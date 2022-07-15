 Еврокомиссия подает в суд на Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Еврокомиссия подает в суд на Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ

Будапешт и Варшава отвергали требования Еврокомиссии отменить законы, притесняющие ЛГБТ-сообщество.Теперь Брюссель пойдет в суд.

ЛГБТ-парад в Варшаве в 2021 году

ЛГБТ-парад в Варшаве в 2021 году

Комиссия ЕС подала иски в Европейский суд против Польши и Венгрии из-за принятых в этих странах законах, ограничивающих права представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, опубликованном в пятницу, 15 июля.

В случае Венгрии поводом для обращения в суд стал действующий с 2021 года закон, запрещающий и ограничивающий доступ к контенту, который власти страны считают ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних. ЕС неоднократно требовал от Венгрии не допускать притеснений ЛГБТ-людей. Премьер-министр страны Виктор Орбан на обвинения в нарушении законов Евросоюза и ограничении прав человека отвечал, что эти законы не являются дискриминационным, а запрещают "продвижение" ЛГБТ-контента детям в школе.

"Защита несовершеннолетних является законным общественным интересом, который ЕС разделяет и к которому стремится. Однако в данном случае Венгрия не смогла объяснить, почему знакомство детей с ЛГБТ-контентом может нанести ущерб их благополучию или не соответствовать интересам ребенка", - заявили в Еврокомиссии.

"Свободные от ЛГБТ" зоны в Польше

В Польше с 2020 года ряд региональных парламентов одобрили документы, направленные на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и районах Польши, где проживает около трети населения страны. Эти районы власти объявили "зонами, свободными от ЛГБТ".

Брюссель неоднократно требовал от Польши отменить дискриминационные меры, а в июле 2021 года Еврокомиссия открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения основополагающих договоров ЕС. В сентябре прошлого года Еврокомиссия пригрозила регионам Польши лишением средств из фонда REACT-EU, которые призваны помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса.

С тех пор, как отмечается в заявлении Еврокомиссии, "польские власти не смогли полностью и должным образом отреагировать на ее запрос относительно характера и воздействия резолюций" о зонах "свободных от ЛГБТ". Теперь у Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Еврокомиссией. 

Смотрите также:

  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.

    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


Смотреть видео 26:07

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко

Контекст

Восточная Европа против Западной: насколько глубоки противоречия в ЕС?

Споры о верховенстве закона, давление на ЛГБТ-сообщество, ограничение миграции - политика некоторых стран Восточной Европы противоречит фундаментальным европейским ценностям. К чему это приведет?  

Дискриминация ЛГБТ-сообщества может дорого обойтись Польше

В ряде регионов Польши приняты правила, прямо дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества. ЕС требует их отмены и частично замораживает помощь Варшаве, выделяемую в связи с пандемией.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости  

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России (20.04.2018)  

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы  

Реклама

Самые читаемые

Как изменились немцы: новые данные статистики  

Российские ракеты попали в два университета в Николаеве  

Чего ожидать от внепланового заседания Госдумы РФ  