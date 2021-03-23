Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции
Экс-кандидат в президенты Беларуси, лауреат Нобелевской премии в области литературы и члены КС направили письмо ООН, ОБСЕ, Европарламенту и другим структурам.
Светлана Тихановская
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии в области литературы Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета (КС) обратились к международному сообществу с просьбой поддержать КС. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в Telegram-канале Тихановской.
"Я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе - ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы", - пояснила Тихановская. "Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле… Настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены", - добавила она.
Экс-кандидат в президенты напомнила, что многие лидеры этого органа белорусской оппозиции - в тюрьме или за пределами страны. Кроме того, в последнее время власти, по словам Тихановской, начали вводить новые "законы", которыми пытаются оправдать массовые репрессии".
Тихановская выступила на английском
Послание международному сообществу Светлана Тихановская сопроводила обращением на платформе YouTube, которое она записала на английском языке.
Ранее, 2 апреля, Комитет государственной безопасности Беларуси включил экс-кандидата в президенты, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка, комментируя ситуацию для DW, назвал тогда обвинения КГБ нелепыми: "Силовики стараются выслужиться перед Лукашенко".
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Самый массовый митинг в истории современной Беларуси
На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Защитные маски и отсутствие социальной дистанции
Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Место мужчин заняли женщины
Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
"Хватит бояться - пора сопротивляться!"
Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси
Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Митинг прошел без задержаний
Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.