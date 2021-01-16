Тихановская просит ОБСЕ помочь оппозиционерам безопасно вернуться в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Евросоюза в ОБСЕ, на которой осбудила вопросы возвращения лидеров белорусской оппозиции на родину. "Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил", - говорится в сообщении, выложенном на официальном Telegram-канале Тихановской во вторник, 19 января.
По словам Тихановской она хотела бы вместе с международным сообществом "найти возможности безопасно вернуться в Беларусь". "Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ", - отметила Светлана Тихановская.
На онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ обсуждалась также тема новых выборов в Беларуси. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - сказала Тихановская. По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ - центральная организация, которая способна помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.
Посредническая помощь ОБСЕ
Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения политического кризиса в Беларуси. "ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко", - отметили в пресс-службе лидера оппозиции.
Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. В августе Тихановская под давлением белорусских властей была вынуждена уехать за границу.
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Автор: Марина Барановская