"Народная Конституция", или как белорусы сами пишут Основной закон

Запланированная реформа конституции Беларуси остается одной из самых обсуждаемых тем в стране. Свой вариант будущего Основного закона готовит не только официальная конституционная комиссия, но и оппозиция. Демократические силы Беларуси иниицировали кампанию "Народная конституция" и предлагают всем белорусам поучаствовать в создании и вынесении на республиканский референдум ее проекта.

Что такое "Народная конституция"?

Кампанию "Народная конституция" запустила инициатива "Честные люди" при участии кабинета представителей Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления (НАУ) и Общественной конституционной комиссии. Они создали платформу "Честный выбор", которая станет местом проведения кампании.

В рамках кампании все совершеннолетние граждане Беларуси смогут принять участие в создании и вынесении на республиканский референдум проекта конституции от объединенных демсил. До 27 августа будут проходить общественные и экспертные дискуссии по проекту, а также "народные голосования" по его важнейшим пунктам.

Предполагается, что граждане будут добиваться вынесения "Народной Конституции" на референдум наряду с вариантом конституции властей, отправляя обращения с этим требованием в Конституционную комиссию. В случае отказа оппозиция предлагает запустить процедуру референдума по инициативе граждан. Все инструкции белорусы смогут получить через чат-бот в мессенджерах.

Павел Латушко

Представляя инициативу "Народная конституция" на пресс-конференции 12 июля, руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что белорусы на протяжении 27 лет позволяли писать правила игры Александру Лукашенко, и каждая новая редакция конституции давала ему все больше преимуществ. "Если мы снова позволим Лукашенко принять очередную редакцию конституции - о победе над диктатурой можно будет забыть", - сказал Латушко, призвав жителей страны участвовать в кампании.

"Эта кампания - политический процесс и возможность мобилизации общества, которого так боится система, следовательно, мы должны в ней участвовать", - отметила на пресс-конференции член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

Белорусам предлагают доработать текст конституции

Текст будущей конституции у оппозиции уже есть. Над ним на протяжении месяцев работала Общественная конституционная комиссия под руководством политика Анатолия Лебедько, представителя Тихановской по конституционной реформе. Сейчас он опубликован на сайте Общественной конституционной комиссии, с ним может ознакомиться любой желающий и оставить свой комментарий.

Как отметил член Общественной конституционной комиссии Лев Марголин, в основу документа положены лучшие европейские практики, а при его составлении были изучены конституции ряда европейских стран. Также он рассказал, что базой для нового проекта стала Конституция Беларуси редакции 1994 года, хотя почти все разделы пришлось разрабатывать заново.

Все граждане Беларуси могут поучаствовать в создании новой конституции

"Мы также зафиксировали интересное явление: многие подходят к проекту новой конституции с позиций сегодняшнего дня. Их постоянно волнует вопрос, какие еще статьи нужно прописать, чтобы гарантированно избежать попыток перекраивания Основного закона, попыток узурпации власти. От атак на демократию существует только одно действенное оружие - стремление народа эту демократию защищать. Я уверен, белорусский народ уже созрел для этого", - заявил Марголин.

Контактов с официальной комиссией нет

Как рассказали оппозиционеры, контактов с представителями властей, которые сейчас также пишут Конституцию, у них нет. Член официальной конституционной комиссии Юрий Воскресенский инициативу оппозиции оценивает позитивно, но сожалеет, что этот проект был опубликован так поздно. "Процесс выработки и широкого обсуждения поправок в конституцию идет с прошлой осени и уже выходит на конечную стадию, поэтому те предложения, которые выработают данные политические силы, могут не попасть в итоговый вариант. И это целиком на совести лидеров данной тусовки", - отметил Воскресенский.

Свое отношение к проекту конституции, подготовленному под руководством Лебедько, Воскресенский высказывать не стал, хотя и знаком с текстом. "Поскольку он не отправлял нам свой вариант конституции для экспертизы, наверное, было бы неверно его публично комментировать и детально разбирать все плюсы и минусы данного предложения", - считает он.

А время ли сейчас говорить о Конституции?

Независимый политический аналитик Артем Шрайбман в разговоре с DW отмечает, что конституция сегодня - это не самый волнующий вопрос для большинства белорусов, включая сторонников протеста. "Проект - это попытка мобилизовать сторонников, но я не вижу пути, по которому лидерам оппозиции дадут возможность реально вынести конституцию на референдум или зарегистрировать инициативную группу. Скорее всего, это закончится чередой отказов", - прогнозирует эксперт.

Шрайбман допускает, что демсилы используют это для еще одной ступени мобилизации, однако не верит, что этот шаг будет успешным. "В сегодняшней ситуации полной задавленности протеста я сомневаюсь, что это приведет к всплеску, тем более, что конституции они уже написали и просто презентуют то, что есть. Это попытка быть живыми в ситуации, когда поля для внутренней политики почти не осталось”. - считает собеседник DW.

Павел Латушко, в свою очередь, на пресс-конференции отметил, что сама конституция не приведет белорусов к победе - это лишь один из инструментов давления. "Голосование по конституции - это возможность диктовать нашу повестку, мы должны мешать тому, что пытается реализовывать режим", - уверен он.

Смотрите также: