В Беларуси стало меньше абортов, но рождаемость падает

Белорусские медики высоко оценивают программы по предабортному консультированию женщин, визит к психологу обязателен для каждой такой пациентки. Так, в Гомельской области, по заявлению чиновников, в 40% случаев женщины, которые хотели сделать аборт, сохранили беременность. DW узнала, как государство работает с беременными.

Почему белоруски решаются на аборт?

Уровень абортов в Беларуси за последние 10 лет снизился с 12 до 5,6 на 1000 женщин репродуктивного возраста. Одна из причин, по мнению Минздрава, - предабортные консультации, которые могут повлиять на решение женщины и потенциально сохранить беременность более чем в 30% случаев.

За 2021-2022 годы было сохранено более 10 тысяч беременностей. Данные за 2023-й пока предоставила только Гомельская область - там за минувший год 3,5 тысячи женщин, которые хотели прервать беременность, прошли консультацию у психологов. Около 1400 беременностей сохранено, это примерно 40%, отметил на итоговой коллегии замначальника главного управления по здравоохранению Михаил Змушко.

Во время консультаций психологи фиксируют, почему пациентка хочет сделать аборт. Основные причины специалисты озвучили на конференции, организованной в конце 2023 года несколькими офисами ООН в Беларуси. Так, самое распространенное объяснение - финансовые проблемы. Далее идет неуверенность в партнере - женщина сомневается, что муж ее поддержит и будет хорошим отцом для ребенка, усугубляет ситуацию, когда сам мужчина настаивает на прерывании беременности. На третьем месте - усталость от материнства, нежелание еще раз становится родителем. Еще одна причина - боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере, часто такая установка идет от нанимателя, который еще перед приемом на работу уточняет, не планирует ли сотрудница уходить в декрет. И замыкает пятерку - страх перед родами, что наиболее свойственно женщинам, которые сложно перенесли предыдущие беременности.

Что происходит на консультации?

В Минздраве уточняют, что с 2018 года 100% пациенток охвачены предабортным консультированием. Как проходит встреча со специалистом, DW рассказала психолог, которая работала в государственной и частной клинике. "Если на приеме у гинеколога женщина говорит, что не хочет сохранять беременность, ее направляют к психологу, - говорит специалист. - Неважно, это женская консультация при поликлинике или частный медицинский центр".

Пациентка имеет право определить членов семьи, с которыми также будет общаться психолог, это касается и партнера, с которым не заключен брак. Специалист фиксирует возраст, состояние здоровья пациентки, ее материальное положение, семейный статус, есть ли дети, какие отношения с мужем и родителями. На консультацию отводится 45 минут, иногда встреч может быть несколько - многое зависит от желания пациентки и компетенции специалиста: формально он подходит к вопросу или действительно хочет помочь.

"Перед психологом стоит непростая задача - за короткое время вызвать доверие пациентки, чтобы она не боялась открыто озвучить, почему приняла такое решение, какие у нее опасения, и сомневается ли она. Цель консультирования - не отговорить женщину, а помочь ей принять осознанное решение, проработать страхи", - говорит психолог.

Далее наступают "три дня тишины", после чего пациентка возвра­щается к психологу и озвучивает окон­чательное решение. Если оно не изменилось, специалист подписывает направление.

"По своей практике не могу сказать, что 30 или даже 40% женщин после консультации меняли решение, - говорит психолог. - Однако в 2016 году, когда предабортное консультирование только начинали, в Минздраве отмечали, что от 5 до 15% пациенток, в зависимости от региона, сохраняли беременность. Прогресс есть, но я бы не ожидала многого от консультаций. На этом этапе мы уже имеем дело с результатом, куда важнее работать над тем, чтобы в обществе более осознанно подходили к планированию родительства".

В Беларуси падает рождаемость

Власти не скрывают, что снижение количества абортов - одна из мер по решению демографической проблемы. При этом в Беларуси продолжает падать рождаемость. Каждый год приблизительно на 10%, отмечала в эфире госТВ замдиректора РНПЦ "Мать и дитя" Елена Гошкевич. В 2023-м зарегистрировано около 65 тысяч новорожденных, для сравнения десять лет назад - 117 997.

По инициативе властей и православной церкви в медучреждениях периодически проводят акции "Неделя без абортов". В это время прервать беременность пациентки могут только по медицинским показаниям или нужно ехать в другой город.

Опрошенный DW психолог считает такую практику неэффективной. "Это дополнительный стресс для беременной, - говорит собеседница. - Она и так должна принять сложное решение в достаточно короткий срок. И задача специалистов - создать благоприятные условия, чтобы это был осознанный выбор, а не создавать барьеры".

То же касается и участия церкви, считает специалист. Несколько благотворительных организаций под патронажем Белорусской православной церкви предлагают свои услуги по консультированию беременных женщин. Врачам передают православные брошюры, где приводятся аргументы против абортов. "Если женщина верующая, возможно, ей важно услышать и религиозные аргументы, - говорит психолог. - Но для пациентки, которая не ходит в церковь, это может выглядеть как дополнительное давление".