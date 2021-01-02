 В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.01.2021

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Беларусь

В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко

Жители Минска с утра вышли на районные марши в первое воскресенье 2021 года. В одном из районов были замечены пролукашенковские сторонники с красно-зелеными флагами.

Протестная акция в Минске, фото из архива

Протестная акция в Минске, фото из архива

В Беларуси в первое воскресенье нового года, 3 января, возобновились акции протеста. В этот день в разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Помимо минского района Сухарево аналогичные акции прошли в Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и в других районах белорусской столицы. Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра.

Кроме того, в районе Уручье была замечена акция сторонников Лукашенко. Около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

Такую форму протеста - районные и дворовые акции - в Минске начали использовать в конце 2020 года. При этом последние воскресные акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты. 

О задержанных в ходе нынешних воскресных акций в Минске информации не поступало. Ранее, 1 и 2 января, правозащитный центр "Весна" сообщал о задержании трех человек. Под арестом за участие в протестах новый год в Беларуси встретили более 110 человек.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:57

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