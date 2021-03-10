 Тихановская призвала к международным переговорам. Пойдет ли Лукашенко навстречу? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.03.2021

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Беларусь

Тихановская призвала к международным переговорам. Пойдет ли Лукашенко навстречу?

Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать в Сети за начало переговоров оппозиции и властей при посредничестве ОБСЕ и ООН. Насколько эффективной считают ее инициативу европейские эксперты?

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская призывает к международным переговорам по урегулированию кризиса в Беларуси

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве", - подчеркнула Светлана Тихановская в видеообращении, обнародованном на YouTube в четверг, 18 марта. В нем экс-кандидат в президенты Беларуси, вынужденная покинуть страну после выборов, дала старт общенациональному голосованию в поддержку таких переговоров.

Итогом голосования, проходящего анонимно на онлайн-платформе "Голос", могут стать переговоры (серия встреч на разных уровнях) "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", пояснила Тихановская. При этом, заверила она, мирные акции протеста продолжатся. В чем причина инициативы Тихановской и насколько она реализуема, DW спросила у европейских экспертов.

Перехватить инициативу у Лукашенко

Обращение Светланы Тихановской директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA) Аркадий Мошес связывает, прежде всего, с необходимостью перехватить инициативу у Александра Лукашенко, который "выиграл первый раунд противостояния и обеспечил себе поддержку России".

Тихановская накануне акции протеста 27 марта стремится повысить мотивацию тех белорусов, которые выходили на улицы все это время, поскольку в обществе довольно сильны депрессивные настроения, отмечает в интервью DW Ольга Дрындова из Исследовательского центра Восточной Европы в Бременском университете. Экс-кандидат в президенты, по мнению Дрындовой, хочет подтвердить, что как демократический лидер она по-прежнему пользуется поддержкой населения. Доказательством этого стали бы сотни тысяч человек, которые вновь выйдут на улицы на акции протеста. Однако эксперт опасается, что активность не будет столь высокой.

Йорг Форбриг

Йорг Форбриг

С тем, что заявление Тихановской - своего рода проверка того, насколько сильны ее позиции в Беларуси, согласен и директор по Центральной и Восточной Европе Германского фонда Маршалла США Йорг Форбриг (Jörg Forbrig). "Итоги голосования на платформе "Голос" станут показателем поддержки Тихановской со стороны граждан Беларуси и сигналом о том, насколько жители страны готовы мобилизоваться для того, чтобы их требования были выполнены", - заявил он DW. Начало голосования, продолжает эксперт, было очень показательным: "За первые три часа за проведение переговоров высказались уже около 200 тысяч человек. Иными словами, получается, что в минуту голосовали тысяча человек. Это очень впечатляющий результат".

"В последние месяцы протест затухал. Тихановская предложила новую формулу поведения, призванную объединить активность в Сети и на улицах - это привлечет вновь внимание к действиям белорусской оппозиции", - считает Аркадий Мошес. Кроме того, продолжает он, такой сценарий полностью устраивает западных партнеров Тихановской, оправдывая их пассивную позицию - в первую очередь, отсутствие санкций в отношении Минска: "Переговоры - очень цивилизованный формат, напоминающий круглые столы в Восточной Европе (в конце 80-х. - Ред.)".

В свою очередь, Дрындова обращает внимание на то, что хотя власти и продолжают действовать с позиции силы, идея переговоров находит отклик в белорусском обществе - проведенные в начале года соцопросы выявили, что около 70 процентов белорусов поддерживают такие переговоры, а более 40 процентов боятся, что если они не будут проведены, это может привести к гражданской войне.

Как отреагируют в Минске на призыв Тихановской

Относительно реализуемости предложения экс-кандидата в президенты Аркадий Мошес настроен скептически: "Рассчитывать на то, что инициатива Тихановской как-то изменит поведение режима в Минске, попросту не приходится. С чего бы это ему менять линию поведения? Допустим, люди проголосуют за переговоры, и, как шутили в старом анекдоте, теперь надо лишь уговорить другую сторону".

Ольга Дрындова

Ольга Дрындова

С Мошесом соглашается и Дрындова: "Мы абсолютно не видим готовности белорусских властей на высшем уровне к переговорам с оппозицией. Сложный вопрос - насколько отдельные люди, находясь во властной системе, готовы к каким-то переговорам, особенно учитывая атмосферу страха и репрессий".

Первым импульсом властей в Минске, конечно же, станет желание проигнорировать предложение Тихановской, убежден Йорг Форбриг. Но большое значение для их дальнейших действий будут иметь итоги голосования на платформе "Голос". Власти, безусловно, станут внимательно следить за процессом голосования, и если в нем примет участие значительное число жителей, "если это мобилизационное голосование, возможно, снова приведет к сильным протестам, это придаст вес требованию Тихановской, и властям будет труднее его игнорировать", уточняет Форбриг. 

Сам Лукашенко, уверен немецкий политолог, безусловно, отвергнет предложение Тихановской: "В конце концов, он изо всех сил держится за свою власть, и на данный момент нет никаких признаков того, что он от нее откажется".

Ждать ли перемен в позиции белорусских властей?

Может ли ситуация поменяться? Это случится тогда, когда власти осознают, что у них нет другого пути к отступлению, прогнозирует Ольга Дрындова: "Давление должно быть очень сильным - и с улицы, и внешнее политическое, и экономическое. Естественно, огромную роль играет фактор России. У властей есть ощущение, что поддержка оттуда все еще есть". Пока же, по выражению эксперта из Бремена, ничто не указывает на готовность России поддержать такие переговоры. Но если они все же начнутся, то Москва, уверена Дрындова, была бы заинтересована также принять в них участие, чтобы у нее не было чувства, что будущее соседа решается без нее.

Акция протеста в Минске

В последнее время общенациональные акции протеста в Беларуси стали затухать

При этом Аркадий Мошес из FIIA признает в интервью DW, что в обращении Тихановской прозвучали правильные выражения, - например, о кампании гражданского неповиновения: "Но именно с нее и надо было начинать - не с протестов по воскресеньям и затишья на неделе, а с широкой кампании, когда еще были силы, задор, когда репрессии не достигли такого масштаба. Сегодня это уже немножко поздно".

Йорг Форбриг не сомневается, что белорусский режим продолжит курс на запугивание, проводимый им в последние месяцы. "Но, возможно, участие в голосовании значительного числа жителей заставит наиболее разумных представителей аппарата задуматься о том, как должно выглядеть будущее Беларуси", - предполагает он. Тихановская, по словам эксперта, "поступает обдуманно, обращаясь напрямую к представителям властей. Говоря, что от этого голосования зависит и их будущее, а от переговоров - будущее Беларуси, она приглашает чиновников принять участие в переговорах".

Аркадий Мошес, однако, не видит больших шансов на успех инициативы, потому что "без серьезного нарастания давления на этот режим он на уступки не пойдет", а голосование на какой-то интернет-платформе вряд ли будет восприниматься им как элемент давления: "Властям куда проще заблокировать интернет и само это голосование, чем идти на уступки оппозиции".

Даже если проголосует целый миллион, это, по выражению Дрындовой, останется "просто голосованием в интернете": "Да, это важно для легитимизации, для послания Западу, но для того, чтобы власти начали с кем-то говорить, этого недостаточно. Голосование может показать, насколько белорусское население остается политизированным, или все же люди уже перестают верить в мирные перемены. И насколько они видят саму Светлану представительницей их интересов".

Возможные посредники в возможных переговорах

Йорг Форбриг позитивно оценил желание Тихановской подключить к возможным переговорам международных посредников. Ведь Беларусь, по его словам, "находится на стыке политических интересов Запада, ЕС и НАТО, с одной стороны, и России - с другой. Поэтому важно, чтобы в переговоры по выходу из политического кризиса были вовлечены все стороны". 

Насколько эффективными посредниками на подобных переговорах будут ООН и ОБСЕ, к которым апеллирует Тихановская, еще предстоит выяснить, говорит эксперт, но сейчас "выбор международных организаций, которые могли бы представить платформу для переговоров по Беларуси, весьма ограничен". Участие ОБСЕ изначально предопределено, полагает Форбриг, ведь эта структура и "была создана для содействия стабильности, безопасности, демократии и правам человека на европейском континенте". А задействование ООН целесообразно хотя бы потому, что членами этой организации являются все заинтересованные стороны.

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес, между тем, полагает, что ОБСЕ - не очень удачный вариант, потому что "любое государство, входящее в состав этой структуры (в данном случае, например, Россия) может заблокировать практически любое решение". У ОБСЕ, по выражению Мошеса, за плечами за последние двадцать лет не слишком много историй успеха. Посредником, убежден эксперт, мог бы быть только какой-нибудь европейский политик-тяжеловес: "Ангела Меркель (Angela Merkel), если хотите. Он должен сказать, что хочет разрешить этот конфликт и не просто готов предложить свои услуги, но и готов оказать реальное давление на стороны и принудить их к урегулированию проблемы".

Но сначала необходимо понимание того, что белорусскую проблему надо решать, а не замораживать, убежден Мошес: "Сейчас такого понимания нет, как и желания браться за ее решение". Европейцам не до Беларуси, констатирует политолог: "Я всегда говорил, что решение этой проблемы будет делом самих белорусов. Поэтому я бы не возлагал больших надежд на эффективное посредничество кого бы то ни было, тем более что и желающих нет".

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