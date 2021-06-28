 Еврокомиссия настаивает на отмене венгерского закона о ″гей-пропаганде″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2021

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Европа

Еврокомиссия настаивает на отмене венгерского закона о "гей-пропаганде"

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что венгерский закон о запрете "рекламы" гомосексуальности использует защиту детей как предлог для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Она считает этот закон позорным.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в очередной раз призвала Венгрию немедленно отменить закон, ограничивающий распространение информации о транс- и гомосексуальности. "Этот закон использует защиту детей (...) как предлог для жесткой дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации, - заявила она в среду, 7 июля, выступая в Европарламенте. - Он глубоко противоречит фундаментальным ценностям ЕС - защите меньшинств, человеческому достоинству, равенству и уважению прав человека".

В частности, фон дер Ляйен раскритиковала венгерский закон за то, что он запрещает демонстрировать детям и подросткам до 18 лет фильмы, различные издания и прочие информационные материалы с изображением лесбиянок и геев. Кроме того, по ее словам, в документе утверждается, что эта информация оказывает негативное влияние на физическое и моральное развитие несовершеннолетних. "Этот закон ставит гомосексуальность и смену пола в один ряд с порнографией, - заявила председатель Еврокомиссии. - Этот закон позорный".

Вскоре после принятия закона Еврокомиссия объявила, что доведет дело до Европейского суда, если венгерское правительство не изменит своей позиции, теперь фон дер Ляйен еще раз подчеркнула это. По ее словам, она будет использовать все имеющиеся в распоряжении Еврокомиссии инструменты для защиты фундаментальных европейских ценностей.

Правительство в Будапеште отвергает обвинения. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, закон не направлена против гомосексуальности, а лишь гарантирует, что только родители могут решать, какое сексуальное воспитание они будут давать своим детям.

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    Автор: Виктор Вайц


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