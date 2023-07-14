Госдума запретила смену пола в РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, запрещающие смену пола в РФ. Уже сменившим пол не разрешено усыновлять детей, заключенный ими брак будет аннулирован.

30 мин. назад 30 мин. назад

30 мин. назад 30 мин. назад

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в отдельные законодательные акты, касающиеся запрета смены пола. Изменения в пятницу, 14 июля, одобрены единогласно.

Законодательно запрещается осуществление любых медицинских вмешательств - хирургических операций и прием лекарственных препаратов - для формирования "первичных или вторичных половых признаков другого пола".

Запрещается изменять пол в госдокументах. Уже сменившим пол не разрешено усыновлять детей, быть опекунами или попечителями, заключенный ими брак будет аннулирован.

Допускаться будут только медицинские вмешательства, "связанные с лечением врожденных аномалий", решение будет приниматься врачебной комиссией.

В России по поручению Путина создадут институт для изучения "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей

Авторами поправок стали почти 400 депутатов и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В июне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России по поручению президента Владимира Путина создадут институт для изучения "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей.

Эксперт: Еще не совершившие переход - в серьезной опасности

Сотрудница берлинского сообщества ЛГБТ+ под названием Quarteera Анна Ерошенко ранее объяснила DW, в чем возможные негативные последствия новых российских законов, отнимающих у трансперсон возможность поменять пол.

"Люди, которые еще не совершили переход, не поменяли документы, но уже начали гормональную терапию, - им придется прервать ее из-за решения российских властей, что испортит здоровье и сделает практически невозможной интеграцию в общество. Эти люди в серьезной опасности", - считает Ерошенко.

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