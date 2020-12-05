Западные дипломаты встретились с главой МИД Беларуси Макеем

Главы дипмиссий Евросоюза и государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также представители Великобритании, Швейцарии и США в среду, 9 декабря, встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Как сообщается на сайте представительства Евросоюза в Беларуси, дипломаты осведомились о планах белорусских властей по выполнению требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права. В первую очередь, речь шла о прекращении задержаний мирных протестующих и бесчеловечного обращения с ними, а также освобождении всех политических заключенных и проведении новых, свободных выборов под независимым наблюдением.

Будущее отношений Беларуси и ЕС

Кроме того, обсуждалась перспектива судебного преследования "тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности".

Владимир Макей

При этом представители западных стран проинформировали Макея о возможных сценариях развития отношений с Беларусью в случае восстановления там верховенства права. В то же время европейские и американские дипломаты высказали ожидание, что белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.

Протесты после выборов президента Беларуси

Со дня оглашения официальных результатов президентских выборов в Беларуси, 9 августа, в стране продолжаются массовые протесты против фальсификаций итогов голосования. При этом силовики жестко разгоняют протестующих, несколько активистов погибли после избиений или в результате ранений.

6 ноября Совет ЕС утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который вошли, в том числе, Александр Лукашенко и его сын Виктор. В соответствии с этими санкциями были заморожены все имеющиеся у них в ЕС финансовые активы, а также введен запрет на выдачу им виз в страны Евросоюза.

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