Гибель Романа Бондаренко: что известно спустя 10 месяцев?

"Ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". На этом основании Генпрокуратура Беларуси приостановила расследование уголовного дела по факту гибели 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Об этом ведомство сообщило 17 сентября. Новость стала шоком для родных Бондаренко, которые добивались возбуждения дела более трех месяцев. Между тем, свою версию расследования предоставило объединение бывших силовиков BYPOL. DW - о том, что происходило в течение 10 месяцев после трагедии, и как это воспринимают родные Романа Бондаренко.

Вместо реальных виновных осудили врача и журналистку

31-летнего Роман Бондаренко избили 11 ноября 2020 года на "Площади перемен" в Минске, когда он попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После этого неизвестные похитили Бондаренко. Через какое-то время он оказался в Центральном РУВД Минска, откуда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где умер на следующий день. По словам врачей, шансов остаться в живых у Бондаренко практически не было.

Роман Бондаренко погиб 11 ноября 2020 года

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова назвала произошедшее "дворовым конфликтом", а людей, избивших Бондаренко, "неравнодушными гражданами", которые "пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства". Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Бондаренко был пьян, выразил соболезнования родным и сказал, что берет это дело под личный контроль.

Версию властей о том, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, опровергли медицинские документы, опубликованные 13 ноября на портале Тut.by. Позднее за разглашение медицинской тайны о ноль промилле алкоголя в крови Бондаренко судили врача анестезиолога-реаниматолога Артема Сорокина и журналистку Катерину Борисевич. Борисевич получила полгода колонии, Сорокин - два года лишения свободы с отсрочкой на год.

После гибели Романа Бондаренко за решеткой также оказались журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Их задержали 15 ноября во время стрима с акции памяти Бондаренко. Андрееву и Чульцову обвинили в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них" и приговорили к двум годам лишения свободы.

Уголовное дело завели через 3 месяца после гибели Бондаренко

Между тем, уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко Генпрокуратура Беларуси возбудила только в 18 февраля 2021 года. Оно было открыто по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть), предусматривающей от 5 до 15 лет лишения свободы. При этом в ведомстве отметили, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".

Ольга Кучеренко

Как проходило расследования, родственники Романа Бондаренко не знают. "Моей тете должны были дать ознакомиться с результатами судмедэкспертизы, - рассказала в беседе с DW двоюродная сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко. - Ей отказали, хотя это ее сын. Различных запросов по поводу уголовного дела было очень много, адвокат получала отказы на них пачками. Было ощущение, что тебе не хотят дать ни крупицы информации".

17 сентября стало известно, что расследование уголовного дела приостановлено. Официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила также, что мать и жена погибшего были уведомлены об этом больше недели назад.

Сестра Бондаренко: мы в шоке и возмущении

"Это было неожиданно, мы в шоке и возмущении. Тетя была очень расстроена, долго плакала, ведь столько сил было приложено для того, чтобы это дело возбудили", - говорит Ольга Кучеренко.

Мать Романа Бондаренко Елена с фотографиями сына

Ее также возмутило то, что представитель Генпрокуратуры якобы заранее уведомила семью о приостановке расследования: "У нас есть скриншот того, как шло письмо Генпрокуратуры, когда было выдано на руки". Ольга показала DW фото конверта и скриншоты слежения за почтовыми отправлениями "Белпочты". По ним видно, что письмо было принято от отправителя 13 сентября, а вручено 16.

После того, как стало известно о приостановке расследования, мать Романа Бонадаренко в свом Instagram попросила откликнуться всех, кто мог быть свидетелем событий 11 ноября. "И без этого обращения люди сами время от времени нам пишут, что-то сообщают. Мы благодарны каждому. Я все равно продолжаю верить и надеяться, что правда и справедливость восторжествуют", - говорит Ольга Кучеренко.

Расследоваения и IIHF

Между тем, свое расследование по факту гибели Романа Бондаренко провело объединение бывших силовиков BYPOL, утверждающее, что располагает записями телефонных разговоров и биллингами телефонных номеров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, тогдашнего главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, спортсмена Дмитрия Шакуты и еще 10 человек. Они, говорят в BYPOL, действовали 11 ноября на "Площади перемен" под прикрытием силовиков.

Похороны Романа Бондаренко, Минск, 20 ноября 2020 года

Еще одно расследование инициировала Международная федерация хоккея после того, как ей стало известно о возможном участии тогдашнего главы ФХБ Баскова в инциденте, который привел к смерти Бондаренко. На сайте IIHF опубликовано заявление, в котором говорится, что не было точно установлено, имеет ли Басков отношение к гибели Бондаренко, но нельзя исключать, что он присутствовал при инциденте. Также было установлено, что Басков оказывал давление на спортсменов и, угрожая, требовал от них поддержки Лукашенко.

Дмитрия Баскова дисквалифицировали на пять лет. После этого он покинул пост руководителя хоккейной федерации Беларуси, а Александр Лукашенко назначил его сенатором верхней палаты парламента.

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