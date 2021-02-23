 Что белорус расскажет в Берлине о протестах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.02.2021

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Культура и стиль жизни

Что белорус расскажет в Берлине о протестах

Документальный фильм "Сourage" белорусского режиссера Алексея Полуяна покажут на кинофестивале Берлинале. О символизме премьеры в Берлине и белорусах под "ковром" - в интервью DW.

Протесты в Минске, октябрь 2020 года

Алексей Полуян - белорусский режиссер, который живет и работает в Германии. Его короткометражный фильм "Озеро радости" по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича получил ряд европейских наград, был номинирован в 2020 году на премию Европейской киноакадемии, а в 2021-м включен в лонг-лист "Оскар". Новый документальный фильм "Courage" - дебютная полнометражная картина режиссера. Ее название на русский язык часто переводят как "Кураж", но правильнее было бы "Смелость". 5 марта премьера фильма состоится на Берлинском международном кинофестивале. В нем - о нынешних протестах в Беларуси и о людях искусства, выступающих за свободу. Главные герои - актеры Белорусского свободного театра, которым приходится работать в подпольных условиях. В интервью DW режиссер рассказал, почему ему было важно снять этот фильм.

Алексей Полуян: Мне как художнику интересно состояние независимого искусства в Беларуси. У меня спрашивают, как живут белорусские художники в современной реальности. Кто они, какие у них страхи, какое состояние эйфории? Как они выживают? Эти вопросы дали мне импульс порассуждать на эту тему. Для меня актеры Белорусского свободного театра всегда были людьми, которыми я восхищался. Когда я с ними познакомился, я нашел свой нерв.

Постер фильма Courage

Постер фильма "Courage"

Конечно, я ощущал, что какая-то эскалация в обществе будет. Но я думал о 2021 году - из-за интеграционных процессов (c Россией - Ред.). Так получилось, что очень интенсивно и быстро 2020-й все изменил, и изменился нарратив моего фильма. Когда художники оказались в протестном контексте - ты сразу понимаешь, как люди рискуют свободой заниматься своим искусством, говорить то, что считают нужным.

DW: Как ты сейчас воспринимаешь нынешнюю белорусскую действительность?

- Процессы, которые не закончились в 1990-х, сейчас завершаются с очень интенсивной скоростью. Наша нация не была выстроена, не все ощущали себя белорусами. За лето (2020-го - Ред.) мы пришли к выводу, что мы - белорусы. И множественные протесты во дворах и со стороны диаспоры - все это происходит с такой скоростью, с какой на самом деле не должно быть. Это должно выстраиваться годами. Хотя ситуация уже давно такая. Есть две реальности: три процента живут в одной, 97 процентов - в другой. Может, плюс-минус. Сейчас эти 97 процентов уходят в партизанский образ жизни. Вопрос, как долго эти две реальности могут сосуществовать.

- Ты начал снимать "Courage" в конце 2018-го и закончил в 2020-м, захватив и протесты в Минске после выборов. Как тебе удалось вести съемку?

- Наша команда была немного больше. Да, мы были в эпицентре. Нам повезло. Но мы ничего криминального не делали. Фиксировали реальность. Да, рисковали. Но я не могу сказать, что мы делали что-то уникальное. Материал я вывез и сделал из этого хронику времени, которую сейчас увидит весь мир. И надеюсь, что это даст нам голос. Беларусы сейчас ощущают себя кинутыми. Они забиты под ковер, чтобы их никто не слышал и не видел. И люди искусства могут этот ковер приподнять, чтобы все услышали их громкий голос.

И очень символично, что фильм отпразднует премьеру именно в Берлине. Именно в этом очень важном городе с такой историей, который столько пережил. Был разрушен, потом отстроен, затем располосован Стеной и превращен словно в большое гетто. Столько параллелей с современным Минском. И вот фильм про этот наш белорусский подъем, про метафорическое "людьми зваться" (из стихотворения белорусского классика Янки Купалы "А кто там идет?" - Ред.) будет иметь премьеру в Берлине. Такие вот символичные сюрпризы делает жизнь.

- Что означает быть белорусским режиссером в Германии?

- Я научился снимать кино именно здесь и очень признателен этой стране за образование, за возможность снимать то, что хочу. Это роскошь. А вообще это печальная ситуация. Так быть не должно. Режиссеры должны иметь возможность снимать свое кино дома. Но у нас в Беларуси нет никаких условий, никакой поддержки со стороны государства. И я не удивлен. Какая поддержка может быть художнику, когда идет идеологическая война со своим народом?

Алексей Полуян

Алексей Полуян

Есть прекрасные белорусские режиссеры, которые сейчас живут в Варшаве и ищут там свой путь. Кто-то уезжает в Америку, кто-то - в Россию, Украину. Но вопрос, как долго я могу так выдержать. Если хочешь снять более сложные фильмы, то, конечно, следует показывать аспекты страны, от которой получаешь финансирование. Поэтому я пишу новый сценарий, и он будет и про Беларусь, и про Германию.

- Мы вернемся к этому чуть позже. А сложно убедить фонды в Германии выделить средства на белорусское кино?

- Для чего режиссер отправляет фильмы на фестивали? Во-первых, чтобы фильм увидели на уникальных платформах кинокритики. Во-вторых, для своего авторского эго. И третье - для того, что получить финансирование для своего следующего фильма. Мне повезло, что у "Озера радости" такой ошеломительный путь. Благодаря этому мне проще было получить средства на "Сourage".

Кадр из фильма Озеро радости

Кадр из фильма "Озеро радости"

"Озеро радости" было номинировано на Немецкую кинопремию. Номинация открывает многие двери в немецком кинематографе. Мой следующий проект сразу профинансировали из госбюджета ФРГ. Фильм покажут на Берлинале и, я уже могу об этом говорить, на ряде других важных кинофестивалей. Это открывает возможности для следующего проекта.

- Какой немцам резон выделять деньги на тебя, на белорусское кино?

- Для Германии "Courage" - немецкий фильм. Он снят в Беларуси белорусской командой на белорусскую тему, но юридически это немецкий фильм, поскольку финансирование было только из Германии. Германия глобально смотрит на эту ситуацию. Тема Беларуси может быть локальной, но она и универсальная. Такая борьба за право быть свободным может быть в любой стране. Мы недавно видели, как хотели захватить Капитолий. Только в Беларуси - наоборот. Ну, и надо быть честными. В Германии сильных авторов сейчас не так много. И, конечно, когда из-за рубежа приезжают люди с сильными историями и подают заявки в кинофонды, они выигрывают конкуренцию у местных немецких авторов.

- Ты говоришь, что сейчас работаешь над новым сценарием.

- Это будет художественный фильм и про Беларусь, и про Германию. Он будет про нашу действительность. Про те же самые процессы, которые мы не закончили в 1990-е. Это будет фильм про разницу поколений, про отцов и детей, которые оказались в очень похожей ситуации, и каждый из них поступал так, как мог. Действие будет происходить в 1980-х, в начале 1990-х и в настоящее время. Меня интересуют исторические процессы в нашей стране и в Германии, потому что я родился в 1989-м, в год, который изменил мировую историю. Одна система пала, а через некоторое время падет другая система. Об этом будет фильм.

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