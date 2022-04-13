"Это расправа". В Беларуси начинается новый суд над Катериной Андреевой

4 июля в Гомельском областном начнется новый суд над журналистской "Белсата" Катериной Андреевой (настоящая фамилия - Бахвалова). Зимой 2021 года она уже была приговорена к двум годам лишения свободы за стрим с "площади Перемен" - одного из минских дворов, где после избиения сторонниками Лукашенко погиб молодой минчанин. Катерина отбывала наказание в гомельской колонии, когда ее снова перевели в СИЗО, чтобы обвинить и судить по новому делу - об измене государству. В чем его суть, до сих пор неизвестно. Адвокат под подпиской о неразглашении, а суд будет проходить в закрытом режиме. Как рассказал DW муж Андреевой Игорь Ильяш, никого кроме адвоката на процесс не пустят, родным разрешат присутствовать лишь на оглашении приговора. "Но обстоятельства появления нового дела и опыт первого суда заставляют нас сделать однозначный вывод, что новое обвинение связано с журналистской деятельностью Кати", - объясняет он.

По обвинению в госизмене Катерине Андреевой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Как реагируют на новый процесс в Евросоюзе и Беларуси?

Депутат Европарламента: "Обвинения абсолютно беспочвенны"

Немецкий политик и депутат Европарламента Делара Буркхардт (Delara Burkhardt) в рамках компании солидарности #WeStandBYyou международной правозащитной организации Libereco взяла на себя роль "крестной" журналистки.

"Демократия умирает там, где отсутствует свобода прессы. Это показывает судьба Катерины Андреевой, - говорит она в комментарии DW, - Она уже два года находится в тюрьме. Если Катерину признают виновной, она может быть незаконно заключена в тюрьму еще на 15 лет. Мы с болью осознаем, что это значит для нее, ее родственников и многих других журналистов. Эти обвинения абсолютно беспочвенны и являются прямой атакой на свободу прессы".

Политик считает, что "не только в Беларуси, но и по всему миру нужно защищать независимую журналистику".

"Госизмена? Это обвинение в адрес нашей коллеги Катерины Андреевой является оскорблением, - заявили в Немецком союзе журналистов (DJV). - Журналист - это не предатель, а просветитель. Вместо тюремного заключения она должна получить медаль. Нет суду над Катериной Андреевой, нет тюремному заключению! Свободу прессе в Беларуси!"

Фонд Zeit: "Смелость не должна наказываться осуждением"

За время заключения Катерина Андреева была награждена несколькими журналистскими премиями, в том числе Лейпцигской премией за свободу СМИ и Free Media Awards, которую присуждает гамбургский фонд Zeit совместно с норвежским фондом Stiftelsen Fritt Ord.

Профессор Мануэль Хартунг (Prof. Manuel J. Hartung), председатель правления фонда Zeit говорит, что такие журналисты, как Катерина Андреева, выступают за свободное освещение событий.

"За это мы присудили ей премию Free Media Award в 2021 году. Неограниченная смелость, с которой Катерина Андреева освещала протесты против режима Лукашенко, позволила многим людям в Беларуси составить собственное мнение об этих протестах. Эта смелость не должна наказываться осуждением, это прямая атака на свободу прессы", - считает он.

"Репортеры без границ": "Уровень репрессий в Беларуси выше, чем в России"

В организации "Репортеры без границ" (RSF) уверены, что расплывчатое обвинение, которое предъявлено Катерине, можно применить против любого. "Андреева - уже третий журналист в Беларуси, против которого выдвинули подобные обвинения (в госизмене обвинили также медиаменеджера Андрея Александрова и журналиста Дениса Ивашина . - Ред.). И здесь очевидно используется методика, которая должна заставить замолчать всех несогласных".

Катерина сотрудничала с телеканалом "Белсат", в день задержания она вела стрим с акции протеста на минской "площади Перемен"

В организации обращают внимание, что ранее власти применяли против журналистов административные штрафы, сейчас же их могут лишить свободы надолго.

"Можно предположить, что на фоне кризиса в Украине внимание Запада к Беларуси кардинально уменьшилось. И Лукашенко пытается сейчас закрутить гайки. Нужно отметить, что уровень репрессий в Беларуси выше, чем в России. В Беларуси за решеткой находятся 27 журналистов, тогда как, по нашей информации, в России - 11", - заявил в интервью DW Биргер Шютц (Birger Schütz), сотрудник пресс-службы "Репортеров без границ".

Катерина Андреева: "Мы не имеем права на всякие "нет сил"

Зампред Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий считает Катерину Андрееву примером мужества и настоящей независимой журналистики. "Она все годы была на передовой репортажа в Беларуси, в месте горячих событий и никогда не боялась находиться именно там, где проходят протесты и задержания", - напоминает он.

Борис уверен, что Андреева попала за решетку за свою смелось: "И сейчас Катерине продолжают мстить за ее позицию. За то, что она не поддалась на уловки режима, за то, что не поменяла свое мнение, и было заведено новое уголовное дело".

Борис Горецкий отмечает, что процесс над Катериной был организован, чтобы "внушить страх остальным журналистам и вообще обществу, показать, что над любым человеком в Беларуси можно устроить такую расправу. "Конечно же, Катя не виновата. Не виноват никто из политзаключенных и журналистов, которые находятся за решеткой. А суд над ней - это расправа", - говорит он.

Игорь Ильяш на своей странице в Facebook опубликовал отрывок письма Катерины из заключения, который демонстрирует ее силу воли. "Я словно разблокировала последний уровень в сложной игре. Только это не игра. И мы не имеем права на всякие "нет сил", "больше не могу" и т.д., - написала журналистка мужу. - Поэтому ничего не остается, кроме того, что и так умеем: собрать всю волю, терпение, выдержку, хладнокровие и со спокойным достоинством смотреть вперед".

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