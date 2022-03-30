 Журналиста из Гродно Дениса Ивашина обвиняют в шпионаже. Что об этом известно | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.03.2022

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Беларусь

Журналиста из Гродно Дениса Ивашина обвиняют в шпионаже. Что об этом известно

Белорусского журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.

Журналист из Беларуси Денис Ивашин

Денис Ивашин

КГБ Беларуси утверждает, что под прикрытием посольства Украины в РБ  работала шпионская сеть. Как заявил замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, из более чем 20 человек в дипмиссии Украины не менее половины были кадровыми сотрудниками украинских спецслужб. Также, по его словам, сотрудники посольства вели агентурную разведку и пытались создать в Беларуси сеть информаторов. В частности, агентом иностранной разведки КГБ называет белорусского редактора международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина, задержанного в Гродно в марте 2021 года. Незадолго до ареста он опубликовал расследование о бывших сотрудниках украинского спецподразделения "Беркут", принятых на службу в белорусские силовые структуры. Правозащитное общество признало Дениса Ивашина политзаключенным.

Расследование о бывших "беркутовцах" и обвинение в госизмене

Денис Ивашин - гражданин Беларуси со статусом "зарубежного украинца". Журналист писал о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, влиянии "русского мира" на Беларусь и Сирию, совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков, а также о возможном участии бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в разгоне мирных протестов 2020 года в Беларуси.

Незадолго до задержания Ивашин рассказывал, что работает над третьей частью расследования о "беркутовцах" на службе у Лукашенко. Ивашин не только выяснил, что в белорусском ОМОНе служат более десяти экс-"беркутовцев", которые получили белорусское гражданство и были приняты на службу в милицию вопреки законодательству, но и был уверен, что в 2020 году они участвовали в задержаниях участников мирных протестов в Беларуси.

Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года в его квартире в Гродно. Изначально его подозревали во "вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел" (ст. 365 УК РБ). В сентябре журналисту предъявили новое обвинение "по особо тяжкому преступлению", позже стало о известно, что речь о ст. 356  УК РБ "измена государству". Ивашину грозит до 15 лет лишения свободы.

КГБ считает Ивашина агентом украинской разведки

22 марта 2022 года КГБ заявил, что журналист работал на спецслужбы Украины и нанес вред национальной безопасности Беларуси. В частности, в сообщении, опубликованном государственным информагентством Белта говорится, что Ивашиным "регулярно осуществлялись информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси".

КГБ утверждает, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин являлся редактором белорусской страницы, создан "72-м центром информационно-психологических операций, именуемым в настоящее время Главным центром информационно-психологических операций наряду с другими подобными центрами, входящими в состав сил специальных операций ВС Украины и действующими в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Белорусские спецслужбы считают, что  журналист "под непосредственным кураторством из Киева на постоянной основе за соответствующее вознаграждение организовал сбор сведений и подготовку информационных материалов" и "собрал большие массивы данных в отношении объектов инфраструктуры, военнослужащих, сотрудников и объектов Министерства обороны, МВД, МЧС, ГПК, КГБ, органов власти и государственного управления Республики Беларусь". По мнению белорусских спецслужб, действия Ивашина "далеко выходили за рамки журналистской работы".

"У белорусского режима есть запрос на "антиукраинкую истерию"

"Дениса обвиняют в сборе какой-то секретной информации, чуть ли не государственной тайны, к которой он никогда не имел и не мог иметь доступа, а он просто изучал информацию из открытых источников, что легко проверить, прочитав его статьи, в которых есть все ссылки на эти источники", -  комментирует жена Дениса Ивашина Ольга.

Публичные обвинения в шпионаже, "с пиаром на всю страну", с прокручиванием роликов по государственному телевидению, признается собеседница, несколько удивили, ведь с самого начала следственное управление УКГБ по Гродненской области пыталось скрыть даже информацию о предъявленных Денису обвинениях.

"Мы почти два месяца пытались добиться от следователей хотя бы названий статей. Переписка с мужем заблокирована, о передаче дела в суд и ознакомлении с его материалами речи не идет. И тут чудо: собственноручно они расписывают все свои выдумки. Это связано с тем, что Дениса пытаются представить участником выдуманной "агентурной сети", которую якобы создали украинские дипломаты", - говорит Ольга.

По ее мнению, сейчас у белорусского режима, который является сообщником российской агрессии, есть запрос на "антиукраинскую истерию" и подобные пропагандистские сюжеты.

Ольга и Денис Ивашины на акции протеста в Гродно (фото из архива)

Ольга и Денис Ивашины на акции протеста в Гродно (фото из архива)

Могут ли Ивашина обменять на российских военнопленных?

Самого Дениса, по словам Ольги, новый поворот в его деле не только не удивил, но, возможно, даже немного успокоил: "О нем начали громко говорить, подняли его уровень как журналиста(…) Денис отнесся к этим обвинениям довольно иронично, сказав, что ничего плохого о нем в итоге не сказали, описали все его лучшие стороны и достижения. Он даже поблагодарил их за пиар. Денис по-прежнему чувствует себя уверенно и продолжает бороться".

К тому же, считает Ольга, сейчас можно попытаться продвинуть идею о возможности обмена журналиста на российских военнопленных. "Дело Дениса не может быть решено на уровне полевых обменов между отдельными боевыми частями, а официальных обменов военнопленными до недавнего времени не было. Теперь, когда они начались, можно обращаться к официальным украинским властям с предложением включить в список на обмен Дениса", - говорит собеседница.

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    Автор: Ольга Верасович


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