурналист Ирина Ореховская.

Белорусские силовики проверяют журналистов во время протестной акции (фото из архива)

Белорусские силовики проверяют журналистов во время протестной акции (фото из архива)

В Гомеле в субботу, 3 октября, силовики провели обыск в доме главного редактора местного издания "Сильные новости" Анны Якштас. Она и ее муж Денис, также работающий в редакции, задержаны. Об этом в своем Facebook сообщил основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.

Позднее официальный представитель гомельского УВД заявил агентству "Интерфакс", что журналисты задержаны в рамках административного процесса.

Кроме того, стало известно о задержании в Солигорске фотожурналиста Ирины Ореховской, работающей в том числе и на телеканал "Белсат".

В Беларуси аннулированы аккредитации журналистов иностранных СМИ

Накануне, 2 октября, в Беларуси отменили аккредитацию всех иностранных СМИ. Подать заявку на новую аккредитацию сотрудники иностранных изданий смогут с 5 октября, когда свою работу в новом составе начнет комиссия по вопросам аккредитации при МИД Беларуси. Рассмотрение занимает от 5 до 20 дней для временной аккредитации и от 30 дней до 2 месяцев - для постоянной. Все это время легально осуществлять свою профессиональную деятельность журналисты иностранных СМИ не смогут.

Главный редактор DW: Власти Беларуси прибегают ко всем "мыслимым уловкам"

Власти Беларуси прибегают ко всем "мыслимым уловкам", чтобы попытаться помешать "освещению происходящего в стране". Уверенность в этом 2 октября выразила главный редактор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge). 

"Это абсурдное предложение, что аккредитация у каждого журналиста, работающего в иностранной медиаорганизации, сначала должна быть отозвана, а затем переиздана в соответствии с новым положением", - уверена Каспер-Клэридж. "Любой, кто уважает свободу прессы, сделал бы возможным продление действующей аккредитации", - добавила она. 

Главред DW убеждена, что подобная практика белорусских властей является "абсолютно постыдной и должна быть немедленно прекращена". "Система (выдачи. - Ред.) аккредитаций должна быть справедливой и прозрачной", - подчеркнула она.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:11

Онлайн-портал TUT.BY лишают в Беларуси статуса СМИ (30.09.2020)

Также по теме

Belarus I Proteste in Minsk

Протесты в Беларуси: сотни женщин прошли маршем по центру Минска 26.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 26 сентября.

Lithauen Vilnius | Sviatlana Tsikhanouskaya

Протесты в Беларуси: Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером 10.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 10 сентября.

Belarus Demo von Frauen gegen Polizeigewalt in Minsk

Протесты в Беларуси: в Минске прошел женский марш 29.08.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 29 августа (время московское).

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения  

Что думают о Путине немцы на востоке и западе Германии  

Нудизм, эмансипация, поликлиники. Что западные немцы переняли у восточных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно