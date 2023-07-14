Госдума запретила смену пола в РФ
Российская Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в отдельные законодательные акты, касающиеся запрета смены пола. Изменения в пятницу, 14 июля, одобрены единогласно.
Законодательно запрещается осуществление любых медицинских вмешательств - хирургических операций и прием лекарственных препаратов - для формирования "первичных или вторичных половых признаков другого пола".
Запрещается изменять пол в госдокументах. Уже сменившим пол не разрешено усыновлять детей, быть опекунами или попечителями, заключенный ими брак будет аннулирован.
Допускаться будут только медицинские вмешательства, "связанные с лечением врожденных аномалий", решение будет приниматься врачебной комиссией.
В России по поручению Путина создадут институт для изучения "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей
Авторами поправок стали почти 400 депутатов и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В июне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России по поручению президента Владимира Путина создадут институт для изучения "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей.
Эксперт: Еще не совершившие переход - в серьезной опасности
Сотрудница берлинского сообщества ЛГБТ+ под названием Quarteera Анна Ерошенко ранее объяснила DW, в чем возможные негативные последствия новых российских законов, отнимающих у трансперсон возможность поменять пол.
"Люди, которые еще не совершили переход, не поменяли документы, но уже начали гормональную терапию, - им придется прервать ее из-за решения российских властей, что испортит здоровье и сделает практически невозможной интеграцию в общество. Эти люди в серьезной опасности", - считает Ерошенко.
Смотрите также: