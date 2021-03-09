Захваченная церковь. Власти Беларуси отобрали здание у общины протестантов

Уже третью неделю подряд прихожане протестантской церкви "Новая жизнь" в Минске вынуждены проводить свои богослужения на улице - несмотря на холод и снег. 17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами и произвели фактически его захват. "Они насильственным путем вошли в наше здание, срезали замок. Людей, которые находились в здании, попросили выйти, им угрожали штрафами и арестами. Таким образом мы остались на улице", - рассказал DW пастор церкви Вячеслав Гончаренко.

Церковь "Новая жизнь" преследуют не первый год

Впрочем, проблемы с властями у церкви начались практически сразу после того, как она приобрела землю и здание - община владеет ими уже 19 лет и сделала ремонт на пожертвования верующих, чтобы проводить там богослужения. Главная претензия властей к церкви заключается в том, что здание используют не по целевому назначению, ведь официально - это коровник. Поэтому в 2005 году минские городские власти лишили церковь права пользования землей с последующим выкупом здания и, несмотря на обжалования этого распоряжения, дали срок 10 дней для выселения.

Вячеслав Гончаренко

"Мы тогда решили не сдаваться и объявили акцию гражданского неповиновения: мы начали жить в церкви и объявили голодовку, которая продолжалась 23 дня", - вспоминает пастор Гончаренко. Акция принесла успех - пастора пригласили в администрацию президента и попросили "вернуться в правовое поле", то есть опять начать разбирательства в суде. "Прошло более 30 заседаний, однако суд не стал на сторону церкви и в 2009 году опять принял решение о выселении. Сейчас, когда они пришли три недели назад, они говорят, что исполняют то решение - оно осталось в силе и дало им право поступить таким образом", - поясняет Гончаренко.

Ситуация со зданием церкви, по его выражению, тупиковая, и власти никак не хотят способствовать ее урегулированию: "Мы пытались все эти годы изменить целевое назначения здания, чтобы оно больше не было коровником. Пытались построить новое, но куда бы мы ни обращались, нам везде отказывали". На протяжении всех этих лет судебные приставы регулярно наведывались в общину, иногда верующие становились в сцепки, чтобы избежать выселения. Пастор, в свою очередь, вел переговоры с городскими чиновниками, однако результата они не дали.

Захват здания мог последовать из-за политической позиции церкви

В итоге в конце 2020 года "Новая жизнь" получила очередное предписание с требованием освободить здание согласно судебному приказу от 2009 года, а 17 февраля 2021 года власти силой выселили протестантскую общину из ее здания. Для прихожан такая ситуация стала настоящим шоком. "У нас осталась глубокая рана от того, как с нами поступили и как глубоко нас обидели. Люди в тот день выходили и плакали. Думаю, в Беларуси больше не было таких историй, чтобы верующих выселяли таким жестоким образом из своего церковного здания", - делится пастор.

17 февраля 2021 года власти забрали у протестантской общины здание церкви

Согласно официальной версии, на месте здания церкви городские власти планируют построить школу - это предусмотрено планом застройки данной части города, опубликованным в 2019 годом. Однако пастор Гончаренко не исключает, что захват здания может быть связан с политическим кризисом в Беларуси, разразившимся в стране после президентских выборов.

"Сейчас многие люди нам говорят, что (это произошло. - Ред.) из-за нашей позиции, ведь мы выступали против насилия, и я допускаю, что это так. Но на этот счет я не имею комплексов, потому что верю, что церковь вправе давать нравственную оценку происходящему в стране. Церковь всегда будет на стороне истины, не важно при каком правительстве. Это наша миссия от Бога", - уверен пастор.

Верующие проводят службы на улице возле здания церкви

Несмотря на все трудности, протестантская община продолжает каждую неделю собираться на воскресные служения на парковке возле здания церкви. В первое воскресенье после захвата возле церкви дежурила милиция и ОМОН, однако обошлось без задержаний, сообщил пастор.

На молитвы верующие собираются даже несмотря на снег и сильный ветер. "Это отвратительная ситуация, что власти отобрали здание у церкви, которая помогает этому городу, способствует его развитию. Но я думаю, что все будет хорошо, ведь церковь - это не здание, а люди. И пока мы собираемся - нет повода переживать", - говорит молодой прихожанин, пришедший на богослужение. "Раньше мы собирались и на другие мероприятия, не только на воскресные службы, но сейчас это невозможно, - сетует одна из прихожанок "Новой жизни". - Я думаю, это произошло из-за того, что мы сняли видео, в котором выразили протест против действий властей".

И хотя сейчас доступа в здание у верующих нет, протестантская община не собирается сдаваться и намерена продолжить борьбу за свою церковь. Пастор Вячеслав Гончаренко признается, что надеется на поддержку Бога: "Вся церковь молится сейчас, мы верим, что у Бога есть какой-то план. С другой стороны, есть и позитивные моменты - ситуация стала известной и многие узнали о нас и о церкви".

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