СМИ из России и Украины получили премию Free Media Awards

Российские издания "Медиазона" и "Проект", украинская телепрограмма "Схемы", а также азербайджанский фотожурналист Азиз Каримов и украинский журналист Станислав Асеев стали лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе") за 2020 год. Об этом во вторник, 18 августа, сообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).

Премией отмечены мужественные журналисты и СМИ, которые бесстрашно разоблачают коррупцию и злоупотребление властью, не позволяя запугать себя властями, заявил председатель правления фонда Zeit Михаэль Гёринг (Michael Göring). Сумма премии не называется. Награждение лауреатов из-за пандемии состоится в 2021 году.

"Медиазона"

Российское издание "Медиазона" основано в 2014 году участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной после освобождения из колонии по амнистии. Издателем является Петр Верзилов. Основным фокусом издания являются судебные процессы, злоупотребление властью, ситуация в тюрьмах и проблема свободы СМИ.

"Проект"

Еще один российский лауреат - издание "Проект"- специализируется на журналистских расследованиях. В частности, на созданной в июле 2018 года платформе освещаются темы коррупции.

"Схемы"

Украинский телевизионный проект "Схемы" является совместным продуктом "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и общественного телеканала UA: Первый. Еженедельная передача также раскрывает случаи коррупции и политических связей. Журналисты "Схем" неоднократно становились жертвами нападений.

Азиз Каримов

Азербайджанский фотограф Азиз Каримов работает, в числе прочих, на агентства AP и Reuters, а также американскую газету Los Angeles Times. С 2013 года он показывает в своих работах политические протесты и социальные проблемы в Азербайджане. Власти неоднократно пытались помешать его деятельности.

Станислав Асеев

Статьи Станислава Асеева из Донецка, работавшего под псевдонимом, являлись важным источником жизни на захваченных пророссийскими сепаратистами территориях Донбасса. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" опубликовала около 50 его материалов из Донецка. В 2017 году Асеев был захвачен украинскими сепаратистами и находился до конца 2019 года в тюрьме так называемой "ДНР", где подвергался пыткам.

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