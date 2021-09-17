Петиция против закона об "иноагентах" собрала более 112 тысяч подписей

Петиция с требованием отменить законы о так называемых "иностранных агентах" к утру пятницы, 17 сентября, на портале Change.org собрала уже более 112 тысяч подписей. Кроме частных лиц, инициативу поддержали многие НКО и СМИ, в том числе онлайн-издания "Медиазона", "Медуза", Baza и "Важные истории", телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы", а также правозащитные проекты и организации: "Мемориал", Адвокатская улица, Московская Хельсинкская группа и другие.

"Законодательство об "иноагентах" - откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в петиции. Авторы документа подчеркивают, что многие организации после признания "иноагентом" были вынуждены прекратить работу и ликвидироваться, на деятельность НКО накладывается все больше ограничений, а СМИ теряют рекламодателей и источники информации.

Малейшие нарушения правил приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций, а физические лица-"иноагенты" обязаны сопровождать каждое высказывание специальным уведомлением и отчитываться "не только о доходах, но и о каждом потраченном рубле", указывается в документе. "В результате ущемляются права всех граждан России", - констатируют авторы петиции.

Сколько в России "иноагентов"

Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентов" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью.

Сейчас в списке СМИ-"иноагентов" в России - 47 человек и организаций, примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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