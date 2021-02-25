Лукашенко боится новых протестов? Зачем белорусам закон об "иноагентах"

Несмотря на то, что сейчас интенсивность протестов в Беларуси снизилась до минимума, политический кризис в стране, который начался с фальсификации результатов президентских выборов и беспрецедентного насилия в отношении протестующих, никуда не делся. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, белорусские власти решили продолжать репрессии и закрепить их законодательно, приняв пакет законов, которые, как они считают, позволят навсегда уничтожить протестные настроения. Какие нововведения они готовят и чем это может грозить белорусам?

Критика власти и участие в мирных акциях - экстремизм?

На прошлой неделе, 18 февраля, белорусский телеграм-канал "МотолькоПомоги" опубликовал изменения к закону об экстремизме, которые власти Беларуси готовятся рассмотреть. Согласно документу, экстремизмом, кроме прочего, может быть признана критика органов власти, дискредитация Беларуси, нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, хранение и распространение экстремистской символики.

Кроме того, нововведения расширят список потенциальных "экстремистов". Ими могут объявить профсоюзы, иностранные организации и их представительства, СМИ, в том числе незарегистрированные, общественные организации и индивидуальных предпринимателей - списки "экстремистов" будет вести КГБ. Тем, кто будет включен в перечень, в течение пяти лет запретят заниматься некоторыми видами деятельности, совершать операции на сумму свыше 2000 базовых величин, а также занимать госдолжности.

Валентин Стефанович

По мнению правозащитника из центра "Весна" Валентина Стефановича понятие экстремизма в новом законопроекте чрезмерно широко, ведь получается, что любые мирные собрания, которые сейчас трактуются как нарушение общественного порядка, а также любая критика власти может трактоваться как экстремизм: "Это напрямую противоречит международным стандартам в области прав человека".

Правозащитник считает принятие закона недопустимым. "Цель закона - не борьба с экстремизмом, а борьба с инакомыслием", - говорит Стефанович, указывая, что правозащитники планируют обратиться в Венецианскую комиссию Совета Европы с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта международным обязательствам Беларуси в сфере прав человека.

Закон об "иностранных агентах" по примеру России

Кроме того, власти Беларуси решили взять на вооружение российский опыт с законом об "иностранных агентах" - с просьбой поделиться наработками в этой сфере белорусские депутаты обратились к коллегам еще в конце прошлого года. "Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии (сессия начинается 2 апреля. - Ред.)! Успеем! Соответствующая работа уже началась", - сообщил 15 февраля депутат, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в своем аккаунте в Facebook.

По мнению сторонников принятия закона, этот документ нужен для защиты суверенитета Беларуси от внешнего вмешательства, однако о конкретном содержании возможного нового закона пока неизвестно. Депутат Гайдукевич в комментарии для tut.by рассказал, что в Беларуси хватает частных лиц и организаций, которые получают финансовую помощь на политическую деятельность, якобы на этих выборах в страну вливалось огромное количество денег.

"Закон об иностранных агентах - это мировая практика, я сторонник развития страны, но категорически против любого вмешательства, а особенно финансирования и получения любых денег на политическую деятельность. Ни цента не должно поступить в страну на эти цели", - заявил Гайдукевич. Какая будет ответственность для тех, кого признают "иностранным агентом", по словам депутата, сейчас обсуждается - могут дать штраф и запретить занимать госдолжности. Однако среди разработчиков есть мнение, что за повторное нарушение закона могут ввести и уголовную ответственность.

Запрет бело-красно-белого флага

Вместе с устрашением и борьбой с иностранным финансированием, власти Беларуси решили воздействовать на протесты и идеологически. Генпрокуратура Беларуси готовит документы о признании бело-красно-белого флага экстремистским символом, а значит любая его публичная демонстрация будет признана актом экстремизма и будет наказываться. Кроме того, уже несколько месяцев в стране готовится закон о недопущении героизации нацизма, в рамках которого обсуждается запрет протестного флага белорусов.

Участники протестов в Беларуси с бело-красно-белым флагом

Сторонники власти, в том числе сам Александр Лукашенко, называют бело-красно-белый флаг белорусов "фашистским", утверждая, что он использовался коллаборационистами во время Второй мировой войны - таким образом власти пытаются дискредитировать всех сторонников перемен, использующих этого флаг. Валентин Стефанович называет этот подход исключительно политизированным и не опирающимся на исторические факты: "Все вещи, связанные с национальной культурой, попадают под каток репрессий, потому что они всегда были оппозиционными этой власти".

Власти пытаются не допустить возобновления протестов

Логика новых законов, по мнению директора института "Политическая сфера" Андрея Казакевича, прозрачна: "Есть политический кризис, и власти приняли решение его разрешать исключительно силовыми методами. Сначала разбирались с протестами, а теперь нужно сделать так, чтобы протесты не вернулись, поэтому и придумывают новые репрессивные механизмы", - говорит политолог, указывая, что объявление чуть ли не половины страны "экстремистами" будет иметь негативные последствия.

Подобная стратегия властей может привести к накоплению раздражения и негативной энергии со стороны людей, что может спровоцировать непрогнозируемый взрыв, отмечает эксперт. Кроме того, плохой имидж страны еще больше ухудшится: "Одно дело, когда власти делают что-то вне правового поля - это может быть сложно доказать. А тут будут конкретно репрессивные законы, которые могут выступать дополнительным аргументом для введения санкций и внешнеполитической изоляции", - считает Андрей Казакевич.

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