 ″Медиазона″, ″ОВД-Инфо″, Верзилов и сотрудники ″Голоса″ причислены к ″иноагентам″ | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2021

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Россия

"Медиазона", "ОВД-Инфо", Верзилов и сотрудники "Голоса" причислены к "иноагентам"

Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".

Издание Медиазона и его издатель Петр Верзилов (на снимке) включены в реестр иноагентов

Издание "Медиазона" и его издатель Петр Верзилов (на снимке) включены в реестр "иноагентов"

Российский Минюст пополнил реестры "иностранных агентов" почти 30 новыми пунктами - как физическими лицами, так и юридическими. В частности, как сообщило министерство в среду, 29 сентября, в список СМИ-"иноагентов" вошла компания-учредитель онлайн-издания "Медиазона" - ООО "ЗП", его издатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, а также правозащитная организация "Зона права".

В тот же перечень включены также сотрудники движения в защиту прав избирателей "Голос", которое проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, в частности фиксирует нарушения.

В реестр общественных организаций - "иноагентов" внесен независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо", посвященный политическим преследованиям в России. В этом издании расценили его причисление к "иностранным агентам" как "акт политического давления". "Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал, в том числе "ОВД-Инфо", и к которой уже присоединилось 229 институций и более 140 тысяч человек по всей стране", - отмечается в заявлении проекта.

"Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" также стал "иноагентом"

Реестр НКО-"иноагентов" дополнили Автономная некоммерческая организация "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований".

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

За последние месяцы в перечень "иноагентов" были включены такие известные интернет-издания, как The Insider, "Медуза" и "Важные истории", телеканал "Дождь", а также несколько журналистов. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России. Петиция с требованием отменить законы о так называемых "иностранных агентах" на портале Change.org с 14 сентября к вечеру 29 сентября собрала более 140 тысяч подписей.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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