 Еврокомиссия намерена ужесточить визовый режим для белорусских чиновников | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.09.2021

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Беларусь

Еврокомиссия намерена ужесточить визовый режим для белорусских чиновников

Еврокомиссия хочет отменить льготный визовый режим для чиновников национальных и региональных властей Беларуси, членов Конституционного и Верховного судов.

Шенгенская виза в паспорте

ЕС может отменить льготные визы для белорусских чиновников

Еврокомиссия намерена отменить упрощенный режим получения шенгенских виз для белорусских чиновников. Решение связано с "попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС и входящие в него страны путем поощрения нелегальной миграции по политическим причинам", заявило брюссельское ведомство в среду, 29 сентября.

Изменения могут коснуться "представителей официальных делегаций Беларуси, членов национального и региональных правительств и парламентов, Конституционного и Верховного судов, которые выезжают в ЕС в служебных целях". Для обычных граждан Беларуси по-прежнему будут действовать упрощенные в июле 2020 года визовые правила, предусматривающие льготные визовые сборы и облегченную процедуру, указывается далее.

Миграционный кризис и продолжающиеся репрессии в Беларуси

Брюссель обосновал намерение отменить льготный визовый режим для белорусских чиновников "продолжающимися репрессиями против белорусского народа" и односторонним решением властей в Минске снять с себя обязательства по приему незаконно пересекающих границы ЕС со стороны Беларуси мигрантов. Эти факты, а также направление потоков нелегальных иммигрантов в ЕС подрывают визовое соглашение, указывается в заявлении.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, правитель Беларуси Александр Лукашенко поощряет к нелегальному въезду в ЕС иностранных граждан, которые платят около 10 тысяч евро в надежде оказаться в Европе.

Предложение Еврокомиссии должен одобрить Европейский совет.

ЕС намерен противостоять гибридной атаке Минска

В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что ЕС готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

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    Автор: Янина Мороз


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