Приговоренные к колонии журналистки "Белсат" получили Лейпцигскую премию за свободу СМИ

В Германии состоялась церемония вручения Лейпцигской премии за свободу СМИ. Одну из престижных немецких наград в области средств массовой информации заочно получили в пятницу, 8 октября, белорусские журналистки Катерина Бахвалова, работавшая под псевдонимом Катерина Андреева, и Дарья Чульцова, ныне отбывающие заключение в колонии.

Сотрудницы польского телеканала "Белсат" своей работой "дали возможность услышать голос свободной журналистики в автократическом режиме", говорится в заявлении Фонда по делам СМИ сберегательной кассы Лейпцига. За свою работу 27-летняя Бахвалова и 24-летняя Чульцова "вынуждены страдать от репрессий режима, как и многие другие" белорусы, указывается далее. Фонд настоятельно призвал власти Беларуси освободить журналисток.



Как отмечается в заявлении, награда является "знаком ободрения всем сотрудникам СМИ, а также деятелям гражданского общества - не только в Беларуси". Денежная часть премия составляет 10 тысяч евро каждому лауреату.

Лейпцигская премия за свободу СМИ

Лейпцигскую премию за свободу СМИ присуждают ежегодно с 2001 года и вручают вечером 8 октября - в канун годовщины решающей демонстрации против режима ГДР, состоявшейся 9 октября 1989 года. Награду присуждают сотрудникам СМИ, которые своей работой прилагают особенные усилия для свободы и будущего журналистики.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время прямой трансляции с акции памяти погибшего белорусского активиста Романа Бондаренко. По версии следствия, из-за стрима, который журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" оценили в 11 562,14 рубля (около 3675 евро в пересчете). Журналисток приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них".

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