 Тихановская просит ОБСЕ помочь оппозиционерам безопасно вернуться в Беларусь | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Тихановская просит ОБСЕ помочь оппозиционерам безопасно вернуться в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ. На встрече обсуждались вопросы возвращения лидеров белорусской оппозиции на родину.

Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Евросоюза в ОБСЕ, на которой осбудила вопросы возвращения лидеров белорусской оппозиции на родину. "Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил", - говорится в сообщении, выложенном на официальном Telegram-канале Тихановской во вторник, 19 января.

По словам Тихановской она хотела бы вместе с международным сообществом "найти возможности безопасно вернуться в Беларусь". "Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ", - отметила Светлана Тихановская.

На онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ обсуждалась также тема новых выборов в Беларуси. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - сказала Тихановская. По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ - центральная организация, которая способна помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

Посредническая помощь ОБСЕ

Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения политического кризиса в Беларуси. "ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко", - отметили в пресс-службе лидера оппозиции.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. В августе Тихановская под давлением белорусских властей была вынуждена уехать за границу.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:37

Почему Тихановская выступит на съезде партии Меркель (15.01.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко против звезды протестов в Беларуси: Колесниковой снова продлен срок. DW Новости  

Кто был #вТРЕНДde в 2020 году? Тихановская, Карач, Волков, Хельме и другие. Лучшие интервью  

Также по теме

Litauen | Pressetermin mit Svetlana Tichanovskaja

Светлана Тихановская выступила с обращением к съезду ХДС 16.01.2021

Обращаясь к немецким консерваторам, Тихановская призвала их и дальше поддерживать протестующих в Беларуси.

Belarus Minsk Protest

Протесты в Беларуси: дворовые акции в Минске и других городах 10.01.2021

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 11 января.

Russland Moskau | Flughafen Vnukovo | erwarteter Rückflug Alexej Nawalny | Anhänger

Светлана Тихановская осудила задержание Навального 17.01.2021

По мнению Светланы Тихановской, задержание оппозиционера Алексея Навального лишает россиян альтернатив в политике.

Реклама

Самые читаемые

Вакцины от COVID: немецкий ученый об их эффективности и безопасности  

США намерены впервые применить санкции против "Северного потока - 2"  

Какие специалисты будут нужны Германии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно