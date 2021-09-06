Экс-главред "Проекта" Баданин объявил о запуске нового издания "Агентство"

Российский журналист Роман Баданин, бывший главный редактор запрещенного властями онлайн-издания "Проект", объявил о запуске нового сетевого СМИ под названием "Агентство". Как сообщил журналист в понедельник, 6 сентября, это издание, как и вынужденно закрытый "Проект", будет заниматься журналистскими расследованиями.

"Мы постараемся, чтобы они тоже раздражали российские власти, но самое главное - были интересны и важны вам", - указал Баданин. Отметив, что "делать расследования в России становится все сложнее", он призвал читателей к поддержке: "Пожалуйста, распространяйте наши материалы на всех платформах - нам важен каждый репост и лайк. И мы по-прежнему просим вас подписаться на регулярные пожертвования".

Затронув вопрос, может ли такая поддержка оказаться опасной, журналист заверил, что команда "Агентства" сделала все, чтобы обезопасить своих доноров. "Новое СМИ не имеет "нежелательного" статуса, а стало быть помощь нам не запрещена законом. Мы не собираем личные данные, а вся информация о платежах надежно охраняется", - уточнил Роман Баданин, подчеркнув, что "к сожалению, российские власти непредсказуемы и способны нарушать выдуманные ими самими же законы".

Журналисты скрывают свои имена

На сайте нового издания www.agents.media указывается, что его команда "состоит из профессионалов высочайшего уровня, прежде работавших в крупнейших российских и международных медиа". Однако большинство из них вынуждены работать анонимно, это объясняется тем, что "быть честным журналистом теперь опасно": "Всякого репортера могут незаконно оштрафовать, посадить в тюрьму, устроить на него травлю. Именно это заставило нас скрывать имена большинства работающих с нами журналистов".

Первая публикация "Агентства" вышла уже в тот же день - она посвящена министру обороны РФ Сергею Шойгу и утверждает, что своим высоким рейтингом глава военного ведомства РФ обязан дорогому пиару, "главному оружию, которое освоил военный министр".

В конце июня у журналистов "Проекта" были проведены обыски. 15 июля деятельность компании Project Media, издававшей это СМИ, была признана "нежелательной" на территории России, журналисты издания были внесены в реестр СМИ - "иностранных агентов". На следующий день редакция сообщила о ликвидации компании-издателя "Проекта".

В конце июля Баданин и редактор издания Михаил Рубин объявили, что эвакуируют своих сотрудников из России. Сами они выехали за рубеж и возвращаться на родину пока не планируют.

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