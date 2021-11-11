Референдум по Конституции Беларуси: оппозиция ищет оптимальную стратегию

Референдум по новой Конституции Беларуси пройдет в феврале, заявил Александр Лукашенко на прошлой неделе. Как белорусской оппозиции следует в этой связи действовать, и какие угрозы и шансы содержит тот или иной вариант ее поведения?

Протестов против референдума не будет

"Если бы мы жили в идеальном мире, надо было бы призывать к кампании массовых протестов и неповиновения. Но он закончился в 2020 году, и сегодня призывать к протестам, которых не будет, означает лишний раз показать свою практическую неспособность повлиять на политическую ситуацию в стране", - так положение, в котором оказалась белорусская оппозиция за три месяца до конституционного референдума, описывает Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA).

Александр Лукашенко

Между тем, хотя примерная дата голосования названа, окончательный текст поправок еще не обнародован - 4 ноября конституционная комиссия представила Александру Лукашенко доработанный проект. Первый вариант, предложенный в июле, не понравился белорусскому правителю.

Чтобы ответить на вопрос, как оппозиции нужно вести себя, Анатолий Лебедько, представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по конституционной реформе и связям с парламентскими организациями, сначала советует определиться с терминологией. "На самом деле никакого референдума не предвидится, у людей нет выбора. Это будет спецоперация, за которую ответственен узкий круг лиц - силовые структуры. Лидия Ермошина (глава ЦИК. - Ред.) - просто маленький винтик, спикер, который озвучит нужные цифры". Говоря о том, как оппонентам Лукашенко отнестись к такой спецоперации, Лебедько в интервью DW выделил два сценария: либо просто не замечать, либо дать единый ответ.

Недостаток первого подхода в том, что власть обладает серьезным административным ресурсом, признает Лебедько, и в состоянии "побудить миллионы людей послушно появиться на избирательном участке". Во втором случае решение должна озвучить Светлана Тихановская после консультаций с другими центрами демсил - и оно должно быть консолидированным, подчеркивает Лебедько. По его словам, суть послания может быть следующей - мы уважаем выбор тех, кто никогда не участвовал в публичных кампаниях и проигнорирует эту; тем же, кто хочет прийти проголосовать (или не может этого не сделать), надо предложить отвергнуть поправки или испортить бюллетень.

Хороших сценариев для оппозиции в РБ нет?

Со своей стороны, Аркадий Мошес уверен, что на этом референдуме выигрышных сценариев для оппозиции не существует. "Белорусская революция 2020 года потерпела поражение. В условиях репрессий и торжества реакции какой-то хорошей линии поведения просто нет. Призывать поддерживать то, что будет вынесено на референдум, оппозиция не может, потому что таким образом она придаст легитимность тому, что делает Лукашенко", - пояснил он DW.

Аркадий Мошес

После обнародования фрагментов июльского проекта звучали голоса, что демсилам надо идти на референдум, так как поправки урезают полномочия президента. Однако, по мнению Мошеса, даже если конституционные изменения чуть размывают "железобетонную платформу, на которой строится режим Лукашенко", оппозиция не может призывать участвовать в голосовании, потому что референдум полностью проходит под контролем властей и не является ответом на требования протестовавших в 2020 году. С другой стороны, указывает сотрудник FIIA, призывы к бойкоту могут привести к тому, что референдум будет проведен только голосами сторонников Лукашенко.

По оценке Мошеса, ничего не дают и призывы проголосовать против изменений в конституцию, поскольку это означает сохранить старую конституцию и власть Лукашенко. Кампанию по делегитимизации референдума Мошес также находит едва ли реальной: "Теоретически можно говорить, что все, что делает Лукашенко, нелегитимно, потому что он - нелегитимный президент. Но с юридической точки зрения референдум будут объявлять органы - парламент, Центральная избирательная комиссия, - которые являются легитимными. Против их легитимности никто никогда по большому счету не выступал".

Анатолий Лебедько

В Беларуси, заочно возражает Лебедько, давно нет легитимного парламента: "В отчете БДИПЧ ОБСЕ черным по белому написано, что последние парламентские выборы не соответствовали стандартам ОСБС - так было со всеми шестью парламентскими кампаниями начиная с 1995 года".

С ним солидарен и Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и советник по политическим вопросам Национального антикризисного управления (НАУ): "Как эти институты (парламент и ЦИК. - Ред.) могут быть легитимны, если в стране авторитарный режим, политсистема опирается на репрессии, выборы в парламент в 2019 году не были признаны ОБСЕ демократическими, а Ермошина в санкционном списке за фальсификации выборов?".

Между бойкотом референдума и участием в нем

Усов замечает, что ситуация в Беларуси накануне референдума, если таковой пройдет в феврале, будет напоминать военный лагерь, где любой шаг против системы вызовет ожесточенные репрессии. Усов также уверен, что оппозиции необходимо выработать единую стратегию - и не за неделю до голосования, а сейчас.

Павел Усов

По выражению советника НАУ, она должна базироваться на пограничном состоянии между бойкотом и участием: "Не должно быть однозначного призыва участвовать или бойкотировать, потому что ни та, ни другая стратегии результата не дадут. Пограничное состояние заключается в направлении усилий на срыв референдума, на то, чтобы его проведение стало максимально дорогим для власти".

В этой связи Усов напомнил, что в стране несколько тысяч избирательных участков, а в подсчете голосов в составе избиркомов заняты около 70 тысяч человек: "На первом этапе необходимо сделать все возможное, чтобы рядовые граждане отказывались от работы в комиссиях, заставить власти фактически формировать их условно только из ОМОНа и силовых структур".

Понятно, что революцию в этих условиях вряд ли удастся сделать, уточняет Усов: "Конечная цель - оказание на режим давления, которое приведет к чрезмерному для него использованию политических и экономических ресурсов, демонстрация нелегитимности системы и координация усилий и мобилизация общества и оппозиционных структур".

Спецоперация "референдум" и ее последствия

По мнению Аркадия Мошеса, лучший из худших вариантов для оппозиции - не участвовать в референдуме и попытаться найти обоснование, почему он нелегитимен с точки зрения правовой системы Беларуси: "Напирать на то, что проведение голосования в условиях массовых репрессий, массовой эмиграции оппозиции, запрета всего и вся, разгрома медиа и так далее, не может считаться отражением воли белорусского народа".

Путин и Лукашенко во время переговоров в Сочи

Анатолий Лебедько убежден, что речь тут вовсе не идет о воли белорусов, поскольку, как он выразился, вдохновителем спецоперации "референдум" является Владимир Путин. Именно он, напомнил Лебедько, еще осенью прошлого года на встрече с Лукашенко в Сочи - когда сотни тысяч протестующих выходили на улицы Минска - предложил изменить Конституцию РБ, и тогда Лукашенко вынужден был согласиться.

Кремль, полагает Лебедько, хочет ухода Лукашенко с политической сцены, чтобы "после этого Россия получила возможность влиять на ситуацию в Беларуси через одну-две пророссийские партии, которые они проведут в парламент".

"Лукашенко не получит никаких политических дивидендов"

Как известно, выборы в парламент Беларуси должны состояться в 2023 году. Коснувшись же итогов грядущего референдума, Павел Усов не исключил, что Лукашенко может, проявив хитрость, "нарисовать себе 60%, чтобы в какой-то степени понизить градус противостояния в обществе, показать, что есть люди, не согласные с ним, однако, большинство его поддержало". Через этот механизм, продолжает Усов, ему можно было бы создать пространство для внутреннего компромисса, чтобы удерживать власть не только с помощью репрессий, но и формальных уступок, праве на существование меньшинства.

Поиск компромисса - это то, на чем всегда настаивает ЕС. В нынешней ситуации, считает Аркадий Мошес, Запад может придерживаться своей "старой и не очень эффективной, но принципиально правильной линии", согласно которой в Беларуси должен когда-то начаться диалог: "Думаю, что последняя инициатива Австрии является в этом плане шагом в правильном направлении".

В свою очередь, представитель Тихановской Анатолий Лебедько подчеркивает, что на самом деле итог спецоперации "референдум" при любом сценарии действий оппозиции одинаков: "Лукашенко не получит абсолютно никаких политических дивидендов. Через референдум он не вернет себе легитимность ни за рубежом, ни внутри страны. Мы сейчас находимся в процессе противостояния, когда никто не может назвать себя абсолютным победителем. И референдум не есть инструмент утверждения победы той или иной стороны".

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