Угрожает ли "Досье Пандоры" Лукашенко и его окружению?

Свое собственное расследование по информации из "Досье Пандоры" вышло 4 октября на телеканале "Белсат". Оно посвящено тайнам отношений Беларуси и Зимбабве. Международная команда журналистов, в частности, выяснила, что сын Виктора Шеймана, бывшего управделами президента, связан с бизнесом по добыче золота в этой африканской стране. Всего в "Досье Пандоры" оказалось около 140 компаний, которые имеют отношения к Беларуси. Что еще намерены опубликовать авторы расследования, и может ли обнародование этих материалов повлиять на Лукашенко и его окружение?
Африканское золото в обмен на белорусскую технику?
Над белорусским кейсом в рамках "Досье Пандоры" команда журналистов из Беларуси, Литвы и Зимбабве работала несколько месяцев.
Алесь Ярошевич
"Отношения Беларуси и Зимбабве довольно интенсивно развиваются где-то с 2015 года, пик пришелся на 2017 - 2019 годы. Белорусские чиновники неоднократно ездили в Зимбабве и договаривались о контрактах на поставку техники, а взамен они получали право на добычу золота. Мы выяснили, что потенциальную выгоду от этих контрактов получало не белорусское государство, а люди, приближенные к Лукашенко", - отмечает один из авторов расследования, белорусский журналист Алесь Ярошевич.
По словам руководителя литовского Центра журналистских расследований Siena Шарюнаса Черняускаса, в дальнейшем журналисты намерены выяснить, был ли организован бартер между Беларусью и Зимбабве: золото в обмен на белорусскую технику.
Шарюнас Черняускас
"Этого нет в документах, которые мы получили в Зимбабве и в публичном доступе в Беларуси. Мы точно не знаем, как и какими суммами Зимбабве рассчитывалась с Беларусью за технику, - рассказал он. - Этот вопрос очень важный, если будут доказательства, что белорусская техника уезжала в Африку, а золото шло кому-то в карман, а не в белорусский бюджет".
Ничего личного, просто бизнес?
Старший аналитик Центра новых идей, экс-дипломат Павел Мацукевич также считает, что главный вопрос в том, связаны ли офшоры с криминальной деятельностью, уводом финансов, ущербом для Беларуси. В то же время он обращает внимание, что подобные схемы применительно к бизнесу в Африке выглядят как вполне закономерная попытка оптимизировать расходы и торговлю.
Павел Мацукевич
"Не думаю, что зарубежный бизнес действует как-то иначе на этом континенте. У африканских стран нет денег, чтобы расплачиваться, скажем, за белорусскую технику, а у банков нет желания финансировать экспортную сделку, потому что доверия к финансовой состоятельности африканского покупателя нет. На этом можно было бы ставить точку в теории освоения Африки белорусскими госпредприятиями, если бы не решения сверху, - говорит Мацукевич. - Посредники сводят чиновников, договариваются, продумывают схемы, источники финансирования, инвестируют, берут на себя определенные риски, получают концессии и, естественно, зарабатывают. Опять же вопрос, есть ли незаконная деятельность, криминал, ущерб для Беларуси".
Как отреагируют на расследование в Беларуси и на Западе?
"Значимость расследования, в первую очередь, в том, что оно показывает, что офшорные практики, которые так распространены в Кремле, не так уж чужды и окружению Лукашенко", - отметил в комментарии для DW литовский политолог, глава литовского офиса Freedom HouseВитис Юрконис. Также, по его словам, расследование показывает, как ведутся дела в Беларуси и обращает внимание на людей в окружении Лукашенко, о которых было мало известно ранее, в частности, о сыне экс-управделами президента Сергее Шеймане и бизнесмене, почетном консуле Беларуси в Зимбабве Александре Зингмане.
Витис Юрконис
"Интересно, как отреагирует Великобритания на одно упомянутое учреждение (британская компания Midlands Goldfields Foundation - Ред.) и США на действия своего гражданина (у Зингмана есть гражданство США - Ред.)", - добавляет Юрконис.
Между тем, Павел Мацукевич не думает, что расследование вызовет резонанс в Беларуси, аналогичный тому, который публикация таких материалов имеет в западных странах, где такого рода скандалами заканчиваются карьеры замешанных в них политиков.
"В Беларуси же один политик - Лукашенко. Судьба серьезных бизнесов и политических карьер зависит от него, а не от утечки, скандала или связей с преступлениями или махинациями. Даже если выяснится, что офшоры как-то связаны с ним, или найдется офшорный "клад" самого Лукашенко, очень сомнительно, чтобы это могло принципиально повлиять на ситуацию в Беларуси", - говорит Мацукевич.
Сами авторы расследования тоже не рассчитывают на то, что оно повлечет за собой уголовные дела или отставки в Беларуси, но надеются на реакцию европейских структур и возможное расширение санкций против конкретных людей и предприятий.
"Беларусь сейчас в фокусе внимания в связи с событиями в нашей стране и жесткими репрессиями в отношении противников Александра Лукашенко, не исключаю, что кто-то из героев "Досье Пандоры" может попасть и под санкции", - говорит Алесь Ярошевич.
"Конечно, очень важно, чтобы белорусы знали (о расследовании - Ред.), даже при такой обстановке, при контроле информации, закрытии независимых СМИ и объявления их экстремистами", - добавляет Шарюнас Черняускас.
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Автор: Марина Барановская