"Медиазона", "ОВД-Инфо", Верзилов и сотрудники "Голоса" причислены к "иноагентам"

Российский Минюст пополнил реестры "иностранных агентов" почти 30 новыми пунктами - как физическими лицами, так и юридическими. В частности, как сообщило министерство в среду, 29 сентября, в список СМИ-"иноагентов" вошла компания-учредитель онлайн-издания "Медиазона" - ООО "ЗП", его издатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, а также правозащитная организация "Зона права".

В тот же перечень включены также сотрудники движения в защиту прав избирателей "Голос", которое проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, в частности фиксирует нарушения.

В реестр общественных организаций - "иноагентов" внесен независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо", посвященный политическим преследованиям в России. В этом издании расценили его причисление к "иностранным агентам" как "акт политического давления". "Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал, в том числе "ОВД-Инфо", и к которой уже присоединилось 229 институций и более 140 тысяч человек по всей стране", - отмечается в заявлении проекта.

"Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" также стал "иноагентом"

Реестр НКО-"иноагентов" дополнили Автономная некоммерческая организация "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований".

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

За последние месяцы в перечень "иноагентов" были включены такие известные интернет-издания, как The Insider, "Медуза" и "Важные истории", телеканал "Дождь", а также несколько журналистов. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России. Петиция с требованием отменить законы о так называемых "иностранных агентах" на портале Change.org с 14 сентября к вечеру 29 сентября собрала более 140 тысяч подписей.

Смотрите также: