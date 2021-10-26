 В Гамбурге вручат премии Free Media Awards за 2020 и 2021 годы журналистам и СМИ из Беларуси, Украины и РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 26.10.2021

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Германия

В Гамбурге вручат премии Free Media Awards за 2020 и 2021 годы журналистам и СМИ из Беларуси, Украины и РФ

Немецко-норвежские премии независимой журналистики в Восточной Европе получат, среди прочих, Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, а также издания Tut.by, "Медиазона" и "Проект".

Надпись Пресса на английском языке

Лауреатами немецко-норвежской премии стали СМИ и журналисты из Беларуси, РФ и Украины

Вручение премий немецко-норвежской премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards состоится в Гамбурге 1 ноября. Награды будут вручены сразу за два года, поскольку в прошлом году торжественную церемонию было решено отложить из-за пандемии, сообщил во вторник, 26 октября, гамбургский фонд Zeit-Stiftung. Совместно с немецкой организацией премию присуждает норвежский фонд Stiftelsen Fritt Ord.

Лауреаты за 2021 год - белорусские СМИ и журналисты

Лауреатами Free Media Awards за 2021 год стали белорусские журналисты и СМИ - репортер Tut.by Катерина Борисевич, само признанное в Беларуси экстремистским издание Tut.by, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), приговоренные к тюрьме журналистки телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, а также журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская.

"В этом году победители премии Free Media Awards предоставили нам одни из лучших и самых смелых репортажей из Беларуси. Более того, тюремное заключение некоторых лауреатов премии демонстрирует последствия, с которыми сталкиваются граждане Беларуси, отстаивающие права общества, свободу и демократию", - отметил председатель правления фонда Zeit Михаэль Гёринг (Michael Göring).

В прошлом году премии удостоены "Медиазона" и "Проект"

В2020 году премии Free Media Awards были удостоены российские издания "Медиазона" и "Проект", украинская телепрограмма "Схемы", а также азербайджанский фотожурналист Азиз Каримов и украинский журналист Станислав Асеев. Премией отмечены мужественные журналисты и СМИ, которые бесстрашно разоблачают коррупцию и злоупотребление властью, не позволяя запугать себя властями, заявил Михаэль Гёринг.

В 2021 году "Медиазона" и "Проект" были признаны российскими властями "иностранными агентами". Сумма денежной части премии не называется.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 11:30

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