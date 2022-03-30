Журналиста из Гродно Дениса Ивашина обвиняют в шпионаже. Что об этом известно

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Белорусского журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
КГБ Беларуси утверждает, что под прикрытием посольства Украины в РБ работала шпионская сеть. Как заявил замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, из более чем 20 человек в дипмиссии Украины не менее половины были кадровыми сотрудниками украинских спецслужб. Также, по его словам, сотрудники посольства вели агентурную разведку и пытались создать в Беларуси сеть информаторов. В частности, агентом иностранной разведки КГБ называет белорусского редактора международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина, задержанного в Гродно в марте 2021 года. Незадолго до ареста он опубликовал расследование о бывших сотрудниках украинского спецподразделения "Беркут", принятых на службу в белорусские силовые структуры. Правозащитное общество признало Дениса Ивашина политзаключенным.
Денис Ивашин - гражданин Беларуси со статусом "зарубежного украинца". Журналист писал о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, влиянии "русского мира" на Беларусь и Сирию, совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков, а также о возможном участии бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в разгоне мирных протестов 2020 года в Беларуси.
Незадолго до задержания Ивашин рассказывал, что работает над третьей частью расследования о "беркутовцах" на службе у Лукашенко. Ивашин не только выяснил, что в белорусском ОМОНе служат более десяти экс-"беркутовцев", которые получили белорусское гражданство и были приняты на службу в милицию вопреки законодательству, но и был уверен, что в 2020 году они участвовали в задержаниях участников мирных протестов в Беларуси.
Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года в его квартире в Гродно. Изначально его подозревали во "вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел" (ст. 365 УК РБ). В сентябре журналисту предъявили новое обвинение "по особо тяжкому преступлению", позже стало о известно, что речь о ст. 356 УК РБ "измена государству". Ивашину грозит до 15 лет лишения свободы.
22 марта 2022 года КГБ заявил, что журналист работал на спецслужбы Украины и нанес вред национальной безопасности Беларуси. В частности, в сообщении, опубликованном государственным информагентством Белта говорится, что Ивашиным "регулярно осуществлялись информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси".
КГБ утверждает, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин являлся редактором белорусской страницы, создан "72-м центром информационно-психологических операций, именуемым в настоящее время Главным центром информационно-психологических операций наряду с другими подобными центрами, входящими в состав сил специальных операций ВС Украины и действующими в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины".
Белорусские спецслужбы считают, что журналист "под непосредственным кураторством из Киева на постоянной основе за соответствующее вознаграждение организовал сбор сведений и подготовку информационных материалов" и "собрал большие массивы данных в отношении объектов инфраструктуры, военнослужащих, сотрудников и объектов Министерства обороны, МВД, МЧС, ГПК, КГБ, органов власти и государственного управления Республики Беларусь". По мнению белорусских спецслужб, действия Ивашина "далеко выходили за рамки журналистской работы".
"Дениса обвиняют в сборе какой-то секретной информации, чуть ли не государственной тайны, к которой он никогда не имел и не мог иметь доступа, а он просто изучал информацию из открытых источников, что легко проверить, прочитав его статьи, в которых есть все ссылки на эти источники", - комментирует жена Дениса Ивашина Ольга.
Публичные обвинения в шпионаже, "с пиаром на всю страну", с прокручиванием роликов по государственному телевидению, признается собеседница, несколько удивили, ведь с самого начала следственное управление УКГБ по Гродненской области пыталось скрыть даже информацию о предъявленных Денису обвинениях.
"Мы почти два месяца пытались добиться от следователей хотя бы названий статей. Переписка с мужем заблокирована, о передаче дела в суд и ознакомлении с его материалами речи не идет. И тут чудо: собственноручно они расписывают все свои выдумки. Это связано с тем, что Дениса пытаются представить участником выдуманной "агентурной сети", которую якобы создали украинские дипломаты", - говорит Ольга.
По ее мнению, сейчас у белорусского режима, который является сообщником российской агрессии, есть запрос на "антиукраинскую истерию" и подобные пропагандистские сюжеты.
Самого Дениса, по словам Ольги, новый поворот в его деле не только не удивил, но, возможно, даже немного успокоил: "О нем начали громко говорить, подняли его уровень как журналиста(…) Денис отнесся к этим обвинениям довольно иронично, сказав, что ничего плохого о нем в итоге не сказали, описали все его лучшие стороны и достижения. Он даже поблагодарил их за пиар. Денис по-прежнему чувствует себя уверенно и продолжает бороться".
К тому же, считает Ольга, сейчас можно попытаться продвинуть идею о возможности обмена журналиста на российских военнопленных. "Дело Дениса не может быть решено на уровне полевых обменов между отдельными боевыми частями, а официальных обменов военнопленными до недавнего времени не было. Теперь, когда они начались, можно обращаться к официальным украинским властям с предложением включить в список на обмен Дениса", - говорит собеседница.
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