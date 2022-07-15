Еврокомиссия подает в суд на Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ

Комиссия ЕС подала иски в Европейский суд против Польши и Венгрии из-за принятых в этих странах законах, ограничивающих права представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, опубликованном в пятницу, 15 июля.

В случае Венгрии поводом для обращения в суд стал действующий с 2021 года закон, запрещающий и ограничивающий доступ к контенту, который власти страны считают ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних. ЕС неоднократно требовал от Венгрии не допускать притеснений ЛГБТ-людей. Премьер-министр страны Виктор Орбан на обвинения в нарушении законов Евросоюза и ограничении прав человека отвечал, что эти законы не являются дискриминационным, а запрещают "продвижение" ЛГБТ-контента детям в школе.

"Защита несовершеннолетних является законным общественным интересом, который ЕС разделяет и к которому стремится. Однако в данном случае Венгрия не смогла объяснить, почему знакомство детей с ЛГБТ-контентом может нанести ущерб их благополучию или не соответствовать интересам ребенка", - заявили в Еврокомиссии.

"Свободные от ЛГБТ" зоны в Польше

В Польше с 2020 года ряд региональных парламентов одобрили документы, направленные на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и районах Польши, где проживает около трети населения страны. Эти районы власти объявили "зонами, свободными от ЛГБТ".

Брюссель неоднократно требовал от Польши отменить дискриминационные меры, а в июле 2021 года Еврокомиссия открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения основополагающих договоров ЕС. В сентябре прошлого года Еврокомиссия пригрозила регионам Польши лишением средств из фонда REACT-EU, которые призваны помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса.

С тех пор, как отмечается в заявлении Еврокомиссии, "польские власти не смогли полностью и должным образом отреагировать на ее запрос относительно характера и воздействия резолюций" о зонах "свободных от ЛГБТ". Теперь у Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Еврокомиссией.

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