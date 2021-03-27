 Светлана Алексиевич рассказала о своей новой книге | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.04.2021

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Беларусь

Светлана Алексиевич рассказала о своей новой книге

Нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что пишет новую книгу - о протесте против Александра Лукашенко.

Беларусская писательница Светлана Алексиевич, фото из архива

Беларусская писательница Светлана Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси против Лукашенко

Белорусская писательница Светлана Алексиевич пишет новую книгу, и она будет посвящена массовым протестам против режима действующего главы государства Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в четверг, 8 апреля.

"Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания. И у всех чувство потрясения и растерянности. Мы хотим построить независимую, благополучную страну. Но как? Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России", - сказала Алексиевич.

При этом Алексиевич надеется, что белорусский правитель уйдет раньше, чем она успеет написать книгу. Лукашенко "уйдет до того, как я ее закончу. Я пишу очень медленно", отметила она.

На вопрос о подъеме гражданского общества в Беларуси, писательница выразила уверенность, что он не закончился. "Естественно, нет. Но как я могу требовать от людей выходить на улицы, если я сама уехала?" - заметила Алексиевич, которая с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменовDAAD проживает в Берлине. В интервью Süddeutsche Zeitung она вновь призвала к более консолидированной международной поддержке белорусского протестного движения. 

Говоря о жизни в Германии, писательница заметила, что чувствует себя в безопасности. "Немцы очень мало знают о нас. Я много думала, почему это так. Может быть, они рассматривают нас как часть России, - мы же такая маленькая страна, точка на окраине огромных империй", - сказала Алексиевич.

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    Автограф на память

    После насыщенного утра - очередь за автографом. Сотрудники Deutsche Welle подходили не только с изданиями книг Светланы Алексиевич на русском, но и на немецком языке. Писательница не оставила ни одну книгу без своей подписи.

    Автор: Маттиас Мюллер, Ксения Сафронова


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