 Стратегия победы белорусской оппозиции: что с ней не так? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.02.2021

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Беларусь

Стратегия победы белорусской оппозиции: что с ней не так?

Белорусская оппозиция, которую критиковали за отсутствие внятного плана действий, представила стратегию победы. Насколько принятый документ способен приблизить демсилы к успеху, разбиралась DW.

Акция протеста в Минске, 9 февраля, - люди идут под бело-красно-белыми зонтиками

Акция протеста в Минске, 9 февраля

"Это халтура", - так жестко и кратко на своей странице в Facebook оценил стратегию победы над режимом Лукашенко, представленную от имени всех демократических сил одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской, минский специалист по методологии Владимир Мацкевич, который давно и громче всех призывает оппонентов властей определиться со своими дальнейшими действиями. План не так уж плох для начала, но его нужно дорабатывать, а от лидеров требуется политическая воля для претворения в жизнь утвержденных пунктов, замечают те, кто настроен менее критично. В чем состоит суть оппозиционной стратегии и аргументы ее критиков, разбиралась DW.   

Что станет победой белорусских демсил, и как к ней прийти

Согласно обнародованному документу, победа демократических сил
будет достигнута при соблюдении четырех условий: освобождение политзаключенных (после чего экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и другие оппозиционеры возвращаются в Беларусь), начало оппозицией переговоров (с кем - не говорится), проведение под международным наблюдением честных и прозрачных президентских и парламентских выборов и возникновение в итоге демократической Беларуси - со структурами и институтами, которые представляют интересы общества.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Чтобы добиться поставленных целей, составители стратегии призывают рабочих вступать в независимые профсоюзы и организовывать стачки, госслужащих - присоединяться к так называемой итальянской забастовке (предельно строгое выполнение должностных инструкций, фактически выливающееся в саботаж. - Ред.), а лидеров мнений и СМИ - поддерживать боевой дух, распространять правдивую информацию и противостоять официальной пропаганде.

Авторы стратегии даже рискнули сделать то, чего обычно избегают составители такого рода  документов, - они указали примерные временные ориентиры для каждого этапа движения к победе. Так, согласно документу, в марте Беларусь увидит новую волну уличных протестов, в апреле сторонники Лукашенко перестанут оказывать поддержку режиму, а в мае - "ключевой срок" - должны стартовать переговоры.

"Лучше такой план, чем никакого"

"Лучше такой план, чем никакого. Публичный документ, безусловно, нужен протестной части белорусского общества, чтобы организовывать и координировать свои действия", - Владимир Мацкевич в интервью DW одобрительно относится к появлению стратегии, указывая при этом на ее слабости. В документе, подчеркивает он, много несуразностей и ошибок, например, неверно указано место, где находится сейчас белорусская революция, якобы уже прошедшая половину пути.

Владимир Мацкевич

Владимир Мацкевич

"Непонятно, почему временем начала переговоров назван май. Нельзя в общей программе или стратегии указывать даты, такие вещи можно прописывать по этапам: пока не прошел нынешний - нельзя приступать к следующему. Временные отрезки можно отражать в плане, но это тактические, логистические разработки, которые должны быть не публичны", - поясняет методолог.

По его выражению, необоснованный оптимизм после провала ожиданий ведет к апатии и депрессии: "Осенью кричали, что режим падет к Рождеству или Новому году. Он не пал, и люди, которые на это надеялись, сегодня растеряны". Мацкевич, который ранее обнародовал "дорожную карту" возможных действий оппозиции, сообщил, что постоянно находился в контакте с авторами принятого документа и предлагал воспользоваться его наработками. Но отклика не нашел.

Руководитель зарегистрированного в Чехии Центра гражданских инициатив "Наш Дом" Ольга Карач в оценках более сдержанна: "Идет структуризация политической сферы, первый этап - составления плана действий - мы прошли. По пятибалльной шкале план тянет на три с плюсом, полагаю, что его надо дорабатывать".

Ольга Карач

Ольга Карач

Пояснения требует, продолжает Карач в интервью DW, все тот же пункт о переговорах: "Надо определиться, с кем их собираются вести: с Лукашенко, с его боевиками (так Карач называет силовиков, подавляющих протесты при помощи насилия. - Ред.) или, может быть, с Россией?". Кроме того, по ее мнению, надо более четко определить рычаги воздействия на потенциальных участников переговоров с той стороны: "Люди ждут конкретики. Она появится, если мы сами поймем, на кого, как и зачем мы давим".

"Не предлагается ничего нового"

Директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман в опубликованном документе не нашел ни плана, ни стратегии. "Не только не предлагается ничего нового, выходящего за рамки прежней аудитории и способов действия, но и не учитывается то, что с момента взрыва беспрецедентного народного протеста прошло уже полгода. Но это не сработало даже тогда", - отмечает он. Сегодня же, констатирует Прейгерман в беседе с DW, власти считают, что протесты уже почти угасли, и агрессивно, используя насилие, подавляют еще имеющиеся проявления недовольства.   

Александр Лукашенко выступает на Всебелорусском народном собрании, 11 февраля

Александр Лукашенко выступает на Всебелорусском народном собрании, 11 февраля

Переговоры в том виде, в котором представляют их Тихановская и ее команда, - с обсуждением условий и срока ухода Лукашенко от власти - сейчас невозможны, уверен Прейгерман. "Лукашенко не выражал готовности пойти на них, когда его положение было значительно хуже, - констатирует эксперт. - Поэтому он не отвечал на звонки Ангелы Меркель (Angela Merkel) и призывы со стороны ОБСЕ. Сейчас он считает, что запросто может победить и пытается всем это доказать".  

То, что авторы стратегии связали определенные действия с фиксированными датами, похоже, уже невольно начинает играть против них. Так, по их оценкам, во время Всебелорусского народного собрания (в документе оно названо номенклатурным), задуманного как триумф для Лукашенко, "улица покажет, что под его контролем может быть 2700 человек (делегатов ВНС. - Ред.), но не вся страна". Между тем 11-12 февраля массовые акции протеста не наблюдались, прошли лишь разрозненные флешмобы.

"Это говорит о том, что лидеры плохо знают реальное состояния протестного сообщества и имеющиеся у людей возможности. Надежда на то, что кто-то кинет клич, и все люди выйдут, напрасна", - полагает Мацкевич.  По его словам, "пехоту", основные силы сопротивления надо готовить и заранее устанавливать с ними связь.

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Как повлияет заявленная стратегия победы на ситуацию в стране и на достижение такой победы? В нынешнем виде она не ускоряет крах режима, сетует Мацкевич. По его словам, одно из требований к таким документам - их мобилизационная способность, которая в данном случае сомнительна. "Но протестный потенциал зреет, он сейчас придавлен. Сложно спрогнозировать, когда именно он выплеснется на улицы", - полагает он.

Евгений Прейгерман в этой связи настроен гораздо скептичнее. "Стратегия практически неспособна повлиять на положение в стране, - считает эксперт. -  Тут есть явные параллели с тем, как Тихановская объявила "народный ультиматум" осенью. При том, что тогда уровень доверия к ней и ее команде был намного выше, ничего не вышло. Но если полгода назад не получилось, почему должно сработать на этот раз?". Он прогнозирует, что документ вызовет минимальный отклик в обществе. Более того, такой "с политтехнологической точки зрения слабый шаг" ведет лишь к маргинализации оппозиции, оказавшийся за пределами Беларуси, предупреждает Прейгерман.

Все будет зависеть от политической воли лидеров оппозиции и их способности убедить массы реализовывать принятый план, заочно возражает ему Ольга Карач. Если все закончится просто утверждением стратегии, то тогда, добавляет она, действительно ничего не изменится, "и надо быть готовым к тому, что Лукашенко с нами останется дольше, чем до мая".

Между тем в стратегии ничего не сказано о том, как поступать, если к установленному сроку поставленная цель - начало переговоров - не будет достигнута. И что делать в таком случае? Отвечая на этот вопрос, Карач отсылает к плану "Весна-2021. Белорусское освобождение", который в рамках общей стратегии оппозиции был предложен Национальным антикризисным управлением (НАУ) во главе с экс-министром культуры Павлом Латушко. В этом плане, временные рамки которого, как следует из его названия, не затрагивают летние месяцы, есть такой показательный пассаж: если режим не прислушается к народу, в ответ на насилие против мирных граждан они начнут "защищаться, используя право на необходимую самооборону".

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