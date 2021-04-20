Давление на адвокатов в Беларуси: как власти заставляют молчать

Специально для Deutsche Welle юрист Сергей Зикрацкий написал о настоящем и будущем белорусских адвокатов с активной гражданской позицией. Обсудить его мнение и поделиться своим можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Текущую ситуацию в Беларуси давно окрестили "правовым дефолтом" - законы или не работают вообще, или работают так, как выгодно государственным институтам. Участников мирных акций протеста сажают на 15 суток, несогласных с результатами выборов увольняют с работы, активистов привлекают к уголовной ответственности и отправляют в колонию.

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Адвокаты в этой ситуации выполняют свой профессиональный долг - защищают граждан. В цивилизованной системе адвокаты защищены от нападок, вне зависимости от того, кого конкретно защищает адвокат, - он просто выполняет свою работу, обеспечивает право на защиту. Учитывая, что право на защиту - это конституционное право любого гражданина, адвокат не может преследоваться из-за выполнения своей работы.

В Беларуси, однако, все не так. Адвокаты испытывают на себе беспрецедентное давление. Это давление постепенно усиливается и, похоже, закончится крахом белорусской адвокатуры.

От бесед о "правильном поведении" - до лишения лицензий

На первом этапе давление было легким: начиная с лета 2020 года с особо активными адвокатами проводились разъяснительные беседы о том, как "правильно себя вести" в текущей ситуации. Чаще всего такие разговоры инициировались кем-то из руководителей территориальных коллегий адвокатов. На разговоры вызывались адвокаты с активной гражданской позицией - те, кто писал о текущих событиях в соцсетях, комментировал судебные процессы в СМИ, призывал других адвокатов защищать свои права и занимать активную позицию.

Главный лейтмотив таких разговоров - адвокат должен заниматься исключительно защитой граждан и не должен привлекать к себе дополнительное внимание. Никаких конкретных угроз не было, но в адрес адвокатов делались достаточно прозрачные намеки на события 2011 года. В 2011 году белорусская адвокатура лишилась около 10 адвокатов: у них на тех либо иных основаниях отобрали лицензии. По странному стечению обстоятельств лицензий лишились именно те адвокаты, которые защищали кандидатов в президенты и иных активистов избирательной кампании 2010 года.

Сергей Зикрацкий

По всей видимости первый этап не принес должного результата. На втором этапе давления к разговорам тет-а-тет быстро добавились публичные заявления. На этой стадии в качестве спикеров начали выступать не только руководители территориальных коллегий адвокатов, но и председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), а также представители министерства юстиции. Риторика заявлений стала значительно жестче: со стороны представителей минюста звучат заявления, что адвокатуре необходимо избавляться от "балласта" (под "балластом" понимают тех адвокатов, которые активно защищают себя, своих коллег и клиентов), а председатель БРКА требует от руководителей территориальных коллегий усилить контроль за высказываниями адвокатов.

Сейчас уже очевидно, что давление словом не имело необходимого эффекта. Поэтому третьим этапом давления стало лишение адвокатов лицензий. За последние полгода уже около 20 адвокатов остались без лицензий. По моим прогнозам, лишение права заниматься адвокатской деятельностью будет продолжаться - и в ближайшее время ежемесячно мы будем терять еще по три-пять адвокатов.

Чего хотят добиться белорусские власти

Возникает закономерный вопрос: чего боится государство? Зачем давить на адвокатов, зачем лишать их лицензий, если их роль в судебном процессе минимальна? Существующая судебная машина в последнее время работает без особых сбоев: вне зависимости от того, есть адвокат или нет, гражданин все равно получит срок по уголовному делу или "сутки" по административному делу.

Это на первый взгляд. На деле все несколько сложнее: государство боится ровно того, что хочет запретить делать адвокатам. Ведь адвокатам не запрещают защищать граждан: они предоставляют доказательства, заявляют ходатайства, высказывают правовую позицию. Но адвокатов хотят ограничить в высказываниях. Самая основная претензия к ним - их публичные заявления. Государство готово допустить адвоката к процессу, дать ему представить доказательства и свою позицию, и даже написать жалобу на постановление суда - ведь судебная система работает без особых сбоев и адвокат не сможет на него повлиять. Но когда адвокат начинает комментировать постановление суда и такие комментарии становятся известны широкому кругу лиц - вот тогда имидж государства в целом и судебной системы в частности значительно страдает.

Давление на адвокатов: что будет дальше

Государству нужны тихие, спокойные адвокаты, которые просто будут ходить на процессы, высказывать там правовую позицию, возможно даже, подавать жалобы на постановления судов. Но при этом они будут молчать за пределами судебного заседания. Исключением самых активных адвокатов государство решает две проблемы: во-первых, отнимает у них возможность высказываться по поводу всего, что происходит в стране, а во-вторых, показывает оставшимся адвокатам реальность угрозы лишиться лицензии просто за высказывание своего мнения.

Вряд ли давление на адвокатов прекратиться в ближайшее время. Но государство решило обезопасить себя: буквально в течение нескольких месяцев был написан, а в апреле уже принят в первом чтении законопроект, которым кардинально меняется институт адвокатуры в Беларуси. Главной целью этого законопроекта является полное подчинение адвокатов министерству юстиции, а также формирование в адвокатской среде серых и тихих адвокатов, которые не будут активно высказывать свою позицию. Принятие этого закона повлечет крах всей системы адвокатуры. Но это уже другая история.

Автор: Сергей Зикрацкий, белорусский юрист. С 2020 года представлял в суде интересы журналистов, которые проходят по политически мотивированным административным и уголовным делам. В марте 2021 года не прошел внеочередную аттестацию и был лишен лицензии на осуществление адвокатской деятельности.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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