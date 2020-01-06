 Ушел в отставку ″второй человек в Беларуси″. Что означает уход Виктора Шеймана | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.06.2021

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Беларусь

Ушел в отставку "второй человек в Беларуси". Что означает уход Виктора Шеймана

Серый кардинал, "последний из могикан", "вторая фигура после Лукашенко" - Шейман в последнее время занимал не самую высокую должность, но его считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси.

Виктор Шейман у Уго Чавеса в 2006 году

Виктор Шейман у Уго Чавеса в 2006 году

Виктор Шейман был ближайшим соратником Лукашенко с самого начала его президентской карьеры и оставался им до 11 июня, когда вечером в пятницу было объявлено о его отставке. Почему это произошло именно сейчас и что последует за отставкой, разбиралась DW.

Кто такой Виктор Шейман?

"Фигура Шеймана чрезвычайно важная, в каком-то смысле это второй человек в белорусском государстве, независимо от тех должностей, которые он занимал. Он был с Лукашенко с самого начала избирательной кампании 1994-го года. Был в машине с Лукашенко, когда произошел Лиозненский инцидент, который команда кандидата трактовала как покушение, а тогдашние власти - как инсценировку для победы на первых президентских выборах", - говорит политический обозреватель Радио "Свобода" Юрий Дракохруст.

Лукашенко с автоматом у дворца Независимости

Лукашенко с автоматом во время протестов после выборов 2020 года

Карьеру Шеймана он называет "пестрой и очень бурной". Военное образование, десантник, служил в Афганистане, в начале 90-х был депутатом Верховного совета, обеспечивал безопасность Лукашенко-кандидата на первых президентских выборах, затем глава Совбеза, генпрокурор, помощник по особым поручениям, а с 2013 года - управделами президента.

Сам Лукашенко как-то обмолвился, что Шейман был одним из тех, кто лично зачищал Минск от банд 90-х: "Я это все на своих плечах вытащил. И осталось совсем немного. Один Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ходили, ездили, уничтожая подонков".

Юрий Дракохруст обращает внимание на то, что Шейман любит награды, их у него "несколько десятков, но есть две очень интересные, полученные еще в 80-х годах, до того, как он стал столпом режима Лукашенко". Речь о двух медалях "За отвагу", которые в советские времена просто так не давали. "Он, судя по всему, был готов к решительным действиям уже тогда", - считает обозреватель.

Экс-подполковник КГБ Валерий Костко называет Шеймана "последним из могикан", единственным, кому Лукашенко доверял практически безоговорочно, "все ушли (из первой команды Лукашенко - Ред.), а он оставался". В начале 90-х, когда Виктор Шейман стал депутатом Верховного совета, а Валерий Костко - депутатом Минского областного совета, они - офицеры - общались достаточно часто. Экс-подполковник КГБ описывает Шеймана как человека замкнутого, скрытного, "себе на уме", но думающего, который нашел особый подход к Лукашенко.

Под санкциями уже 17 лет

"И общественное мнение, и правозащитники, и эксперты, и Запад считают обоснованными обвинения Шеймана в исчезновении политических оппонентов Александра Лукашенко - бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко и бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара", - напоминает Юрий Дракохруст. Разоблачения Юрия Гаравского, которые прозвучали на DW, показывают, что политики были убиты, причем это было инсценировано как казнь.

"С 2004 года на Шеймана и еще на нескольких чиновников распространяются санкции, в частности Евросоюза и Соединенных Штатов, именно за вероятную причастность к этим убийствам. И даже в периоды относительной либерализации, нормализации отношений с Западом эти санкции не снимались".

Курировал силовиков и связи с "далекими странами"

Считается, что Шейман всегда был около силовых структур. "Контролировал силовые структуры сам Лукашенко, но то, что Шейман имел причастность к их контролю, это правда", - уверен политический обозреватель Радио "Свобода".

"Изначально так и было, но затем сделали "разводку": Шейман больше курировал финансовое направление, Виктор Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко - Ред.), будучи помощником по безопасности, занимался силовиками", - добавляет Валерий Костко.

Уго Чавес и Виктор Шейман

Виктор Шейман курировал связи с Венесуэлой и режимом Чавеса

Важная деталь биографии Шеймана - его связи с "дальними странами". "Он курировал очень деликатные вопросы взаимоотношения с Венесуэлой, с режимом Уго Чавеса. Это и нефть - очень непростые, темные схемы, это и оружие. В последние годы он курировал африканское направление", - отмечает Юрий Дракохруст.

Принимая отставку Шеймана, эти заслуги вспомнил Лукашенко и попросил "далеко не уходить": "Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству".

Почему ушел ближайший соратник Лукашенко?

Юрий Дракохруст называет несколько версий. "Одна из них - здоровье. Другая версия, благоприятная для протестующих, - крысы бегут с корабля. Но я думаю, что это вряд ли. И третья версия - интриги, как в 2008 году, когда то ли Виктор Лукашенко, то ли другие юные фигуры "съели" Шеймана, конкурируя за курирование силовых структур (в 2008 году Шейман был освобожден от должности главы Совбеза после взрыва в День Независимости - Ред). Шейман, я думаю, на взгляд многих, слишком давно в этой команде. Скорее всего кто-то в аппаратной борьбе его переиграл".

Валерий Костко напоминает, что Виктору Шейману 26 мая исполнилось 63 года: "Это же не возраст для политика, значит есть какие-то серьезные причины. Одной из них может быть здоровье, но я сомневаюсь в реальности этих слухов. Больше я склоняюсь к тому, что время Лукашенко заканчивается, и возможно, Шейман будет выполнять какую-то другую миссию, которая никому неизвестна, кроме них двоих. Таких людей от себя просто так не отпускают. Если бы Лукашенко планировал находиться долго у власти, то Шейман был бы все время рядом".

Согласен с тем, что у Виктора Шеймана еще будет особая миссия и политический аналитик Петр Кузнецов. Правда, речь о миссии другого рода: "Есть уверенность, что это не просто отставка, это может быть связано с грядущими европейскими экономическими санкциями. Если эти санкции будут такими, как сейчас ожидается, то они сильно повлияют на приток валюты в страну. И я предполагаю, что Шейман может заниматься какими-то непрозрачными делами, серыми экономическими схемами для того, чтобы ресурсы режима не иссякли полностью, а чем-то пополнялись. Он, во-первых, человек абсолютно лояльный и пользующийся полным доверием, во-вторых, у него есть опыт подобного рода дел".

Повлияет ли отставка "второй фигуры" на расклад политических сил?

Юрий Дракохруст уверен, что уход ближайшего соратника напрямую ни на что не повлияет. Однако можно ожидать возвращения Виктора Лукашенко к кураторству силовых структур. При назначении в Национальный олимпийский комитет в 2021 году эти функции со старшего сына были сняты. Теперь о них снова заговорил Александр Лукашенко.

"Кроме того, возможно косвенное влияние - психологическое. Многие считали Шеймана "символом стабильности". Если символ уходит, то по аппарату, конечно, ходят всякие слухи, страхи, предостережения: "Ну уж если Шейман ушел, то значит не все так просто", - говорит Дракохруст.

Петр Кузнецов согласен: "Все задаются с прошлой недели вопросом, что означает эта отставка и, конечно, чиновники тоже. Но вряд ли они сделают вывод, что крысы бегут с корабля, скорее всего, если не сразу, то со временем все равно поймут: это немного другого плана явление".

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    Автор: Ольга Верасович


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