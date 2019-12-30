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"Беркут"

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Тематическая страница «Спецподразделение МВД Украины "Беркут"».

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Контекст

Протестующие несут тело убитого на Майдане

Почему так удивил приговор "Беркуту" за расстрелы на Майдане

Почему так удивил приговор "Беркуту" за расстрелы на Майдане

После семи с половиной лет суд присяжных в Киеве оправдал двух экс-милиционеров, обвинявшихся в массовых убийствах.
Правосудие и закон19 октября 2023 г.
Денис Ивашин

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество15 августа 2022 г.
Денис Ивашин

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика30 марта 2022 г.
Донецк. Перед обменом пленными

Кого Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в обмен на пленных

Кого Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в обмен на пленных

DW - о тех, кого для обмена пленными пришлось отпустить украинской правоохранительной системе.
Конфликты30 декабря 2019 г.
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Цена обмена пленными: почему в Украине критикуют Зеленского

Цена обмена пленными: почему в Украине критикуют Зеленского

Обмен пленными между Киевом и сепаратистами стал одним из важнейших событий 2019 года в Украине.
Политика30 декабря 2019 г.02:33 мин.
Освобожденных украинцев встречали в "Борисполе" с цветами

В Украине спорят о цене обмена пленными

В Украине спорят о цене обмена пленными

Освобожденные из плена боевиков украинцы прибыли в Киев со слезами радости на глазах.
Общество30 декабря 2019 г.
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