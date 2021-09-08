Президент Федерации хоккея Беларуси дисквалифицирован из Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея (IIHF) на пять лет дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова. Об этомсообщила организацияв среду, 8 сентября, на своем сайте.

Угрозы спортсменам и злоупотребление полномочиями

Соответствующее решение принял дисциплинарный совет IIHF после расследования, длившегося десять месяцев. По итогам расследования совет постановил, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF. В частности, он злоупотреблял служебными полномочиями в Федерации для поддержки Александра Лукашенко, а также угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за их политических убеждений. Басков отстранен с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

25 ноября 2020 года IIHF проинформировала Федерацию хоккея Беларуси и лично Баскова о начале расследования его предполагаемой причастности к инциденту, который привел к смерти гражданина Беларуси Романа Бондаренко.

Инцидент произошел 11 ноября 2020 года на Площади перемен в Минске, где группа людей собралась на мирную акцию протеста. Тогда Бондаренко подвергся нападению со стороны группы неизвестных в масках, серьезно пострадал и скончался от этих травм на следующий день. Басков причастность к инциденту отрицал.

По итогам расследования дисциплинарный совет не нашел доказательств причастности Баскова к инциденту, но и не обнаружил свидетельств его непричастности. Однако в рамках проверки совет зафиксировал серию других нарушений со стороны руководителя белорусской федерации, что и привело к решению о его временном отстранении.

Реакция Федерация хоккея Беларуси

Федерация хоккея Беларуси назвала решение IIHF отстранить своего руководителя "за выражение личной гражданской позиции" недопустимым.

"В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления IIHF в отношении председателя Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне", - отмечается в сообщении на сайте Федерации хоккея Беларуси. Басков продолжит работу "по развитию хоккея в Беларуси на занимаемом им посту председателя федерации хоккея Беларуси", сказано в пресс-релизе белорусской федерации.

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