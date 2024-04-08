Франциск осудил аборты, суррогатное материнство и смену пола

Папа римский выступил с решительным осуждением абортов, суррогатного материнства и трансгендерного перехода. Прерывание беременности является ничем иным, как лишение человеческого достоинства "самых беззащитных и невинных из всех", отмечается в опубликованном в понедельник, 8 апреля, новом программном заявлении Франциска под названием "Dignitas infinita" (в переводе с латыни - "Безграничное достоинство").

Не нарушать достоинство человека в любой ситуации

В документе подчеркивается, что человек - даже еще не родившийся - является священным и неприкосновенным, и это касается любой ситуации и любого этапа его развития. Аналогичные возражения глава Римско-католической церкви высказал в отношении суррогатного материнства. По его мнению, при вынашивании ребенка женщиной из соображений выгоды он становится "лишь объектом", попирается и достоинство женщины. Законное желание иметь ребенка не может быть превращено в право иметь ребенка, отметил далее Франциск.

Кроме того, он выступил против смены пола и стирающей половые различия между мужчинами и женщинами "гендерной теории", назвав их серьезными нарушениями данного Богом человеческого достоинства. "Желание распоряжаться самим собой <…> означает ничто иное, как поддаться вечному искушению человека сделать себя Богом", - указывается в заявлении. По мнению папы римского, человек должен принять и уважать свое тело, как оно было создано, а смена пола ставит под угрозу уникальное человеческое достоинство, которым каждый наделен с момента зачатия.

Франциск осудил преследования людей из-за сексуальной ориентации

Одновременно Франциск назвал нарушением человеческого достоинства преследования, пытки и убийства людей из-за их сексуальной ориентации. Кроме того, глобальным скандалом является насилие в отношении женщин, отметил он. Необходимо уважать каждого человека, не нарушая его достоинства, подчеркивается в документе. В нем также осуждаются войны, нарушения в отношении мигрантов, торговля людьми и насилие в отношении женщин.

25-страничное программное заявление Dignitas infinita готовилось на протяжении нескольких лет префектом Дикастерии доктрины веры, аргентинским кардиналом Виктором Маруэлем Фернандесом. Затем текст был одобрен Франциском.

Папа римский - решительный противник абортов

87-летний Франциск считается решительным противником абортов. Между тем в 2015 году в рамках так называемого "Святого года милосердия" он разрешил всем священникам отпускать грехи женщинам, которые прервали беременность. Глава Святого Престола также неоднократно ранее критиковал практику суррогатного материнства и требовал ее запрета во всем мире.

Суррогатное материнство, как и посредничество в данной сфере запрещено в Германии и многих других странах. В ряде стран услуги суррогатных матерей разрешены при определенных условиях.

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