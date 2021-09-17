 Петиция против закона об ″иноагентах″ собрала более 112 тысяч подписей | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2021

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Россия

Петиция против закона об "иноагентах" собрала более 112 тысяч подписей

Авторы петиции за отмену законов об "иноагентах" в России считают их противоречащими Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Надпись Иностранный агент на листе бумаги, прикрепленном к спине мужчины

Петиция с требованием отменить законы о так называемых "иностранных агентах" к утру пятницы, 17 сентября, на портале Change.org собрала уже более 112 тысяч подписей. Кроме частных лиц, инициативу поддержали многие НКО и СМИ, в том числе онлайн-издания "Медиазона", "Медуза", Baza и "Важные истории", телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы", а также правозащитные проекты и организации: "Мемориал", Адвокатская улица, Московская Хельсинкская группа и другие.

"Законодательство об "иноагентах" - откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в петиции. Авторы документа подчеркивают, что многие организации после признания "иноагентом" были вынуждены прекратить работу и ликвидироваться, на деятельность НКО накладывается все больше ограничений, а СМИ теряют рекламодателей и источники информации.

Малейшие нарушения правил приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций, а физические лица-"иноагенты" обязаны сопровождать каждое высказывание специальным уведомлением и отчитываться "не только о доходах, но и о каждом потраченном рубле", указывается в документе. "В результате ущемляются права всех граждан России", - констатируют авторы петиции.

Сколько в России "иноагентов"

Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентов" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью.

Сейчас в списке СМИ-"иноагентов" в России - 47 человек и организаций, примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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