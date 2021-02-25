Лукашенко боится новых протестов? Зачем белорусам закон об "иноагентах"
В Беларуси по примеру РФ собираются принять новый пакет законов, в том числе об экстремизме и "иностранных агентах", а также запретить бело-красно-белый флаг. Власти боятся новых протестов?
Протесты в Минске (октябрь 2020)
Несмотря на то, что сейчас интенсивность протестов в Беларуси снизилась до минимума, политический кризис в стране, который начался с фальсификации результатов президентских выборов и беспрецедентного насилия в отношении протестующих, никуда не делся. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, белорусские власти решили продолжать репрессии и закрепить их законодательно, приняв пакет законов, которые, как они считают, позволят навсегда уничтожить протестные настроения. Какие нововведения они готовят и чем это может грозить белорусам?
Критика власти и участие в мирных акциях - экстремизм?
На прошлой неделе, 18 февраля, белорусский телеграм-канал "МотолькоПомоги" опубликовал изменения к закону об экстремизме, которые власти Беларуси готовятся рассмотреть. Согласно документу, экстремизмом, кроме прочего, может быть признана критика органов власти, дискредитация Беларуси, нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, хранение и распространение экстремистской символики.
Кроме того, нововведения расширят список потенциальных "экстремистов". Ими могут объявить профсоюзы, иностранные организации и их представительства, СМИ, в том числе незарегистрированные, общественные организации и индивидуальных предпринимателей - списки "экстремистов" будет вести КГБ. Тем, кто будет включен в перечень, в течение пяти лет запретят заниматься некоторыми видами деятельности, совершать операции на сумму свыше 2000 базовых величин, а также занимать госдолжности.
Валентин Стефанович
По мнению правозащитника из центра "Весна" Валентина Стефановича понятие экстремизма в новом законопроекте чрезмерно широко, ведь получается, что любые мирные собрания, которые сейчас трактуются как нарушение общественного порядка, а также любая критика власти может трактоваться как экстремизм: "Это напрямую противоречит международным стандартам в области прав человека".
Правозащитник считает принятие закона недопустимым. "Цель закона - не борьба с экстремизмом, а борьба с инакомыслием", - говорит Стефанович, указывая, что правозащитники планируют обратиться в Венецианскую комиссию Совета Европы с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта международным обязательствам Беларуси в сфере прав человека.
Закон об "иностранных агентах" по примеру России
Кроме того, власти Беларуси решили взять на вооружение российский опыт с законом об "иностранных агентах" - с просьбой поделиться наработками в этой сфере белорусские депутаты обратились к коллегам еще в конце прошлого года. "Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии (сессия начинается 2 апреля. - Ред.)! Успеем! Соответствующая работа уже началась", - сообщил 15 февраля депутат, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в своем аккаунте в Facebook.
По мнению сторонников принятия закона, этот документ нужен для защиты суверенитета Беларуси от внешнего вмешательства, однако о конкретном содержании возможного нового закона пока неизвестно. Депутат Гайдукевич в комментарии для tut.by рассказал, что в Беларуси хватает частных лиц и организаций, которые получают финансовую помощь на политическую деятельность, якобы на этих выборах в страну вливалось огромное количество денег.
"Закон об иностранных агентах - это мировая практика, я сторонник развития страны, но категорически против любого вмешательства, а особенно финансирования и получения любых денег на политическую деятельность. Ни цента не должно поступить в страну на эти цели", - заявил Гайдукевич. Какая будет ответственность для тех, кого признают "иностранным агентом", по словам депутата, сейчас обсуждается - могут дать штраф и запретить занимать госдолжности. Однако среди разработчиков есть мнение, что за повторное нарушение закона могут ввести и уголовную ответственность.
Запрет бело-красно-белого флага
Вместе с устрашением и борьбой с иностранным финансированием, власти Беларуси решили воздействовать на протесты и идеологически. Генпрокуратура Беларуси готовит документы о признании бело-красно-белого флага экстремистским символом, а значит любая его публичная демонстрация будет признана актом экстремизма и будет наказываться. Кроме того, уже несколько месяцев в стране готовится закон о недопущении героизации нацизма, в рамках которого обсуждается запрет протестного флага белорусов.
Участники протестов в Беларуси с бело-красно-белым флагом
Сторонники власти, в том числе сам Александр Лукашенко, называют бело-красно-белый флаг белорусов "фашистским", утверждая, что он использовался коллаборационистами во время Второй мировой войны - таким образом власти пытаются дискредитировать всех сторонников перемен, использующих этого флаг. Валентин Стефанович называет этот подход исключительно политизированным и не опирающимся на исторические факты: "Все вещи, связанные с национальной культурой, попадают под каток репрессий, потому что они всегда были оппозиционными этой власти".
Власти пытаются не допустить возобновления протестов
Логика новых законов, по мнению директора института "Политическая сфера" Андрея Казакевича, прозрачна: "Есть политический кризис, и власти приняли решение его разрешать исключительно силовыми методами. Сначала разбирались с протестами, а теперь нужно сделать так, чтобы протесты не вернулись, поэтому и придумывают новые репрессивные механизмы", - говорит политолог, указывая, что объявление чуть ли не половины страны "экстремистами" будет иметь негативные последствия.
Подобная стратегия властей может привести к накоплению раздражения и негативной энергии со стороны людей, что может спровоцировать непрогнозируемый взрыв, отмечает эксперт. Кроме того, плохой имидж страны еще больше ухудшится: "Одно дело, когда власти делают что-то вне правового поля - это может быть сложно доказать. А тут будут конкретно репрессивные законы, которые могут выступать дополнительным аргументом для введения санкций и внешнеполитической изоляции", - считает Андрей Казакевич.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.