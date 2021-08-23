СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России

Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" стали очередными СМИ в списке "иноагентов" Минюста РФ. Сергей Елкин о статусе, который грозит поставить крест на независимой журналистике в России.
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Частный телеканал "Дождь" объявили в России "иностранным агентом" в день визита Ангелы Меркель в Москву в прошлую пятницу. DW о том, как к этому сообщению отнеслись в Берлине.
Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?