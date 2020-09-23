Госдепартамент США заявил о непризнании Лукашенко законным президентом

США заявили в среду, 23 сентября, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Берлин: Лукашенко не может ссылаться на демократическую легитимацию

Аналогичной позиции придерживается и ряд европейских стран. Уже тот факт, что церемония инаугурации Александра Лукашенко готовилась в обстановке секретности и прошла без участия общественности, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал "весьма показательным". Отвечая на вопрос DW, Зайберт напомнил, что уже сразу после президентских выборов в Беларуси правительство Германии заявило, что, с его точки зрения, "они совершенно не отвечали даже минимальным требованиям, предъявляемым к демократическим выборам, они не были ни честными, ни свободными". Поэтому официальный Берлин не признал итоги этих выборов. По словам Зайберта, Александр Лукашенко "и после сегодняшней церемонии не может ссылаться на демократическую легитимацию, что было бы условием для признания его легитимным президентом Беларуси".

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Семь стран Евросоюза заявили о непризнании Лукашенко президентом

В МИД Польши заявили, что "президент, избранный на недемократических выборах, не может быть законным независимо от того, является ли принесение присяги секретным или официальным".

"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или секретная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзию законности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и наблюдателями ОБСЕ", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил сожаление в связи с тем, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения для Минска. "Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии", - указал он.

Главы МИД Чехии - Томаш Петршичек, Словакии - Иван Корчок, Дании - Йеппе Кофод также заявили о непризнании их странами законности вступления Лукашенко на пост президента.

Киев: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. Вечером на улицы города вышли тысячи протестующих. Сотрудники силовых структур применили против протестующих дубинки, водометы и слезоточивый газ. Более 150 человек задержано.

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