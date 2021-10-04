В "Досье Пандоры" появились данные о добыче окружением Лукашенко золота в Африке

Сын Виктора Шеймана, бывшего управляющего делами президента Беларуси, занимается тайной добычей золота в Зимбабве, выяснили авторы международного журналистского расследования "Досье Пандоры". Об участии Сергея Шеймана в этом бизнесе говорится в опубликованном в понедельник, 4 октября, расследовании литовского центра Siena, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и телекомпании "Белсат" при содействии "Еврорадио" в рамках "Досье Пандоры".
Согласно этим данным, Сергей Шейман имеет отношение к совместной горнодобывающей компании Zim Goldfields, договор о создании которой его отец и власти африканской страны подписали в марте 2018 года. Незадолго до этого, в декабре 2017 года, Шейман-младший вместе с бизнесменом Александром Зигманом, поставлявшим белорусскую технику в Африку, зарегистрировали на Сейшельских островах компанию Midlands Goldfields Foundation.
70 процентов в компании Zim Goldfields принадлежит белорусам
Британская компания с аналогичным названием представляла интересы сейшельской фирмы в Зимбабве и в апреле 2018 года получила 70-процентную долю в совместном предприятии Zim Goldfields Limited. Оставшаяся доля отошла к Корпорации развития горнодобывающей промышленности Зимбабве (ZMDC), выяснили журналисты.
Уже в мае 2018 года Zim Goldfields получила гранты на разработку месторождений золота в Зимбабве с пониженной налоговой ставкой и привлекла к ней белорусскую компанию "Белгеопоиск", в тот момент связанную с управделами президента Беларуси, которым руководил Виктор Шейнман, указывается далее.
Бизнес в Зимбабве оказался в фокусе СМИ в связи с трагедией
Внимание СМИ разработка золотых месторождений в Зимбабве привлекла в конце 2020 года в связи с трагедией в шахтах в районе Мутаса, когда подрядная организация из Китая начала засыпать открытые карьеры на участке, принадлежавшем Zim Goldfilds, еще до того, как их покинули все добытчики.
В результате погребенными заживо оказались десять местных работников, тела двух из них были найдены, пишет "Еврорадио". Родственникам этих двух золотодобытчиков выплатили компенсации в размере 955 долларов. "Эта новость и упоминание об уплате налогов в районе Мутаса - единственные появления белорусской горнодобывающей компании Zim Goldfields в открытых источниках", - отмечает далее "Еврорадио".
Журналистское расследование "Досье Пандоры"
Расследование под названием "Досье Пандоры" проводилось на протяжении двух лет, в нем участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.
В числе фигурантов "досье" оказалось большое количество российских чиновников, их родственников и ближайшего окружения. В материалах расследователей, в частности, упоминается близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров. Единственным российским участником расследования было издание "Важные истории".
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
"Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран
Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако
О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей
Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра
Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте
Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство
Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру
До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу
Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.
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"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме
Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.
Автор: Марина Барановская