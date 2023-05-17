Права ЛГБТ в Европе: Мальта лидирует, Польша в конце списка

Организация ILGA Europe к международному дню борьбы с гомофобией опубликовала доклад о правах ЛГБТ в странах Европы. О том, как геям и лесбиянкам живется на Мальте и в Польше, - у DW.

"Здесь действительно можно уютно жить, будучи геем или лесбиянкой", - говорит Катерине Камильери о своей родине, средиземноморском острове Мальта со всего 520 тысячами жителей. "Мы рады, что наше правительство нас поддерживает. Конечно, не обходится без случаев дискриминации, такова жизнь у ЛГБТ-человека. Однако на Мальте позитивные стороны многократно перевешивают негативные", - утверждает она.

Камильери, ранее долго жившая в США, вернулась на родину и работает в местной ЛГБТ-организации на острове Гозо, который является частью мальтийского государства. Ее радует то, что Мальта возглавляет список европейских стран, обеспечивших наиболее широкие права гомосексуалам, лесбиянкам и трансгендерам.

Город Мджарр на мальтийском острове Гозо Фото: Bruno Coelho/Zoonar/picture alliance

С 2009 года Европейское отделение International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe) - международной организации, занимающейся вопросами соблюдения прав ЛГБТ, ежегодно публикует индекс правового и общественного отношения к ЛГБТ в 49 странах Европы, который формируется по 74 критериям.

Мальта первой в Европе запретила конверсионную терапию

Мальта уже не первый год его возглавляет, выполняя критерии ILGA на 89 процентов. По словам Катерине Камильери, власти Мальты одними из первых в Европе запретили конверсионную терапия, с помощью которой пытались "лечить" гомосексуальность. Законодатели на Мальте очень активны в этой сфере.

"В последние пять-шесть лет ЛГБТ-сообщество по-настоящему расцвело на острове", - считает она. Конечно, время от времени случаются проявления неприязни по отношению к гомосексуалам, однако если учесть, насколько малы острова и насколько сильна здесь по-прежнему католическая церковь, Катерине Камильери приятно удивлена тем, как свободно в стране живут представители ЛГБТ-сообщества.

Что касается прав, таких как гендерная идентичность, борьба с преступлениями на почве ненависти, возможность заключить однополый брак, усыновить детей, признать принадлежность к тому или иному полу, то наблюдается большой разрыв между странами на западе и востоке континента, следует из доклада ILGA Europe. Среди государств, входящих в Евросоюз, хуже всего обстоят дела в Польше, которая выполняет критерии ILGA лишь на 15 процентов.

Ситуация в Польше ухудшилась после прихода к власти партии PiS

С чем это связано, знает психолог Юлия Ката, работающая в организации по защите прав транссексуалов Trans-Fuzja в Варшаве. По ее словам, в Польше у представителей ЛГБТ практически нет никакой правовой защиты. "У нас нет законов против разжигания ненависти. В Уголовном кодексе есть наказания за преступления на почве ненависти, однако они не распространяются на действия по мотивам сексуальной ориентации, пола или идентичности. Это рассматривается как нормальное явление", - сетует Ката. По ее мнению, в отличие от Мальты дискриминация в Польше исходит от правящей национально-консервативной партии "Право и справедливость"(PiS) и связанных с нею СМИ.

Гей-парад в Варшаве, июнь 2022 года Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Ситуация в Польше ухудшается с 2015 года, когда правительство возглавила эта партия. "Ненависть повсюду. Когда слышишь, что "твои трансгендерные или гомосексуальные дети представляют опасность для других детей", а СМИ ежедневно публикуют такие наполненные ненавистью сообщения, тогда больше не чувствуешь себя в безопасности в этой стране", - делится Ката. По словам активистки, многие люди уехали из Польши, потому что были не в состоянии это выдержать.

В принципе, в Польше можно рассказать родственникам о своей гомосексуальности, однако никогда не знаешь, как они к этому отнесутся. По мнению Юлии Каты, нужно как можно быстрее разрешить в Польше заключать однополые партнерства, а еще лучше - однополые браки. По ее мнению, немыслимо, что дети, которые проходят операцию по изменению пола и хотят изменить имя, должны для этого судиться со своими родителями. Согласно польским законам, в таких случаях считается, что родители сделали ошибку при внесении имени в свидетельство о рождении, и эту ошибку можно поправить только через суд.

Евросоюз не обладает компетенцией в области семейного права

В целом ситуация в Европе меняется к лучшему, считают в ЛГБТ-ассоциации ILGA. "Хотя мы наблюдаем целенаправленные атаки на трансгендерное сообщество, мы также видим страны, в которых правительства начинают реформировать законы о трансгендерах, как сейчас в Германии. Политики относятся к проблемам с пониманием и полны решимости продолжать реформы", - заявила DW представитель ILGA Катрин Хугендубель (Katrin Hugendubel).

Например, Испания значительно улучшила свои показатели по шкале ILGA, потому что там действует всеобъемлющий закон о гендерной идентичности, основанный на сообщении о себе информации тем лицом, кого затрагивает проблема. В стране также запрещены медицинские процедуры, которые причиняют вред детям-интерсексуалам, запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации или идентичности.

Молдова и Хорватия также улучшили свои позиции в рейтинге ILGA по сравнению с предыдущим годом. Проевропейское правительство Молдовы приняло либеральный закон о гендерной идентичности. Хорватия расширила права на усыновление для однополых пар.

"Это проблеск надежды, хорошие новости", - отмечает Катрин Хугендубель, долгие годы возглавляющая европейское отделение ILGA в Брюсселе. От Евросоюза в данной сфере нельзя ожидать многого, поскольку он не обладает компетенцией в области семейного права. Эти вопросы решают государства-члены ЕС. Однако они блокируют расширение директивы ЕС о борьбе с дискриминацией, которая пока применяется только в отношении действий на рабочем месте. Хугендубель полагает, что ЕС мог бы сделать больше, если бы у входящих в него стран была политическая воля.

"Не все бывает черным или белым"

У Юлии Каты нет однозначного мнения о ситуации в Польше: даже в гомофобной и трансфобной атмосфере в стране не все бывает только черным или белым, в обществе есть позитивные изменения и неудачи. "Трудно сказать: это очень плохо или хорошо, потому что с обеих сторон так много факторов, которые делают ситуацию лучше или хуже. Я бы сказала, что сейчас мы находимся в своего рода хаосе", - констатирует Ката.

Однако и на счастливом острове Мальта не все то золото, что блестит. Катерине Камильери хотела бы более тесного сотрудничества между неправительственными организациями, большей финансовой поддержки со стороны государства и более тесного диалога с католической церковью. "Ненависть здесь тоже не искоренена, но когда что-то происходит, ответная реакция сильна и общество нас поддерживает", - подвела итог она.

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