Резолюция ПАСЕ: Виновные в репрессиях в Беларуси должны ответить
Если власти в Минске не освободят всех политзаключенных и не прекратят репрессии в стране, Совет Европы остановит любое техническое сотрудничество с Беларусью, отмечается в принятой ПАСЕ резолюции.
Власти Беларуси должны немедленно прекратить пытки и преследования критиков режима Александра Лукашенко, наказать всех виновных в этих преступлениях и провести кардинальную реформу избирательного законодательства в соответствии с демократическими стандартами. Такие призывы содержатся в двух резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), посвященных последним событиям в Беларуси и принятых в среду, 21 апреля, в Страсбурге во время утреннего пленарного заседания.
Беларусь сотрудничает с Венецианской комиссией и GRECO
Беларусь не является членом Совета Европы (СЕ), однако организация имеет свои форматы сотрудничества с Минском. В Страсбурге никогда не скрывали того, что с нетерпением ждут, когда же Беларусь вступит в СЕ.
Напомним, что сотрудничество Минска и Страсбурга началось еще в 1992 году. Тогда Беларусь, которой дали статус специально приглашенного государства в ПАСЕ, получила возможность направлять на сессии ассамблеи свою парламентскую делегацию, а представители белорусского правительства могли работать в некоторых комитетах СЕ в качестве наблюдателей. В марте 1993 года Беларусь подала заявку на вступление в СЕ.
Однако после референдума 1996 года, который существенно расширил полномочия президента Александра Лукашенко за счет других ветвей власти, Беларусь лишили статуса спецприглашенного. В СЕ пришли к выводу, что после референдума в стране был нарушен принцип разделения властей, а также посчитали, что там не соблюдаются основные права и свободы граждан.
Впрочем, даже такое развитие событий не мешало Беларуси продолжать сотрудничество с СЕ. Она присоединилась к 12 конвенциям и четырем частичным соглашениям СЕ, по которым взаимодействует, в частности, в рамках Венецианской комиссии и в Группе государств по борьбе с коррупцией (GRECO), делает взносы в бюджеты, откуда финансируется деятельность, исключительно касающаяся этих соглашений. По информации пресс-службы СЕ, в 2020 году такой бюджетный взнос Беларуси составил около 16 тысяч евро.
Санкции против нарушителей прав человека в Беларуси
Но, похоже, последние события в Беларуси и жесткие действия Александра Лукашенко, направленные на удержание власти, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения ассамблеи.
Зал пленарных заседаний ПАСЕ
В резолюции, посвященной нарушениям прав человека в Беларуси, ПАСЕ рекомендует Комитету министров СЕ во время общения с представителями белорусских властей "требовать от них немедленного освобождения политзаключенных и прекращения репрессий поставив в зависимость все техническое сотрудничество и любое продвижение Беларуси к членству в СЕ от исполнения этих требований".
Документ также призывает страны-члены СЕ вводить санкции против тех, кто непосредственно причастен к пыткам и преследованиям участников протестов, чтобы виновные в "вопиющих нарушениях прав человека" не смогли уйти от наказания. ПАСЕ также просит правительства европейских стран предоставлять политическое убежище "жертвам репрессий" и всеми возможными способами поддерживать гражданское общество в Беларуси.
В Беларуси никогда не было честных выборов
Вторая резолюция ПАСЕ посвящена необходимости срочно реформировать избирательную систему Беларуси, поскольку "выборы в стране никогда не отвечали международным стандартам свободы и честности". А после президентских выборов в августе 2020 года "страна погрузилась в глубокий кризис, характеризующийся беспрецедентной волной насилия против политических оппонентов, правозащитников, работников медиа и граждан Беларуси".
В этой резолюции ПАСЕ призывает белорусские власти изменить принципы формирования Центральной избирательной комиссии (ЦИК), создать доступный и проверяемый национальный список избирателей, изменить условия досрочного голосования, а также дать возможность иностранным наблюдателям "исполнять свою работу эффективно и беспрепятственно".
"Жыве Беларусь!" от депутатов ПАСЕ
Во время дебатов, предшествовавших голосованию по резолюциям, многие выступающие выражали возмущение по поводу того, что "жертвы беспрецедентного насилия со стороны режима Лукашенко" не могут добиться правосудия в своей стране. Потому что, как отметила депутат от группы либералов француженка Александра Луи, "представители правоохранительных органов, призванные защищать права граждан, в Беларуси превратились в палачей и нарушителей этих самых прав". Она призвала ПАСЕ совместными усилиями "сделать все, чтобы виновные в этих злодеяниях, предстали перед национальным или международным судом".
Эмануэлис Зингерис
Среди депутатов ПАСЕ нашла также поддержку и инициатива британского депутата-консерватора лорда Джорджа Фолкса, который предложил своим коллегам оказать индивидуальную поддержку "жертвам белорусского режима, страдающим в тюрьмах от негуманных условий содержания". "Каждый из нас может написать письмо такому человеку, оказав ему моральную поддержку и высказав таким образом протест против незаконных арестов и содержания под стражей", - указал Фолкс.
Литовский депутат Эмануэлис Зингерис выразил сожаление, что ПАСЕ не может надеяться на сотрудничество с парламентом Беларуси. "От парламента там осталось одно название, он полностью поддерживает режим Лукашенко и тоже утверждает, что террористами в Беларуси являются Светлана Тихановская (экс-кандидат в президенты. - Ред.), независимые журналисты и правозащитники", - отметил Зингерис. Ни один из участников дебатов не высказался против предложенных резолюций. Многие парламентарии завершали свои выступления словами "Жыве Беларусь!".
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