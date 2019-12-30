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"Беркут"
Публикации по теме
Тематическая страница «Спецподразделение МВД Украины "Беркут"».
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Контекст
Почему так удивил приговор "Беркуту" за расстрелы на Майдане
Почему так удивил приговор "Беркуту" за расстрелы на Майдане
После семи с половиной лет суд присяжных в Киеве оправдал двух экс-милиционеров, обвинявшихся в массовых убийствах.
Правосудие и закон
19.10.2023
19 октября 2023 г.
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика
30.03.2022
30 марта 2022 г.
Кого Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в обмен на пленных
Кого Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в обмен на пленных
DW - о тех, кого для обмена пленными пришлось отпустить украинской правоохранительной системе.
Конфликты
30.12.2019
30 декабря 2019 г.
Цена обмена пленными: почему в Украине критикуют Зеленского
Цена обмена пленными: почему в Украине критикуют Зеленского
Обмен пленными между Киевом и сепаратистами стал одним из важнейших событий 2019 года в Украине.
Политика
30.12.2019
30 декабря 2019 г.
02:33 мин.
В Украине спорят о цене обмена пленными
В Украине спорят о цене обмена пленными
Освобожденные из плена боевиков украинцы прибыли в Киев со слезами радости на глазах.
Общество
30.12.2019
30 декабря 2019 г.
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